https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823464276.html

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Межгосударственные отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 13.10.2022

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:17

2022-10-13T03:17

2022-10-13T03:17

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Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана.Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года.Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года).27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, Путин вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.По итогам российско-таджикистанских переговоров был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года,14-15 июня 2019 года). Очередной рабочий визит президента России в Таджикистан состоялся 28 июня 2022 года. В повестке переговоров на высшем уровне были вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане.Очередной рабочий визит президента России в Таджикистан состоялся 14-15 июня 2019 года. В Душанбе Владимир Путин принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "На полях" саммита состоялась встреча президента России с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года и в октябре 2017 года, 8-9 мая 2021 года.Очередной рабочий визит в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялся 8-9 мая 2021 года. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры обсудили вопросы развития двусторонних отношений, региональные проблемы безопасности, в том числе ситуацию вокруг Афганистана.9 мая Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.27 декабря 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В Константиновском дворце состоялась двустороння встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона.16 мая 2022 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ.1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.Налажен плотный межправительственный диалог. 29 апреля 2021 года состоялась встреча премьер-министров России и Таджикистана Михаила Мишустина и Кохира Расулзода в Казани на заседании Евразийского межправительственного совета, куда были приглашены представители Таджикистана.30 ноября 2021 года вице-премьер России Алексей Оверчук посетил с рабочим визитом Таджикистан. В рамках визита он был принят премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, с которым обсудил текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана.Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.24-25 февраля 2020 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил Москву с официальным визитом.18-19 мая 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом Эмомали Рахмоном, провел развернутые переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. В дни визита Лавров также принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.13 мая 2022 года в Душанбе Сергей Лавров принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. 5 сентября в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина. Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.24-25 ноября 2020 года состоялся первый официальный визит в Россию делегации Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана во главе с председателем Рустами Эмомали. Состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком, по совместительству – сопредседателем межправкомиссии России и Таджикистана по экономическому сотрудничеству, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным.В июле 2021 года делегация Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в Таджикистане. Состоялась встреча с председателем Маджлиси милли Рустами Эмомали. Володин также был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.24-25 февраля 2022 года Таджикистан с визитом посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Состоялись ее встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателями верхней и нижней палат парламента Таджикистана Рустами Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой. На полях визита прошел межпарламентский форум "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".Торгово-экономическое сотрудничество двух стран показывает устойчивую динамику: только за период с 2017 по 2021 год взаимный товарооборот вырос на 68,9%.В 2021 году Россия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана с долей 21,3%. По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран составил 1,2 миллиарда долларов (в 2020 году – 838,1 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов и импорт – 98,4 миллиона долларов.В январе-апреле 2022 года зафиксирован его рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности и др. Основу российского импорта составляют текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности.В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Очередное заседание МПК прошло в феврале 2021 года в Москве.В 2006 году в Душанбе было открыто Торговое представительство Российской Федерации.Россия является одним из ключевых инвесторов в его экономику. Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 миллиарда долларов. В Таджикистане работает более 300 предприятий с российским участием.В Таджикистане работает более 350 предприятий с российским участием.Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии ОАО "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 11% выработки всей электроэнергии Таджикистана.Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране.Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы.На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл").В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма. С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих.С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих – около 7,5 тысячи человек.В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных.В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан.По состоянию на начало 2022 года республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей.Российская Федерация традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану.Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане. В более чем 700 вузах России учатся порядка 25 тысяч граждан Таджикистана. В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет, где обучаются более семи тысяч таджикистанских студентов.В Таджикистане насчитывается 39 школ с русским языком обучения, в которых учится около 27 тысяч учащихся. Функционирует также более 160 смешанных таджикско-русских школ с охватом порядка 70 тысяч школьников. В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.Активно развиваются контакты в культурной сфере. В 2018 году в Москве и в Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Таджикистана в России.В июне 2021 года прошли дни культуры России в Таджикистане.В августе 2021 года в Новосибирске прошел первый фестиваля таджикского кино.24 октября 2022 года в России пройдут Дни культуры Таджикистана.Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет.По данным властей страны, в 2021 году в трудовой миграции за рубежом находились более 592 тысяч граждан. Из этого числа 94% мигрантов имеют временную работу в России. По данным российских властей на территории Российской Федерации находится свыше одного миллиона таджикских трудовых мигрантов. Объем денежных переводов в Таджикистан от них за 2021 год составил 1,8 миллиарда долларов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таджикистан, россия, совет федерации рф, одкб, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий медведев