https://ria.ru/20210427/bezopasnost-1730109694.html

Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО

Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО

Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан – во вторник планируется подписать соглашение на эту тему, сообщил во вторник министр РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:35

2021-04-27T11:35

2021-04-27T11:35

россия

шерали мирзо

снг

сергей шойгу

белоруссия

таджикистан

армения

безопасность

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан – во вторник планируется подписать соглашение на эту тему, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - сказал Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.Далее переговоры продолжились без прессы.Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.Основная задача системы - обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещения о воздушно-космической обстановке.В рамках системы создаются региональные системы ПВО, в том числе России и Белоруссии, России и Казахстана, России и Киргизии, России и Таджикистана, а также Объединенная региональная система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.В учениях объединенной системы ПВО СНГ в сентябре прошлого года приняли участие все семь вышеперечисленных стран. Было задействовано 60 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации, включая стратегические ракетоносцы Ту-160.На маневрах были отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил стран-участниц СНГ по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, самолетам-нарушителям госграниц стран СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам самолетов, терпящих бедствие.

https://ria.ru/20210415/dezhurstva-1728351698.html

https://ria.ru/20210427/shoygu-1730082731.html

россия

белоруссия

таджикистан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шерали мирзо, снг, сергей шойгу, белоруссия, таджикистан, армения, безопасность