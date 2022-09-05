https://ria.ru/20220905/trass-1814590714.html

Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов

Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов - РИА Новости, 05.09.2022

Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов

Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:52

2022-09-05T15:52

2022-09-05T15:52

в мире

риши сунак

великобритания

лиз трасс

тереза мэй

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лиз Трасс, выигравшая гонку за кресло премьер-министра Великобритании и ставшая лидером Консервативной партии, получила наименьшее большинство голосов с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году, сообщает телеканал Sky News.После введения новой системы выборов в 1998 году тогдашним премьер-министром Великобритании Уильямом Хейгом кандидаты в премьеры побеждали в выборах с перевесом не менее 60%, отмечается в сообщении.Трасс, в свою очередь, набрала 57,4% голосов, экс-глава минфина Риши Сунак - 42,6%, сообщает телеканал.Так, в 2001 году Иэн Дункан Смит победил Кена Кларка - 61% против 43%, в 2005 году Дэвид Кэмерон набрал 68% голосов, Тереза Мэй в 2016 году - 60%, а Джонсон в 2019 году – 66%.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Как сообщал ранее Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814580211.html

https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html

https://ria.ru/20220905/mey-1814586880.html

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в мире, риши сунак, великобритания, лиз трасс, тереза мэй