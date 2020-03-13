Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности

"Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности", — сказал он журналистам.

В январе Песков также рассказывал, что президенту не близка идея называть его именем какие-либо объекты. Так он ответил на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется возвести дворец дзюдо его имени.