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РИА Новости

Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 миллиона долларов

Вчера, 16:31
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© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Таджикистана
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана
© Sputnik / Искандар Аминов
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Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия за пять лет передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 миллиона долларов, сообщил и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев.
Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака.
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"С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Из общего объема запланированных поставок уже передано имущества на сумму 122 миллиона долларов", - сказал Воробьев на заседании форума ОБСЕ.
Кроме того, продолжается обучение в вузах Минобороны России таджикских военнослужащих. Сейчас там учатся 586 человек.
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"Параллельно на базе упомянутой 201-й российской военной базы развернута подготовка военнослужащих срочной службы непосредственно на таджикской территории, до одной тысячи человек в год", - добавил дипломат.
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ТаджикистанРоссияБезопасность
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