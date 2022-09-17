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Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян

Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян - РИА Новости, 17.09.2022

Власти Шри-Ланки рассмотрят снижение визового сбора для россиян

Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:37

2022-09-17T09:37

2022-09-17T10:12

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана."Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны", - сказал Гунавардана, отвечая на вопрос о снижении визового сбора.Министр также рассказал, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, россия, новости - туризм