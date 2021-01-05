https://ria.ru/20210105/peskov-1592037960.html
США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков
США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков
США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:17
2021-01-05T12:17
2021-01-05T13:15
владимир путин
африка
азия
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров. Не хотят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube.Песков напомнил слова президента Владимира Путина о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран."Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм", - сказал Песков.Он добавил, что эти несколько процентов - это фактически "дикарям бусы"."А вот как раз когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс", - сказал пресс-секретарь президента.Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов.По словам Пескова, "именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел".Песков также напомнил о развитии отношений с США в постсоветский период."Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах", - сказал пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html
https://ria.ru/20201229/bayden-1591315120.html
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владимир путин, африка, азия, россия, дмитрий песков, сша, в мире
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США
не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров. Не хотят", - сказал он в эфире Соловьев live
на канале YouTube.
Песков напомнил слова президента Владимира Путина
о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран.
"Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки
, Азии
. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм", - сказал Песков.
Он добавил, что эти несколько процентов - это фактически "дикарям бусы".
"А вот как раз когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс", - сказал пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов.
"И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать", - добавил он.
По словам Пескова, "именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел".
"То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнёры", - заключил Песков.
Песков также напомнил о развитии отношений с США в постсоветский период.
"Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах", - сказал пресс-секретарь главы государства.