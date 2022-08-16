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Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам
Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:08
2022-08-16T11:08
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве.По данным агентства, ведомство вскоре санкционирует выдачу разрешений на въезд сроком до 180 дней вместо нынешних 30. При этом владельцам многократных виз можно будет оставаться на острове в течение одного года вместо 90 дней.Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по турсектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего государство не может купить достаточно топлива.В республике ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за дефицита топлива.
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туризм, шри-ланка, новости - туризм, визы, туристы
Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Новости - Туризм, Визы, туристы
11:08 16.08.2022
 
Власти Шри-Ланки планируют выдавать долгосрочные визы туристам

Министерство туризма Шри-Ланки планирует выдавать иностранцам годовые визы

© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Pixabay / pasja1000
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство туризма Шри-Ланки приняло решение выдавать более долгосрочные визы путешественникам, передает Синьхуа со ссылкой на источник в ведомстве.
По данным агентства, ведомство вскоре санкционирует выдачу разрешений на въезд сроком до 180 дней вместо нынешних 30. При этом владельцам многократных виз можно будет оставаться на острове в течение одного года вместо 90 дней.
Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по турсектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего государство не может купить достаточно топлива.
В республике ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за дефицита топлива.
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