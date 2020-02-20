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Глава МИД Таджикистана посетит Москву 24-25 февраля
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РИА Новости

Глава МИД Таджикистана посетит Москву 24-25 февраля

15:57 20.02.2020
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкСергей Лавров МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов во время встречи в Москве. 9 апреля 2018
Сергей Лавров МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов во время встречи в Москве. 9 апреля 2018
© РИА Новости / Эдуард Песов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетит Москву с официальным визитом 24-25 февраля по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"24-25 февраля глава внешнеполитической службы Таджикистана посетит Москву с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также проведут обзор двустороннего сотрудничества, основанного, как вы знаете, на принципах стратегического партнерства и союзничества с упором на выполнение договоренностей по итогам официального визита президента Республики Таджикистан в Москву в апреле 2019 года", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что в ходе переговоров внимание будет уделено продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также координации двух стран в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС.
"Стороны сверят оценки состояния региональной безопасности, текущей ситуации в Афганистане, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. В рамках визита также планируется подписание программы взаимодействия между министерствами на 2020 год", - добавила она.
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Сироджиддин АсловМИД ТаджикистанаМария ЗахароваСергей ЛавровТаджикистанРоссия
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