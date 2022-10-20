https://ria.ru/20221020/trass-1825398099.html

Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022

Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:35

2022-10-20T15:35

2022-10-20T18:11

великобритания

лиз трасс

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отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.Политик уточнила, что останется главой правительства, пока не будет избран ее преемник.По ее словам, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.Ранее выступление Трасс анонсировали британские СМИ, а телеканал Sky News передал, что премьер планирует уйти в отставку.Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. К моменту объявления об отставке она пробыла на посту всего 44 дня.В воскресенье издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и на торгах опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу премьер объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19 до 25 процентов. Ранее эту меру ввели при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона, и Трасс отменила ее после прихода к власти. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. В среду в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.

https://ria.ru/20221019/trass-1825090368.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, лиз трасс, борис джонсон, джереми хант, в мире, отставка трасс с поста премьера британии