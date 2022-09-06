https://ria.ru/20220906/trass-1814695448.html

Трасс станет третьей женщиной на посту премьера Великобритании

Трасс станет третьей женщиной на посту премьера Великобритании - РИА Новости, 06.09.2022

Трасс станет третьей женщиной на посту премьера Великобритании

Лиз Трасс станет во вторник третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании и переедет в резиденцию на Даунинг-стрит. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:24

2022-09-06T00:24

2022-09-06T00:24

в мире

тереза мэй

лиз трасс

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риши сунак

шотландия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лиз Трасс станет во вторник третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании и переедет в резиденцию на Даунинг-стрит.В понедельник были озвучены результаты выборов главы Консервативной партии Великобритании. Победу одержала глава МИД Трасс, набравшая 81,3 тысячи голосов. Ее оппонент экс-министр финансов Риши Сунака получил 60,4 тысячи голосов.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту главы кабмина в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии после массовой отставки членов правительства. Он уйдет в отставку во вторник во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Трасс. Новый лидер консерваторов назвала своим приоритетом добиться победы своей партии на всеобщих выборах в 2024 году.В 10.30 мск Джонсон выступит с последней премьерской речью перед резиденцией на Даунинг-стрит. Затем к 13.00 он должен прибыть в резиденцию королевы Елизаветы II Шотландии для сложения полномочий. Трасс тоже отправится туда, где королева должна назначить ее премьером. А 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов новому премьеру в парламенте.Процедура назначения носит название "целование руки", так как ранее назначаемые действительно целовали руку монарха в знак доказательства лояльности. В наши дни целовать руки монархам не обязательно, достаточно поклона и рукопожатия. Церемония пройдет за закрытыми дверями, но вскоре после нее будут опубликованы официальные фотографии.Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту. До нее премьерами Британии были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции.В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.

https://ria.ru/20220905/trass-1814680131.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тереза мэй, лиз трасс, великобритания, риши сунак, шотландия