https://ria.ru/20220906/trass-1814853172.html

Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство

Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство - РИА Новости, 06.09.2022

Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство

Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:50

2022-09-06T14:50

2022-09-06T23:50

елизавета ii

в мире

лиз трасс

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Британии Елизавета II поручила занимавшей пост главы МИД Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщает телеканал Sky News.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она станет премьер-министром страны, говорил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство". Лиз Трасс стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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Кирилл Волков

елизавета ii, в мире, лиз трасс, великобритания, шотландия