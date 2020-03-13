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2020-03-13T13:07+0300
https://ria.ru/20200313/1568544784.html
Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности
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РИА Новости

Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности

12:42 13.03.2020 (обновлено: 13:07 13.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласен с созданием собственного культа личности, ему это не нравится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности", — сказал он журналистам.
В январе Песков также рассказывал, что президенту не близка идея называть его именем какие-либо объекты. Так он ответил на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется возвести дворец дзюдо его имени.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Скромный человек! Ничего, кроме пожизненного президентства, ему не нужно...
13 марта, 12:48
Руслан Тлеуж
982500761
Всё ему нравится. Забронзовел!!!
13 марта, 12:45
Егор Новиков
82900556
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