Рейтинг@Mail.ru
Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/trass-1814590714.html
Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов
Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов
Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:52
2022-09-05T15:52
в мире
риши сунак
великобритания
лиз трасс
тереза мэй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1182:74:3175:1195_1920x0_80_0_0_2e66c8cb866a0482be1a6b14f84652c1.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году, сообщает телеканал Sky News.После введения новой системы выборов в 1998 году тогдашним премьер-министром Великобритании Уильямом Хейгом кандидаты в премьеры побеждали в выборах с перевесом не менее 60%, отмечается в сообщении.Трасс, в свою очередь, набрала 57,4% голосов, экс-глава минфина Риши Сунак - 42,6%, сообщает телеканал.Так, в 2001 году Иэн Дункан Смит победил Кена Кларка - 61% против 43%, в 2005 году Дэвид Кэмерон набрал 68% голосов, Тереза Мэй в 2016 году - 60%, а Джонсон в 2019 году – 66%.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Как сообщал ранее Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814580211.html
https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html
https://ria.ru/20220905/mey-1814586880.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1188:0:3175:1490_1920x0_80_0_0_c7a3b01986c1803263ec3ab1cfbaef47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, великобритания, лиз трасс, тереза мэй
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Лиз Трасс, Тереза Мэй
15:52 05.09.2022
 
Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов

Трасс получила наименьшее большинство голосов с введения новой системы выборов в Британии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году, сообщает телеканал Sky News.
После введения новой системы выборов в 1998 году тогдашним премьер-министром Великобритании Уильямом Хейгом кандидаты в премьеры побеждали в выборах с перевесом не менее 60%, отмечается в сообщении.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:35
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России
Трасс, в свою очередь, набрала 57,4% голосов, экс-глава минфина Риши Сунак - 42,6%, сообщает телеканал.
Так, в 2001 году Иэн Дункан Смит победил Кена Кларка - 61% против 43%, в 2005 году Дэвид Кэмерон набрал 68% голосов, Тереза Мэй в 2016 году - 60%, а Джонсон в 2019 году – 66%.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Как сообщал ранее Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:25
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
Тереза Мэй - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:46
Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах
 
В миреРиши СунакВеликобританияЛиз ТрассТереза Мэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала