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Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян - РИА Новости, 17.09.2022
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян
Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
2022-09-17T10:12
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана."Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны", - сказал Гунавардана, отвечая на вопрос о снижении визового сбора.Министр также рассказал, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, шри-ланка, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Россия, Новости - Туризм
09:37 17.09.2022 (обновлено: 10:12 17.09.2022)
Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян
Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
"Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны", - сказал Гунавардана, отвечая на вопрос о снижении визового сбора.
Министр также рассказал, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.