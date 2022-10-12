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Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html
Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян
Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян - РИА Новости, 12.10.2022
Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян
С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:00
2022-10-12T08:11
туризм
шри-ланка
коломбо
аэрофлот
интурист
tez tour
авиабилеты
куда поехать
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ольга Кабанова. С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты "Мир" в платежную систему страны. По информации туроператоров, спрос на это направление вырос уже в восемь раз по сравнению с прошлым годом. О том, сколько сейчас стоит отдых на солнечном Цейлоне, когда лучше всего туда ехать, что посмотреть и попробовать, — в материале РИА Новости.Добираться удобноВ минувшее воскресенье, 9 октября, в Коломбо отправился первый после перерыва прямой рейс "Аэрофлота". По словам посла Шри-Ланки в России Джаниты Лиянаге, полеты будут два раза в неделю, следующий — в четверг. Билеты недешевые: 61-75 тысяч рублей с человека в одну сторону.Блоки мест на регулярных рейсах "Аэрофлота" есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", TEZ Tour.А с 3 ноября прямые чартеры запустит Azur Air — четыре в неделю. На данный момент это самый выгодный вариант, отмечает руководитель PR-отдела FUN&amp;SUN Ольга Иванова. Восьмидневный тур с авиабилетами — 81 тысяча с человека с заездом в ноябре и 66 тысяч — в декабре.Также долететь до Шри-Ланки можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines, flydubai, Etihad, Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways. Все это покрывает текущий спрос, указывают туроператоры. Если хотите сэкономить, выбирайте непраздничные дни.Визы и карта "Мир"Власти Шри-Ланки активно обсуждают перспективу внедрения российских карт "Мир" в местную платежную систему. Но сроков пока нет: вопрос находится на рассмотрении, сообщили в московском посольстве.Зато оформить карту местного банка People's Bank Sri Lanka россияне смогут уже через один-два месяца. Достаточно дистанционно подать заявление, а по прилете забрать готовую Visa или Mastercard.Кроме того, Минтуризма Шри-Ланки планирует выдавать долгосрочные визы — на 180 дней, а не на 30, как сейчас, а по многократным можно не покидать остров целый год, а не 90 дней.Также, как заявил министр транспорта Бандула Гунавардана, власти готовы рассмотреть снижение суммы визового сбора. Пока это 45 долларов (2700 рублей).В топе спросаЭто подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Спрос вырос существенно после того, как ослабили ковидные ограничения", — говорит директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.Сейчас достаточно прививочного сертификата (подходят любые российские препараты) или ПЦР не старше 72 часов.Но подорожали отели. "Некоторые — на 20-30 процентов", — уточняет Филатовская.По словам PR-директора компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, Шри-Ланка входит в топ-10 популярных выездных направлений. Благодаря чартерам этой зимой остров может составить конкуренцию Таиланду."В отличие от 2021-го, когда большинство заявок приходило с заездами last minute, в этом году глубина продаж достигла марта", — поясняет Дарья.Пляжи, чай и след БуддыНа Шри-Ланке каждый найдет что-то свое, уверена гид Юлия Черная. "Мое любимое место — пик Адама. Если у вас есть вопросы и нет ответов, вам туда", — говорит она. Но предупреждает: это не развлечение, а паломничество: идти долго, сложно. Зато потом наступает умиротворение.Чтобы добраться до пика, где находится храм со следом Будды, нужно преодолеть пять тысяч ступеней. Это прогулка на семь часов.Шри-Ланка — родина цейлонского чая, значит, надо побывать на горных плантациях Эллы и Нувара-Элии. Кстати, между ними — один из самых живописных железнодорожных маршрутов на острове.В национальном парке "Яла" — сафари на джипах. Слоны, обезьяны, крокодилы, буйволы, леопарды, вараны, мангусты — кого там только не встретишь!Еще одна популярная достопримечательность — скала Сигирия, или Львиная. "Там древний город, где сохранились фрески, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, иначе — штраф", — рассказывает Юлия.Туроператоры часто включают в программу экскурсии или предлагают докупить их на месте."Например, в порт Галле, на черепашью ферму в Когалле, в Канди, где храм зуба Будды, ботанический сад и сады специй, а также в столицу — Коломбо", — перечисляет Дарья Домостроева.Пляжи тут двух категорий: для купания и для серфинга. Практически все — как фотообои: золотистый песок, высокие пальмы, бирюзовая вода. Разнообразить ленивый отдых на берегу Индийского океана можно снорклингом с китами, дайвингом, полетами на параплане.В ноябре начнется самый комфортный на Шри-Ланке сезон: солнечно, тепло, закончатся дожди. И так до апреля включительно.Будет остроОсновное блюдо, которое вам предложат в каждом ресторане на острове, — рис с карри. К нему в отдельных пиалах подают различные добавки: овощи, рыбу, курицу, морепродукты.Заказывайте одну порцию на двоих — очень уж они огромные, добавляет гид.Не менее популярно и роти — недорогое блюдо, которое многие называют "ланкийской шаурмой". Его тоже подают и в ресторанах, и в уличных кафе. Юлия рекомендует понаблюдать за процессом приготовления — как повар раскатывает тесто в очень тонкий блин и умело заворачивает в него начинку. Захватывающее зрелище!В обед закажите похлебку из разваренной чечевицы в кокосовом молоке с овощами и соком лайма. А на ужин — что-нибудь из BBQ-меню: рыба, креветки или кальмары на гриле. "Чаще всего эти блюда подают после заката, когда рыбаки привозят улов", — уточняет Юлия.Есть и более привычная для нас еда. Например, омлет. Отличие только в том, что готовят его на кокосовом масле и без молока. Вместо него — овощи и специи (зеленый лук, помидоры, перец чили и карри).Кризис и туристыПланируя отпуск на Шри-Ланке, не забывайте, что сейчас страна переживает тяжелый экономический кризис. Из-за дефицита топлива во многих районах перебои с электроэнергией.Газ, по ее словам, есть везде, а вот бензин наливают только по квотам и QR-кодам.Что касается политической обстановки, "все тихо, спокойно", подчеркивает Юлия. В Коломбо бывают небольшие пикеты, но их быстро разгоняют, на отдыхе туристов это не сказывается.
https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html
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Ольга Кабанова
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шри-ланка, коломбо, аэрофлот, интурист, tez tour, авиабилеты, куда поехать, отдых, индийский океан, цены, туризм, маршруты - туризм, туристы, еда, авиарейсы, карта "мир", виза, azur air
Туризм, Шри-Ланка, Коломбо, Аэрофлот, Интурист, Tez Tour, Авиабилеты, куда поехать, Отдых, Индийский океан, Цены, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Еда, авиарейсы, Карта "Мир", Виза, Azur Air
08:00 12.10.2022 (обновлено: 08:11 12.10.2022)
 

Новые рейсы, легкий въезд и теплый океан: Шри-Ланка ждет россиян

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ольга Кабанова. С октября из Москвы на Шри-Ланку возобновились прямые рейсы, местные власти обсуждают возможность выдачи россиянам долгосрочных виз и собираются внедрить карты "Мир" в платежную систему страны. По информации туроператоров, спрос на это направление вырос уже в восемь раз по сравнению с прошлым годом. О том, сколько сейчас стоит отдых на солнечном Цейлоне, когда лучше всего туда ехать, что посмотреть и попробовать, — в материале РИА Новости.

Добираться удобно

В минувшее воскресенье, 9 октября, в Коломбо отправился первый после перерыва прямой рейс "Аэрофлота". По словам посла Шри-Ланки в России Джаниты Лиянаге, полеты будут два раза в неделю, следующий — в четверг. Билеты недешевые: 61-75 тысяч рублей с человека в одну сторону.
© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки
Блоки мест на регулярных рейсах "Аэрофлота" есть у "Русского Экспресса", "Интуриста", TEZ Tour.
А с 3 ноября прямые чартеры запустит Azur Air — четыре в неделю. На данный момент это самый выгодный вариант, отмечает руководитель PR-отдела FUN&SUN Ольга Иванова. Восьмидневный тур с авиабилетами — 81 тысяча с человека с заездом в ноябре и 66 тысяч — в декабре.
© AFP 2022 / Lakruwan WanniarachchiМеждународный аэропорт имени Бандаранаике
Международный аэропорт имени Бандаранаике - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
Международный аэропорт имени Бандаранаике
Также долететь до Шри-Ланки можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines, flydubai, Etihad, Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways. Все это покрывает текущий спрос, указывают туроператоры. Если хотите сэкономить, выбирайте непраздничные дни.

"Туры на базе стыковочных рейсов на ноябрьские выходные дороже примерно на 1000 долларов, на новогодние — на 250", — говорит PR-директор TEZ Tour Лиза Тимошенко.

Визы и карта "Мир"

Власти Шри-Ланки активно обсуждают перспективу внедрения российских карт "Мир" в местную платежную систему. Но сроков пока нет: вопрос находится на рассмотрении, сообщили в московском посольстве.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Карта "Мир"
Зато оформить карту местного банка People's Bank Sri Lanka россияне смогут уже через один-два месяца. Достаточно дистанционно подать заявление, а по прилете забрать готовую Visa или Mastercard.
Кроме того, Минтуризма Шри-Ланки планирует выдавать долгосрочные визы — на 180 дней, а не на 30, как сейчас, а по многократным можно не покидать остров целый год, а не 90 дней.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:00Туризм
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей
Также, как заявил министр транспорта Бандула Гунавардана, власти готовы рассмотреть снижение суммы визового сбора. Пока это 45 долларов (2700 рублей).

В топе спроса

"В 2022-м на Шри-Ланке отдохнуло в восемь раз больше туристов, чем годом ранее, но в два раза меньше, чем в допандемийном 2019-м. Бронирований в сентябре было больше на 45 процентов", — отметил управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович.

Это подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Спрос вырос существенно после того, как ослабили ковидные ограничения", — говорит директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraТуристы делают селфи во время посещения форта Галле
Туристы делают селфи во время посещения форта Галле - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
Туристы делают селфи во время посещения форта Галле
Сейчас достаточно прививочного сертификата (подходят любые российские препараты) или ПЦР не старше 72 часов.
Но подорожали отели. "Некоторые — на 20-30 процентов", — уточняет Филатовская.
© Pixabay / PoswiecieСигирия, Шри-Ланка
Сигирия, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Pixabay / Poswiecie
Сигирия, Шри-Ланка
По словам PR-директора компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, Шри-Ланка входит в топ-10 популярных выездных направлений. Благодаря чартерам этой зимой остров может составить конкуренцию Таиланду.
"В отличие от 2021-го, когда большинство заявок приходило с заездами last minute, в этом году глубина продаж достигла марта", — поясняет Дарья.

Пляжи, чай и след Будды

На Шри-Ланке каждый найдет что-то свое, уверена гид Юлия Черная. "Мое любимое место — пик Адама. Если у вас есть вопросы и нет ответов, вам туда", — говорит она. Но предупреждает: это не развлечение, а паломничество: идти долго, сложно. Зато потом наступает умиротворение.
CC BY-SA 4.0 / Kanishka Prasanna / Adam rock Sri lanka /Cropped imageПик Адама
Пик Адама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Kanishka Prasanna / Adam rock Sri lanka /Cropped image
Пик Адама
Чтобы добраться до пика, где находится храм со следом Будды, нужно преодолеть пять тысяч ступеней. Это прогулка на семь часов.
Шри-Ланка — родина цейлонского чая, значит, надо побывать на горных плантациях Эллы и Нувара-Элии. Кстати, между ними — один из самых живописных железнодорожных маршрутов на острове.
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraCборщик чая работает на плантации в Ратнапура, Шри-Ланка
Cборщик чая работает на плантации в Ратнапура, Шри-Ланка
1 из 3
Cборщик чая работает на плантации в Ратнапура, Шри-Ланка
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
© Фото : Unsplash / Yves AlarieПоезд до Эллы, Шри-Ланка
Поезд до Эллы, Шри-Ланка
2 из 3
Поезд до Эллы, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Yves Alarie
© Фото : Unsplash / Egle SidaraviciuteЧайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
3 из 3
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Egle Sidaraviciute
1 из 3
Cборщик чая работает на плантации в Ратнапура, Шри-Ланка
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
2 из 3
Поезд до Эллы, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Yves Alarie
3 из 3
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Egle Sidaraviciute
В национальном парке "Яла" — сафари на джипах. Слоны, обезьяны, крокодилы, буйволы, леопарды, вараны, мангусты — кого там только не встретишь!
Еще одна популярная достопримечательность — скала Сигирия, или Львиная. "Там древний город, где сохранились фрески, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, иначе — штраф", — рассказывает Юлия.
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped imageХрам Амбулувава
Храм Амбулувава - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped image
Храм Амбулувава
Туроператоры часто включают в программу экскурсии или предлагают докупить их на месте.
"Например, в порт Галле, на черепашью ферму в Когалле, в Канди, где храм зуба Будды, ботанический сад и сады специй, а также в столицу — Коломбо", — перечисляет Дарья Домостроева.
© Фото : Unsplash / Tomáš MalíkДевинувара, Шри-Ланка
Девинувара, Шри-Ланка
1 из 5
Девинувара, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Tomáš Malík
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraТуристы во время посещения форта Галле
Туристы во время посещения форта Галле
2 из 5
Туристы во время посещения форта Галле
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraТурист на вершине скального плато Сигирия в Шри-Ланке
Турист на вершине скального плато Сигирия в Шри-Ланке
3 из 5
Турист на вершине скального плато Сигирия в Шри-Ланке
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara

Туристы во время сафари в национальном парке "Яла"

Туристы во время сафари в национальном парке Яла
4 из 5

Туристы во время сафари в национальном парке "Яла"

© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraТуристы катаются на моторной лодке по реке Балапития
Туристы катаются на моторной лодке по реке Балапития
5 из 5
Туристы катаются на моторной лодке по реке Балапития
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
1 из 5
Девинувара, Шри-Ланка
© Фото : Unsplash / Tomáš Malík
2 из 5
Туристы во время посещения форта Галле
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
3 из 5
Турист на вершине скального плато Сигирия в Шри-Ланке
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
4 из 5

Туристы во время сафари в национальном парке "Яла"

© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
5 из 5
Туристы катаются на моторной лодке по реке Балапития
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
Пляжи тут двух категорий: для купания и для серфинга. Практически все — как фотообои: золотистый песок, высокие пальмы, бирюзовая вода. Разнообразить ленивый отдых на берегу Индийского океана можно снорклингом с китами, дайвингом, полетами на параплане.
© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина помогает женщине надеть маску для снорклинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
Мужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Мужчина помогает женщине надеть маску для снорклинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
В ноябре начнется самый комфортный на Шри-Ланке сезон: солнечно, тепло, закончатся дожди. И так до апреля включительно.

Будет остро

Основное блюдо, которое вам предложат в каждом ресторане на острове, — рис с карри. К нему в отдельных пиалах подают различные добавки: овощи, рыбу, курицу, морепродукты.

"Азиатская кухня славится специями, поэтому уточняйте, насколько еда будет острой, если это не указано в меню", — советует Юлия Черная.

Заказывайте одну порцию на двоих — очень уж они огромные, добавляет гид.
© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraУличный торговец креветкам и крабами на набережной Галле Фейс в Коломбо
Уличный торговец продает креветки и крабов на набережной Галле Фейс в Коломбо - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
Уличный торговец креветкам и крабами на набережной Галле Фейс в Коломбо
Не менее популярно и роти — недорогое блюдо, которое многие называют "ланкийской шаурмой". Его тоже подают и в ресторанах, и в уличных кафе. Юлия рекомендует понаблюдать за процессом приготовления — как повар раскатывает тесто в очень тонкий блин и умело заворачивает в него начинку. Захватывающее зрелище!
В обед закажите похлебку из разваренной чечевицы в кокосовом молоке с овощами и соком лайма. А на ужин — что-нибудь из BBQ-меню: рыба, креветки или кальмары на гриле. "Чаще всего эти блюда подают после заката, когда рыбаки привозят улов", — уточняет Юлия.
© Фото : Freepik / TimolinaДал карри
Дал карри
1 из 3
Дал карри
© Фото : Freepik / Timolina
© Фото : FreepikРоти
Роти
2 из 3
Роти
© Фото : Freepik
© Фото : FreepikРис c карри
Рис c карри
3 из 3
Рис c карри
© Фото : Freepik
1 из 3
Дал карри
© Фото : Freepik / Timolina
2 из 3
Роти
© Фото : Freepik
3 из 3
Рис c карри
© Фото : Freepik
Есть и более привычная для нас еда. Например, омлет. Отличие только в том, что готовят его на кокосовом масле и без молока. Вместо него — овощи и специи (зеленый лук, помидоры, перец чили и карри).

Кризис и туристы

Планируя отпуск на Шри-Ланке, не забывайте, что сейчас страна переживает тяжелый экономический кризис. Из-за дефицита топлива во многих районах перебои с электроэнергией.

"Свет у нас отключают ежедневно: на час днем и на 80 минут вечером, — говорит Юлия Черная. — Но правительство уже оплатило плановые поставки угля, поэтому в будущем такого быть не должно".

Газ, по ее словам, есть везде, а вот бензин наливают только по квотам и QR-кодам.
© Depositphotos / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
Слон на дороге в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / bodrumsurf
Слон на дороге в Шри-Ланке
Что касается политической обстановки, "все тихо, спокойно", подчеркивает Юлия. В Коломбо бывают небольшие пикеты, но их быстро разгоняют, на отдыхе туристов это не сказывается.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00Туризм
Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов
 
ТуризмШри-ЛанкаКоломбоАэрофлотИнтуристTez TourАвиабилетыкуда поехатьОтдыхИндийский океанЦеныТуризмМаршруты - ТуризмтуристыЕдаавиарейсыКарта "Мир"ВизаAzur Air
 
 
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