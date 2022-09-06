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Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство - РИА Новости, 06.09.2022
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Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство - РИА Новости, 06.09.2022
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство
Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:50
2022-09-06T23:50
елизавета ii
в мире
лиз трасс
великобритания
шотландия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она станет премьер-министром страны, говорил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство". Лиз Трасс стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.
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елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания, шотландия
Елизавета II, В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Шотландия
14:50 06.09.2022 (обновлено: 23:50 06.09.2022)
 
Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство

Трасс вступила в должность премьера Великобритании

© AP Photo / Jane BarlowКоролева Британии Елизавета II и Лиз Трасс во время встречи. 6 сентября 2022
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс во время встречи. 6 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс во время встречи. 6 сентября 2022
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News.
Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она станет премьер-министром страны, говорил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
"Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство". Лиз Трасс стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.
После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.
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