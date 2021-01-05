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США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков
США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков
США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:17
2021-01-05T13:15
владимир путин
африка
азия
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров. Не хотят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube.Песков напомнил слова президента Владимира Путина о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран."Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм", - сказал Песков.Он добавил, что эти несколько процентов - это фактически "дикарям бусы"."А вот как раз когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс", - сказал пресс-секретарь президента.Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов.По словам Пескова, "именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел".Песков также напомнил о развитии отношений с США в постсоветский период."Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах", - сказал пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html
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владимир путин, африка, азия, россия, дмитрий песков, сша, в мире

США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков

12:17 05.01.2021 (обновлено: 13:15 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров. Не хотят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:17
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Песков напомнил слова президента Владимира Путина о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран.
"Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм", - сказал Песков.
Он добавил, что эти несколько процентов - это фактически "дикарям бусы".
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"А вот как раз когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс", - сказал пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов.
"И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать", - добавил он.
По словам Пескова, "именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел".
"То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнёры", - заключил Песков.
Песков также напомнил о развитии отношений с США в постсоветский период.
"Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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