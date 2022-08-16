https://ria.ru/20220816/shri-lanka-1809799666.html
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам
Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:08
2022-08-16T11:08
2022-08-16T11:08
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве.По данным агентства, ведомство вскоре санкционирует выдачу разрешений на въезд сроком до 180 дней вместо нынешних 30. При этом владельцам многократных виз можно будет оставаться на острове в течение одного года вместо 90 дней.Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по турсектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего государство не может купить достаточно топлива.В республике ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за дефицита топлива.
https://ria.ru/20220815/more-1808242065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шри-ланка, новости - туризм, визы, туристы
Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Новости - Туризм, Визы, туристы
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам
Министерство туризма Шри-Ланки планирует выдавать иностранцам годовые визы
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве.
По данным агентства, ведомство вскоре санкционирует выдачу разрешений на въезд сроком до 180 дней вместо нынешних 30. При этом владельцам многократных виз можно будет оставаться на острове в течение одного года вместо 90 дней.
Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по турсектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего государство не может купить достаточно топлива.
В республике ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за дефицита топлива.