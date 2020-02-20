Глава МИД Таджикистана посетит Москву 24-25 февраля

"24-25 февраля глава внешнеполитической службы Таджикистана посетит Москву с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также проведут обзор двустороннего сотрудничества, основанного, как вы знаете, на принципах стратегического партнерства и союзничества с упором на выполнение договоренностей по итогам официального визита президента Республики Таджикистан в Москву в апреле 2019 года", - заявила Захарова на брифинге в четверг.