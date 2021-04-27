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Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан – во вторник планируется подписать соглашение на эту тему, сообщил во вторник министр РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:35
2021-04-27T11:35
россия
шерали мирзо
снг
сергей шойгу
белоруссия
таджикистан
армения
безопасность
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан – во вторник планируется подписать соглашение на эту тему, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - сказал Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.Далее переговоры продолжились без прессы.Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.Основная задача системы - обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещения о воздушно-космической обстановке.В рамках системы создаются региональные системы ПВО, в том числе России и Белоруссии, России и Казахстана, России и Киргизии, России и Таджикистана, а также Объединенная региональная система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.В учениях объединенной системы ПВО СНГ в сентябре прошлого года приняли участие все семь вышеперечисленных стран. Было задействовано 60 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации, включая стратегические ракетоносцы Ту-160.На маневрах были отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил стран-участниц СНГ по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, самолетам-нарушителям госграниц стран СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам самолетов, терпящих бедствие.
https://ria.ru/20210415/dezhurstva-1728351698.html
https://ria.ru/20210427/shoygu-1730082731.html
россия
белоруссия
таджикистан
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россия, шерали мирзо, снг, сергей шойгу, белоруссия, таджикистан, армения, безопасность

Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО

11:35 27.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРасчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит"
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан – во вторник планируется подписать соглашение на эту тему, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - сказал Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.
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Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.
Далее переговоры продолжились без прессы.
Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Основная задача системы - обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещения о воздушно-космической обстановке.
В рамках системы создаются региональные системы ПВО, в том числе России и Белоруссии, России и Казахстана, России и Киргизии, России и Таджикистана, а также Объединенная региональная система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.
В учениях объединенной системы ПВО СНГ в сентябре прошлого года приняли участие все семь вышеперечисленных стран. Было задействовано 60 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации, включая стратегические ракетоносцы Ту-160.
На маневрах были отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил стран-участниц СНГ по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, самолетам-нарушителям госграниц стран СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам самолетов, терпящих бедствие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
 
РоссияШерали МирзоСНГСергей ШойгуБелоруссияТаджикистанАрменияБезопасность
 
 
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