https://ria.ru/20221017/tsitaty-1824001977.html

Яркие цитаты пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Яркие цитаты пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - РИА Новости, 17.10.2022

Яркие цитаты пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

"Как только весной появляется солнце, как только начинает пахнуть весной, начинаются обострения. Кому-то грезится отставка [президента "Роснефти" Игоря] Сечина, РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:08

2022-10-17T02:08

2022-10-17T02:08

справки

дмитрий песков

россия

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"Как только весной появляется солнце, как только начинает пахнуть весной, начинаются обострения. Кому-то грезится отставка [президента "Роснефти" Игоря] Сечина, кому-то – отставка правительства, а кто-то несколько дней не видит по телевизору президента Путина". (прокомментировал слухи о болезни президента России Владимира Путина, март 2015 года)"Мировые масс-медиа поразила своего рода "бацилла путинофобии".(прокомментировал публикацию ICIJ о том, что Владимир Путин якобы связан с миллиардными офшорами, апрель 2016 года)."Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко". (ответил в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на выборах в 2018 году, декабрь 2017 года)"Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему". (в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о неудачных запусках новейших российских ракет, май 2018 года).Об обеспечении безопасности Путина во время его поездки в Тыву (сентябрь 2018 года):"Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно"."Будучи самыми пугливыми животными в мире, козероги, увидев Путина, не стали убегать. Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали"."Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу". Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь? " (комментарий журналистам, январь 2019 года)."Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин". (март 2020 года)"Если вы думаете, что сидят какие-то яйцеголовые люди и придумывают, как президенту полететь на дельтаплане под камеру, вы ошибаетесь. Все наоборот". (о полете со стерхами)"Сильных, успешных, богатых и здоровых не всегда любят"."Говорится то, что необходимо. Говорится то, что спрашивается" (интервью газете "Комсомольская правда", январь 2014 года)"Если честно, я не делаю то, что должен делать современный пресс-секретарь. Мои коллеги во Франции, в Англии, в США – они два раза в день проводят публичные брифинги для журналистов. У нас нет такой практики, у нас чуть-чуть другая система. Но мы сделали много шагов для того, чтобы власть стала более открытой. Мы стараемся отвечать на все запросы прессы. Если власть не даст ответов, это сделает кто-то другой. А если это сделает кто-то другой, значит, его точка зрения будет отличаться от позиции власти". (интервью журналу The New Times, ноябрь 2013 года)"Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро". (интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT, ноябрь 2020 года)"Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да". (о критике президентом РФ в интервью "Соловьев Live", январь 2021 года)"Американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо". (комментарий журналистам о первой пресс-конференции президента США Джо Байдена, март 2021 года)"Мы не комментируем заявления людей, сидящих на крыше"."От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная". (комментарий о Михаиле Саакашвили, который забрался на крышу восьмиэтажного дома и грозился спрыгнуть вниз на фоне обысков у него дома в Киеве, декабрь 2015 года)"Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий – это же не политик. Политики – это те, кого выбирают люди". (интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1", январь 2018 года)"Все эти рассуждения – кто на кого похож и так далее – у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал". (прокомментировал утверждения о том, что Руслан Боширов, которого британские власти подозревают в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери, якобы похож на "полковника ГРУ" Анатолия Чепигу)"Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах" (о развитии отношений с США в постсоветский период в эфире "Соловьев Live", январь 2021 года)."Я пиратскую версию фильма не скачивал, но воспользовался служебным положением и попросил, чтобы скачали, посмотрели, а потом пересказали". (о фильме "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева, январь 2015 года)"У нас с реальной силой все нормально, но этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути – и не дай бог его оттуда выгонять"."Всего несколько, наверное, культур богатейших есть в мире, мы относимся к одной из них". (из выступления на просветительском марафоне российского общества "Знание", май 2021 года)"Кадровые слухи – это такая русская народная забава". (о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в 2018 году, октябрь 2017 года)"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит". (прокомментировал видеоролик с участием голливудского актера Моргана Фримена, в котором звучит призыв "защитить демократию США от России", сентябрь 2017 года)"Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной, это не дело Кремля. И давать какую-то оценку мы не должны". (комментарий о внесении "Открытой России" в перечень нежелательных в РФ организаций, апрель 2017 года)."В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия? Россия – это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками". (комментарий о заявлении минобороны Дании про хакерские атаки, апрель 2017 года)"Российские хакеры везде: российские хакеры в каждом холодильнике, российские хакеры в каждом утюге и так далее и тому подобное, – но это неправда. Это лживые новости и клевета". (интервью американскому телеканалу ABC News, апрель 2017 года)"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить". (прокомментировал высказывания польских политиков о репарациях, сентябрь 2022 года)"Белые ночи, инвесторы не спят. Их можно брать теплыми, – объяснил Песков. – Никогда не темнеет, спать невозможно уже. И эта пытка бодрствованием – она приводит к сговорчивости. Для особо упрямых инвесторов есть свой рецепт. Сначала вы ограничиваете передвижение, потом пытка отсутствием сна в белые ночи, потом пытка традиционным российским гостеприимством со всеми вытекающими. И все, подписание контракта. И каждый год, как вы знаете, объем подписанных контрактов растет стремительно". (пошутил в юмористической программе "Международная пилорама" на НТВ, которую записывали на ПМЭФ, май 2018 года)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дмитрий песков, россия