https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина

Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:36

2021-01-05T12:36

2021-01-05T15:53

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина.На просьбу уточнить, действительно ли, когда президент критикует, "жить сразу не хочется", представитель Кремля согласился: "Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да".Песков отметил, что Путин может позвонить и раскритиковать его высказывания, однако это происходит не так часто."Слава богу, не очень. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", — признал спикер Кремля.Песков заметил, что всегда может объяснить президенту, почему он поступил так, а не иначе. В работе у них диалог, если, конечно, речь не идет о какой-то существенной ошибке.Он заявил, что если тот или иной вопрос касается главы государства, ему необходимо об этом докладывать. Он подчеркнул, что не может всегда говорить то, что думает. "Я же не политик, чтобы излагать свою позицию. Меня никто не выбирал, меня сегодня назначили, завтра меня уволят, как и любого чиновника <...> Я тут должен делать то, что должен делать пресс-секретарь", — указал гость программы.

https://ria.ru/20210105/putin-1592038857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика