https://ria.ru/20220906/trass-1814853172.html
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство - РИА Новости, 06.09.2022
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство
Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:50
2022-09-06T14:50
2022-09-06T23:50
елизавета ii
в мире
лиз трасс
великобритания
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814861771_0:56:2052:1210_1920x0_80_0_0_ae20f8cdf270214cb836fb04ac9a72b3.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она станет премьер-министром страны, говорил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство". Лиз Трасс стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814861771_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_be800580bad29434a97502881a146a17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания, шотландия
Елизавета II, В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Шотландия
14:50 06.09.2022 (обновлено: 23:50 06.09.2022)
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство
Трасс вступила в должность премьера Великобритании