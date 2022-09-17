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Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян - РИА Новости, 17.09.2022
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Туризм
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Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян - РИА Новости, 17.09.2022
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян
Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:37
2022-09-17T10:12
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана."Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны", - сказал Гунавардана, отвечая на вопрос о снижении визового сбора.Министр также рассказал, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы &gt;&gt;
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в мире, шри-ланка, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Россия, Новости - Туризм
09:37 17.09.2022 (обновлено: 10:12 17.09.2022)
 
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян

Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян

CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
Золотой храм. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
"Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны", - сказал Гунавардана, отвечая на вопрос о снижении визового сбора.
Министр также рассказал, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.
Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Стоп-кадр видео
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