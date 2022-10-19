https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825148959.html

Мобилизация сотрудников: алгоритм действий для работодателей

Мобилизация сотрудников: что делать работодателю, оформление документов

Мобилизация сотрудников: алгоритм действий для работодателей

Частичная мобилизация накладывает определенные обязательства на организации, в которых трудятся подлежащие призыву граждане. Что нужно делать работодателям при... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:31

2022-10-19T16:31

2022-10-19T16:34

россия

общество

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

работа

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Частичная мобилизация накладывает определенные обязательства на организации, в которых трудятся подлежащие призыву граждане. Что нужно делать работодателям при мобилизации сотрудников, кто попадает под бронь и какие действия необходимо предпринять, если работнику пришла повестка - в материале РИА НовостиМобилизация сотрудниковЧастичная мобилизация в Российской Федерации была объявлена указом Президента от 21.09.2022 № 647. В соответствии с документом граждане, которые были призваны на военную службу по мобилизации, получают статус военнослужащих, “проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту”, с соответствующим денежным содержанием.Основные аспекты, связанные с процессом мобилизации, также прописаны в других нормативно-правовых актах, в том числе в федеральном законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 № 31-ФЗ, в федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ и других.Каких сотрудников могут призватьКак прописано в законе, призыву в рамках мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе и не имеют права на получение отсрочки. При этом частичная мобилизация имеет свои особенности: в первую очередь призыву подлежат обладатели определенных военно-учетных специальностей. По данным Минобороны, к таковым относятся стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Наличие боевого опыта при этом является одним из определяющих факторов.Также были озвучены и определенные ограничения по возрасту. Так, призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации подлежат представители рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младшие офицеры, чей возраст составляет до 50 лет, а также старшие офицеры до 55 лет.Каких сотрудников не могут призватьСуществует ряд оснований для того, чтобы получить отсрочку от призыва. Перечень тех категорий граждан, которые имеют на нее право, можно найти в статье 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".Так, россияне могут получить отсрочку по следующим причинам:Призыву также не подлежат граждане, у которых матери без мужа воспитывают еще четырех и более детей в возрасте до 8 лет.Также право на отсрочку зафиксировано для сотрудников, которые трудятся в приоритетных высокотехнологичных отраслях отечественной экономики. Например, в IT или телеком-компаниях. Об этом рассказали представители Минцифры.“В организациях финансовой инфраструктуры и банках бронь предоставляют сотрудникам, которые имеют высшее образование и работают на критически важных направлениях. К таким сотрудникам относят специалистов, которые отвечают за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем. Также отсрочку получат работники дежурных смен и специалисты, которые работают с населением и предприятиями”, - говорит основатель и руководитель компании ООО "РОМАНЦЕВА ГРУПП" юрист Александра Романцева.Отсрочку от призыва могут получить и отдельные категории студентов.Что делать, если в организацию пришла повесткаЗакон требует, чтобы организации оказывали содействие военным комиссариатам в их работе в случае объявления мобилизации.Повестка должна быть вручена человеку лично в руки. Причем документ может прийти не только по месту жительства, но и на работу. Например, ее могут направить в отдел кадров, представителям которого полагается вручить документ сотруднику, подлежащему мобилизации. Оповещается сотрудник, как правило, за три дня до назначенного срока явки (п. 7 Положения о призыве на военную службу), и он должен расписаться в получении.В отрезной части повестки нужно сделать все необходимые отметки и отправить ее в военкомат. Это послужит доказательством того, что работодатель добросовестно выполнил свои обязательства в данном вопросе.Если у работодателя нет возможности вручить сотруднику повестку лично в руки (например, он работает удаленно или находится в отпуске), об этом необходимо сообщить в военкомат, приложив подтверждающие документы (приказ об отпуске и прочее).Что будет, если не вручить повесткуОрганизациям, которые по тем или иным причинам не потрудились оповестить работника о повестке либо препятствуют его визиту в военкомат, грозит административный штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей. Детали прописаны в действующем Кодексе об административных правонарушениях.“В случае, если в организацию пришла повестка на имя работника, работодателю необходимо ее оперативно вручить. Обеспечить явку военнообязанных работников на сборные пункты или в воинские части работодатель должен путем их оповещения о вызове в военный комиссариат и освобождения их от работы в день, указанный в повестке. Отказ работника в получении повестки должен быть заактирован”, - говорит Людмила Невмянова, руководитель проектной группы департамента по кадровым услугам Unicon Outsourcing.Оформление отсутствия сотрудникаПризванный на сборы или на военную службу сотрудник уже не сможет выполнять свои трудовые обязанности. А потому работодателю необходимо по закону оформить отсутствие мобилизованного гражданина на рабочем месте.Если сотрудник получил повестку, работодатель обязан предоставить ему возможность отправиться в военкомат в указанный в данном документе срок. В том случае, если работнику необходимо пройти медкомиссию, работодатель должен освободить его от работы на это время, сохранив при этом за ним место и средний заработок. Для этого издается соответствующий приказ.Если гражданина вызывают на сборы, то на весь период, который они продлятся, работодатель также обязан сохранить за работником не только его место, но и среднюю зарплату. В табеле это время обозначается буквой Г или цифрами "23".Порядок действий в том случае, если сотрудник отправляется на военную службу по мобилизации, разъяснили представители Министерства труда и социальной защиты. Если работник получил повестку и будет мобилизован, действие его трудового договора должно быть приостановлено соответствующим приказом, который издает работодатель. Это действует для всех сотрудников, даже для тех, кто попал под сокращение, но отрабатывает положенный срок, или, например, находится на испытательном сроке.“В Трудовом кодексе РФ появилась новая статья 351.7, которая действует начиная с 21 сентября 2022 года. Согласно ей работодателю не позволяется расторгать трудовые договоры с работниками, призванными на военную службу по мобилизации, поступившими на военную службу по контракту или заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, - говорит Ольга Абашникова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing. - Действие трудовых договоров таких работников должно быть приостановлено соответствующим приказом, который издается только на основании заявления работника и копии повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомлении федерального органа исполнительной власти о заключении с работником указанного выше контракта. При отсутствии таких документов следует проставлять неявки в табеле учета рабочего времени до выяснения обстоятельств”.Рабочее место за сотрудником сохраняется, но зарплата не начисляется, к тому же ему полагается выплата всех причитающихся за отработанный период средств.На тот период, что мобилизованный сотрудник будет отсутствовать на своем рабочем месте, организация при необходимости может заменить его временным работником. С таким сотрудником можно заключить срочный трудовой договор.Оформление отпусков во время мобилизацииЕще один важный вопрос - как быть с запланированными отпусками или с командировками (если они необходимы) в период частичной мобилизации? Могут ли граждане покидать регион, в котором проживают?“Отпуск в пределах РФ отменять не стоит. Однако если речь идет о пересечении границы, имеют место случаи отказа в выезде за пределы РФ при отсутствии разрешения военного комиссариата, - поясняет юрист Европейской Юридической Службы Степан Гибадулин. - То есть положение ч. 2 ст. 21 ФЗ № 31 "О мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ" точечно применяется должностными лицами при осуществлении пограничного контроля”.“В отдельных регионах военкоматы могут ограничивать выезд граждан, которые состоят в запасе и еще не получили повестку или у них нет мобилизационного предписания. Например, такие ограничения ввели в Воронежской и Тверской областях (приказ военного комиссара Воронежской области от 21.09.2022 № 367, приказ военного комиссара Тверской области от 21.09.2022 № 229), - говорит Александра Романцева. - Поэтому рекомендуем по возможности перенести военнообязанным сотрудникам отпуска и отменить командировки. При этом работодатель не может самовольно отменить все отпуска сотрудников, которые состоят на воинском учете. Также работодатель не имеет права контролировать, где находится сотрудник в его свободное время. Работодателя, который отпустил сотрудника в отпуск и оформил документы и выплаты без нарушений, привлечь к ответственности не могут. Поэтому выдайте военнообязанным сотрудникам, которые хотят уйти в отпуск по графику или заявлению, уведомления с информацией о запретах покидать место жительства. В этом же документе предложить сотрудникам перенести отпуска и отменить командировки”.Увольнение мобилизованных работниковПолучившего повестку и подлежащего мобилизации сотрудника нельзя уволить. Однако в том случае, если работник сам решает уволиться, закон не запрещает расторгнуть с ним трудовой договор. Все, что необходимо в данной ситуации - сотрудник должен написать заявление, а работодатель - издать соответствующий приказ, рассчитать работника и вернуть ему все положенные документы.Если работодатель уволил мобилизованного сотрудника после того, как тот получил повестку, данное решение нужно отменить и восстановить гражданина в прежней должности.Ведение воинского учета забронированных сотрудниковДля того, чтобы в период мобилизации организация могла продолжать полноценно функционировать, ей необходимо определенное количество тех или иных специалистов. Обеспечить нужное число сотрудников можно при помощи бронирования, которое, как прописано в законе о мобилизации, “проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций”. То есть такая возможность есть далеко не у всех компаний и структурПодробную информацию о том, какие организации могут воспользоваться правом бронирования, а также сколько сотрудников и каких специальностей в них могут получить отсрочку, следует уточнять в Межведомственной комиссии по бронированию граждан ВС РФ либо в органах местного самоуправления.“Бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется по перечням должностей и профессий, утвержденным Постановлением МВК № 140 от 22.12.1999. Указанного перечня нет в открытом доступе. Он предоставляется организациям по письменному запросу с обоснованием необходимости в пользовании данным документом вместе с другими документами, определяющими порядок работ по бронированию в организации, - говорит Людмила Невмянова. - Для того, чтобы организовать работы по бронированию сотрудников, должны быть разработаны приказ организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, и план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Оба документа необходимо согласовать с местным военным комиссариатом либо с органом местного самоуправления (если комиссариата нет)”.Если сотрудник подпадает под бронирование, его переводят на специальный воинский учет и выдают ему особое удостоверение. Важный момент: работодатель бронирует не конкретного гражданина, а лишь его должность. То есть при смене места работы право на отсрочку пропадает.Все граждане, состоящие на специальном воинском учете, должны быть внесены в соответствующий перечень. В целом же ведение данного вида учета мало чем отличается от обычного: ответственным лицам также полагается своевременно заполнять необходимую документацию и вносить в нее новые сведения в случае каких-то изменений, сообщать в военкомат, если подпадающий под бронь сотрудник уволился или перешел на другую должность, вовремя направлять отчетность и сверять данные с военным комиссариатом.Советы экспертов“Процедура призыва граждан в рамках мобилизации и призыв на действительную военную службу – это две разных процедуры, которые регулируются разными законами и нормативными актами, - поясняет Максим Загорский, помощник управляющего АО "Крымское производственное предприятие "Созвездие". - Огромное число возникающих вопросов просто не предусмотрено нормами права. Эти пробелы разрешаются либо путем разъяснения профильных ведомств, либо путем спешного принятия поправок к законам и различных подзаконных актов. Однако надо понимать, что перечень оснований для отсрочки фиксируется либо в законе (в данном случае это ст. 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"), либо указами президента РФ. Указания и заявления не являются нормативными актами. Поэтому ссылаться на них возможно только как на рекомендации, не более”.

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Артем Смирнов

россия, общество, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, работа