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Кремль увидел в США признаки "ремиссии в русофобских припадках"
Кремль увидел в США признаки "ремиссии в русофобских припадках"
Отсутствие вопросов про Россию на прошедшей пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать, что наступает "ремиссия в русофобских припадках",... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:05
2021-03-26T15:22
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отсутствие вопросов про Россию на прошедшей пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать, что наступает "ремиссия в русофобских припадках", предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась 1 час 2 минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша

Кремль увидел в США признаки "ремиссии в русофобских припадках"

15:05 26.03.2021 (обновлено: 15:22 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отсутствие вопросов про Россию на прошедшей пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать, что наступает "ремиссия в русофобских припадках", предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась 1 час 2 минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было.
"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о прошедшей пресс-конференции президента США.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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