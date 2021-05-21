https://ria.ru/20210521/sila-1733242909.html
Песков оценил потенциал российской мягкой силы
Песков оценил потенциал российской мягкой силы - РИА Новости, 21.05.2021
Песков оценил потенциал российской мягкой силы
С реальной силой у России все нормально, но этот бронепоезд у нас стоит на запасном пути, над мягкой силой еще надо поработать, но потенциал глубокий, заявил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:01
2021-05-21T10:01
2021-05-21T10:44
российское общество "знание"
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С реальной силой у России все нормально, но этот бронепоезд у нас стоит на запасном пути, над мягкой силой еще надо поработать, но потенциал глубокий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас с реальной силой все нормально, но это этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути - и не дай бог его от туда выгонять", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".По его словам, мягкая сила - это то, с чем еще надо работать, но "потенциал у нас очень глубокий".Песков отметил, что хотя русский язык не самый распространенный в мире, но все равно он имеет высокий потенциал, а главное, что он имеет богатейшую культуру. "Всего несколько, наверное, культур богатейших есть в мире, мы относимся к одной из них", - добавил Песков.Пресс-секретарь российского президента добавил, что, конечно, России еще нужно себя нести в мир. "Тем более, что, несмотря на всю конфронтацию, которая сейчас есть, несмотря на все межгосударственные склоки, русский язык любят и русской культурой восхищаются, и русским спортом восхищаются", - отметил он.
https://ria.ru/20210520/putin-1733146538.html
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российское общество "знание", россия, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
С реальной силой у России
все нормально, но этот бронепоезд у нас стоит на запасном пути, над мягкой силой еще надо поработать, но потенциал глубокий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"У нас с реальной силой все нормально, но это этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути - и не дай бог его от туда выгонять", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание"
.
По его словам, мягкая сила - это то, с чем еще надо работать, но "потенциал у нас очень глубокий".
Песков отметил, что хотя русский язык не самый распространенный в мире, но все равно он имеет высокий потенциал, а главное, что он имеет богатейшую культуру. "Всего несколько, наверное, культур богатейших есть в мире, мы относимся к одной из них", - добавил Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что, конечно, России еще нужно себя нести в мир. "Тем более, что, несмотря на всю конфронтацию, которая сейчас есть, несмотря на все межгосударственные склоки, русский язык любят и русской культурой восхищаются, и русским спортом восхищаются", - отметил он.