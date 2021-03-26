https://ria.ru/20210326/ssha-1602987760.html
Кремль увидел в США признаки "ремиссии в русофобских припадках"
Кремль увидел в США признаки "ремиссии в русофобских припадках"
Отсутствие вопросов про Россию на прошедшей пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать, что наступает "ремиссия в русофобских припадках",... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:05
2021-03-26T15:05
2021-03-26T15:22
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отсутствие вопросов про Россию на прошедшей пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать, что наступает "ремиссия в русофобских припадках", предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась 1 час 2 минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602926960.html
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