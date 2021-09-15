https://ria.ru/20210915/britaniya-1750211636.html

В Британии глава МИД потерял пост после отпуска в разгар афганского кризиса

В Британии глава МИД потерял пост после отпуска в разгар афганского кризиса - РИА Новости, 15.09.2021

В Британии глава МИД потерял пост после отпуска в разгар афганского кризиса

Министр по международной торговле Лиз Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании, сообщила канцелярия премьера Бориса Джонсона. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:02

2021-09-15T18:02

2021-09-15T20:51

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ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Министр по международной торговле Лиз Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании, сообщила канцелярия премьера Бориса Джонсона."Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия", — говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.Рааба назначили вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства.Экс-глава МИД оказался под шквалом критики после того, как ушел в отпуск в разгар кризиса в Афганистане. Британские СМИ писали, что Рааб передоверил разговор с афганским коллегой по поводу эвакуации местных переводчиков своему помощнику, поскольку сам в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите. Он вернулся на работу только в понедельник, 16 августа.Трасс стала второй в истории Королевства женщиной на посту министра иностранных дел. Она родилась в 1975 году, закончила Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, политику и экономику. В 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию.С июля 2014 по июль 2016 года она работала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, после чего возглавила Минюст, проработав там еще почти год.Летом 2017-го Трасс понизили до первого заместителя министра финансов. Тогда она подверглась жесткой критике за то, что не выступила в защиту судей Высокого суда Лондона, решивших дело о запуске Brexit не в пользу правительства.В июле 2019 года Борис Джонсон назначил Трасс на должность министра по международной торговле, которую она занимала до сегодняшнего дня.

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