https://ria.ru/20210105/peskov-1592037960.html

США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков

США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков

США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:17

2021-01-05T12:17

2021-01-05T13:15

владимир путин

африка

азия

россия

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_fcc78230b8d5ffc0cab3d9692031e65e.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США не хотят видеть Россию как равноправного партнёра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров. Не хотят", - сказал он в эфире Соловьев live на канале YouTube.Песков напомнил слова президента Владимира Путина о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран."Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм", - сказал Песков.Он добавил, что эти несколько процентов - это фактически "дикарям бусы"."А вот как раз когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс", - сказал пресс-секретарь президента.Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов.По словам Пескова, "именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел".Песков также напомнил о развитии отношений с США в постсоветский период."Нам хотелось быть романтиками, нам очень хотелось передать американцам все планы, где у нас наши жучки, в каких кирпичах в американском посольстве, очень хотелось передать, потому что мы хотели, что "ребята, давайте жить дружно", вот теперь-то, мы освободились от этих наручников коммунизма, теперь нет советов, теперь мы будем с вами друзьями. Они говорят: нет-нет-нет. Друзьями мы будем промеж себя. А вы будете у нас сидеть на двух процентах", - сказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592038054.html

https://ria.ru/20201229/bayden-1591315120.html

https://ria.ru/20210105/peskov-1592036727.html

африка

азия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, африка, азия, россия, дмитрий песков, сша, в мире