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Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:36
2021-01-05T15:53
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина.На просьбу уточнить, действительно ли, когда президент критикует, "жить сразу не хочется", представитель Кремля согласился: "Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да".Песков отметил, что Путин может позвонить и раскритиковать его высказывания, однако это происходит не так часто."Слава богу, не очень. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", — признал спикер Кремля.Песков заметил, что всегда может объяснить президенту, почему он поступил так, а не иначе. В работе у них диалог, если, конечно, речь не идет о какой-то существенной ошибке.Он заявил, что если тот или иной вопрос касается главы государства, ему необходимо об этом докладывать. Он подчеркнул, что не может всегда говорить то, что думает. "Я же не политик, чтобы излагать свою позицию. Меня никто не выбирал,&nbsp; меня сегодня назначили, завтра меня уволят, как и любого чиновника &lt;...&gt; Я тут должен делать то, что должен делать пресс-секретарь", — указал гость программы.
https://ria.ru/20210105/putin-1592038857.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина

12:36 05.01.2021 (обновлено: 15:53 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина.

"Я сталкивался с серьезной критикой президента", — заявил Песков в интервью "Соловьев Live" на YouTube-канале в ответ на вопрос о том, часто ли он стоял на грани увольнения.

На просьбу уточнить, действительно ли, когда президент критикует, "жить сразу не хочется", представитель Кремля согласился: "Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да".
Песков отметил, что Путин может позвонить и раскритиковать его высказывания, однако это происходит не так часто.
"Слава богу, не очень. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", — признал спикер Кремля.
Песков заметил, что всегда может объяснить президенту, почему он поступил так, а не иначе. В работе у них диалог, если, конечно, речь не идет о какой-то существенной ошибке.
Он заявил, что если тот или иной вопрос касается главы государства, ему необходимо об этом докладывать.
"И как раз привилегия главы государства - он получает информацию из разных источников, и он имеет возможность выносить уже взвешенные решения. Действительно, бывают ситуации, когда из разных источников по одному и тому же вопросу информация очень сильно варьируется. И тогда президент сам принимает решение", — рассказал Песков.
Он подчеркнул, что не может всегда говорить то, что думает.
"Я же не политик, чтобы излагать свою позицию. Меня никто не выбирал,  меня сегодня назначили, завтра меня уволят, как и любого чиновника <...> Я тут должен делать то, что должен делать пресс-секретарь", — указал гость программы.
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