08:00 12.10.2022 (обновлено: 08:11 12.10.2022)
Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян
© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ольга Кабанова. С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты "Мир" в платежную систему страны. По информации туроператоров, спрос на это направление вырос уже в восемь раз по сравнению с прошлым годом. О том, сколько сейчас стоит отдых на солнечном Цейлоне, когда лучше всего туда ехать, что посмотреть и попробовать, — в материале РИА Новости.
Добираться удобно
В минувшее воскресенье, 9 октября, в Коломбо отправился первый после перерыва прямой рейс "Аэрофлота". По словам посла Шри-Ланки в России Джаниты Лиянаге, полеты будут два раза в неделю, следующий — в четверг. Билеты недешевые: 61-75 тысяч рублей с человека в одну сторону.
© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки
Международный аэропорт имени Бандаранаике
Также долететь до Шри-Ланки можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines, flydubai, Etihad, Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways. Все это покрывает текущий спрос, указывают туроператоры. Если хотите сэкономить, выбирайте непраздничные дни.
"Туры на базе стыковочных рейсов на ноябрьские выходные дороже примерно на 1000 долларов, на новогодние — на 250", — говорит PR-директор TEZ Tour Лиза Тимошенко.
Визы и карта "Мир"
Власти Шри-Ланки активно обсуждают перспективу внедрения российских карт "Мир" в местную платежную систему. Но сроков пока нет: вопрос находится на рассмотрении, сообщили в московском посольстве.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Карта "Мир"
Зато оформить карту местного банка People's Bank Sri Lanka россияне смогут уже через один-два месяца. Достаточно дистанционно подать заявление, а по прилете забрать готовую Visa или Mastercard.
Кроме того, Минтуризма Шри-Ланки планирует выдавать долгосрочные визы — на 180 дней, а не на 30, как сейчас, а по многократным можно не покидать остров целый год, а не 90 дней.
Также, как заявил министр транспорта Бандула Гунавардана, власти готовы рассмотреть снижение суммы визового сбора. Пока это 45 долларов (2700 рублей).
В топе спроса
"В 2022-м на Шри-Ланке отдохнуло в восемь раз больше туристов, чем годом ранее, но в два раза меньше, чем в допандемийном 2019-м. Бронирований в сентябре было больше на 45 процентов", — отметил управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович.
Это подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Спрос вырос существенно после того, как ослабили ковидные ограничения", — говорит директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.
Туристы делают селфи во время посещения форта Галле
Сейчас достаточно прививочного сертификата (подходят любые российские препараты) или ПЦР не старше 72 часов.
Но подорожали отели. "Некоторые — на 20-30 процентов", — уточняет Филатовская.
© Pixabay / PoswiecieСигирия, Шри-Ланка
© Pixabay / Poswiecie
Сигирия, Шри-Ланка
По словам PR-директора компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, Шри-Ланка входит в топ-10 популярных выездных направлений. Благодаря чартерам этой зимой остров может составить конкуренцию Таиланду.
"В отличие от 2021-го, когда большинство заявок приходило с заездами last minute, в этом году глубина продаж достигла марта", — поясняет Дарья.
Пляжи, чай и след Будды
На Шри-Ланке каждый найдет что-то свое, уверена гид Юлия Черная. "Мое любимое место — пик Адама. Если у вас есть вопросы и нет ответов, вам туда", — говорит она. Но предупреждает: это не развлечение, а паломничество: идти долго, сложно. Зато потом наступает умиротворение.
CC BY-SA 4.0 / Kanishka Prasanna / Adam rock Sri lanka /Cropped image
Пик Адама
Чтобы добраться до пика, где находится храм со следом Будды, нужно преодолеть пять тысяч ступеней. Это прогулка на семь часов.
Шри-Ланка — родина цейлонского чая, значит, надо побывать на горных плантациях Эллы и Нувара-Элии. Кстати, между ними — один из самых живописных железнодорожных маршрутов на острове.
В национальном парке "Яла" — сафари на джипах. Слоны, обезьяны, крокодилы, буйволы, леопарды, вараны, мангусты — кого там только не встретишь!
Еще одна популярная достопримечательность — скала Сигирия, или Львиная. "Там древний город, где сохранились фрески, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, иначе — штраф", — рассказывает Юлия.
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped image
Храм Амбулувава
Туроператоры часто включают в программу экскурсии или предлагают докупить их на месте.
"Например, в порт Галле, на черепашью ферму в Когалле, в Канди, где храм зуба Будды, ботанический сад и сады специй, а также в столицу — Коломбо", — перечисляет Дарья Домостроева.
Пляжи тут двух категорий: для купания и для серфинга. Практически все — как фотообои: золотистый песок, высокие пальмы, бирюзовая вода. Разнообразить ленивый отдых на берегу Индийского океана можно снорклингом с китами, дайвингом, полетами на параплане.
© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина помогает женщине надеть маску для снорклинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Мужчина помогает женщине надеть маску для снорклинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
В ноябре начнется самый комфортный на Шри-Ланке сезон: солнечно, тепло, закончатся дожди. И так до апреля включительно.
Будет остро
Основное блюдо, которое вам предложат в каждом ресторане на острове, — рис с карри. К нему в отдельных пиалах подают различные добавки: овощи, рыбу, курицу, морепродукты.
"Азиатская кухня славится специями, поэтому уточняйте, насколько еда будет острой, если это не указано в меню", — советует Юлия Черная.
Заказывайте одну порцию на двоих — очень уж они огромные, добавляет гид.
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraУличный торговец креветкам и крабами на набережной Галле Фейс в Коломбо
Уличный торговец креветкам и крабами на набережной Галле Фейс в Коломбо
Не менее популярно и роти — недорогое блюдо, которое многие называют "ланкийской шаурмой". Его тоже подают и в ресторанах, и в уличных кафе. Юлия рекомендует понаблюдать за процессом приготовления — как повар раскатывает тесто в очень тонкий блин и умело заворачивает в него начинку. Захватывающее зрелище!
В обед закажите похлебку из разваренной чечевицы в кокосовом молоке с овощами и соком лайма. А на ужин — что-нибудь из BBQ-меню: рыба, креветки или кальмары на гриле. "Чаще всего эти блюда подают после заката, когда рыбаки привозят улов", — уточняет Юлия.
Есть и более привычная для нас еда. Например, омлет. Отличие только в том, что готовят его на кокосовом масле и без молока. Вместо него — овощи и специи (зеленый лук, помидоры, перец чили и карри).
Кризис и туристы
Планируя отпуск на Шри-Ланке, не забывайте, что сейчас страна переживает тяжелый экономический кризис. Из-за дефицита топлива во многих районах перебои с электроэнергией.
"Свет у нас отключают ежедневно: на час днем и на 80 минут вечером, — говорит Юлия Черная. — Но правительство уже оплатило плановые поставки угля, поэтому в будущем такого быть не должно".
Газ, по ее словам, есть везде, а вот бензин наливают только по квотам и QR-кодам.
© Depositphotos / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
© Depositphotos / bodrumsurf
Слон на дороге в Шри-Ланке
Что касается политической обстановки, "все тихо, спокойно", подчеркивает Юлия. В Коломбо бывают небольшие пикеты, но их быстро разгоняют, на отдыхе туристов это не сказывается.
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