https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html

Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян

Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян - РИА Новости, 12.10.2022

Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян

С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:11

туризм

шри-ланка

коломбо

аэрофлот

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ольга Кабанова. С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты "Мир" в платежную систему страны. По информации туроператоров, спрос на это направление вырос уже в восемь раз по сравнению с прошлым годом. О том, сколько сейчас стоит отдых на солнечном Цейлоне, когда лучше всего туда ехать, что посмотреть и попробовать, — в материале РИА Новости.Добираться удобноВ минувшее воскресенье, 9 октября, в Коломбо отправился первый после перерыва прямой рейс "Аэрофлота". По словам посла Шри-Ланки в России Джаниты Лиянаге, полеты будут два раза в неделю, следующий — в четверг. Билеты недешевые: 61-75 тысяч рублей с человека в одну сторону.Блоки мест на регулярных рейсах "Аэрофлота" есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", TEZ Tour.А с 3 ноября прямые чартеры запустит Azur Air — четыре в неделю. На данный момент это самый выгодный вариант, отмечает руководитель PR-отдела FUN&SUN Ольга Иванова. Восьмидневный тур с авиабилетами — 81 тысяча с человека с заездом в ноябре и 66 тысяч — в декабре.Также долететь до Шри-Ланки можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines, flydubai, Etihad, Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways. Все это покрывает текущий спрос, указывают туроператоры. Если хотите сэкономить, выбирайте непраздничные дни.Визы и карта "Мир"Власти Шри-Ланки активно обсуждают перспективу внедрения российских карт "Мир" в местную платежную систему. Но сроков пока нет: вопрос находится на рассмотрении, сообщили в московском посольстве.Зато оформить карту местного банка People's Bank Sri Lanka россияне смогут уже через один-два месяца. Достаточно дистанционно подать заявление, а по прилете забрать готовую Visa или Mastercard.Кроме того, Минтуризма Шри-Ланки планирует выдавать долгосрочные визы — на 180 дней, а не на 30, как сейчас, а по многократным можно не покидать остров целый год, а не 90 дней.Также, как заявил министр транспорта Бандула Гунавардана, власти готовы рассмотреть снижение суммы визового сбора. Пока это 45 долларов (2700 рублей).В топе спросаЭто подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Спрос вырос существенно после того, как ослабили ковидные ограничения", — говорит директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.Сейчас достаточно прививочного сертификата (подходят любые российские препараты) или ПЦР не старше 72 часов.Но подорожали отели. "Некоторые — на 20-30 процентов", — уточняет Филатовская.По словам PR-директора компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, Шри-Ланка входит в топ-10 популярных выездных направлений. Благодаря чартерам этой зимой остров может составить конкуренцию Таиланду."В отличие от 2021-го, когда большинство заявок приходило с заездами last minute, в этом году глубина продаж достигла марта", — поясняет Дарья.Пляжи, чай и след БуддыНа Шри-Ланке каждый найдет что-то свое, уверена гид Юлия Черная. "Мое любимое место — пик Адама. Если у вас есть вопросы и нет ответов, вам туда", — говорит она. Но предупреждает: это не развлечение, а паломничество: идти долго, сложно. Зато потом наступает умиротворение.Чтобы добраться до пика, где находится храм со следом Будды, нужно преодолеть пять тысяч ступеней. Это прогулка на семь часов.Шри-Ланка — родина цейлонского чая, значит, надо побывать на горных плантациях Эллы и Нувара-Элии. Кстати, между ними — один из самых живописных железнодорожных маршрутов на острове.В национальном парке "Яла" — сафари на джипах. Слоны, обезьяны, крокодилы, буйволы, леопарды, вараны, мангусты — кого там только не встретишь!Еще одна популярная достопримечательность — скала Сигирия, или Львиная. "Там древний город, где сохранились фрески, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, иначе — штраф", — рассказывает Юлия.Туроператоры часто включают в программу экскурсии или предлагают докупить их на месте."Например, в порт Галле, на черепашью ферму в Когалле, в Канди, где храм зуба Будды, ботанический сад и сады специй, а также в столицу — Коломбо", — перечисляет Дарья Домостроева.Пляжи тут двух категорий: для купания и для серфинга. Практически все — как фотообои: золотистый песок, высокие пальмы, бирюзовая вода. Разнообразить ленивый отдых на берегу Индийского океана можно снорклингом с китами, дайвингом, полетами на параплане.В ноябре начнется самый комфортный на Шри-Ланке сезон: солнечно, тепло, закончатся дожди. И так до апреля включительно.Будет остроОсновное блюдо, которое вам предложат в каждом ресторане на острове, — рис с карри. К нему в отдельных пиалах подают различные добавки: овощи, рыбу, курицу, морепродукты.Заказывайте одну порцию на двоих — очень уж они огромные, добавляет гид.Не менее популярно и роти — недорогое блюдо, которое многие называют "ланкийской шаурмой". Его тоже подают и в ресторанах, и в уличных кафе. Юлия рекомендует понаблюдать за процессом приготовления — как повар раскатывает тесто в очень тонкий блин и умело заворачивает в него начинку. Захватывающее зрелище!В обед закажите похлебку из разваренной чечевицы в кокосовом молоке с овощами и соком лайма. А на ужин — что-нибудь из BBQ-меню: рыба, креветки или кальмары на гриле. "Чаще всего эти блюда подают после заката, когда рыбаки привозят улов", — уточняет Юлия.Есть и более привычная для нас еда. Например, омлет. Отличие только в том, что готовят его на кокосовом масле и без молока. Вместо него — овощи и специи (зеленый лук, помидоры, перец чили и карри).Кризис и туристыПланируя отпуск на Шри-Ланке, не забывайте, что сейчас страна переживает тяжелый экономический кризис. Из-за дефицита топлива во многих районах перебои с электроэнергией.Газ, по ее словам, есть везде, а вот бензин наливают только по квотам и QR-кодам.Что касается политической обстановки, "все тихо, спокойно", подчеркивает Юлия. В Коломбо бывают небольшие пикеты, но их быстро разгоняют, на отдыхе туристов это не сказывается.

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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