Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов
Трасс получила наименьшее большинство голосов с введения новой системы выборов в Британии
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году, сообщает телеканал Sky News.
После введения новой системы выборов в 1998 году тогдашним премьер-министром Великобритании Уильямом Хейгом кандидаты в премьеры побеждали в выборах с перевесом не менее 60%, отмечается в сообщении.
Трасс, в свою очередь, набрала 57,4% голосов, экс-глава минфина Риши Сунак - 42,6%, сообщает телеканал.
Так, в 2001 году Иэн Дункан Смит победил Кена Кларка - 61% против 43%, в 2005 году Дэвид Кэмерон набрал 68% голосов, Тереза Мэй в 2016 году - 60%, а Джонсон в 2019 году – 66%.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Как сообщал ранее Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.