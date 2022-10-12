https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823369688.html

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022

Нефтепровод "Дружба"

"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:08

2022-10-12T14:08

2022-10-12T14:08

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"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Он был построен СССР при участии Польской Народной Республики (ныне Республика Польша), Чехословацкой Социалистической Республики (ныне два государства – Чешская Республика и Словацкая Республика), Германской Демократической Республики (ГДР, ныне в составе Федеративной Республики Германии) и Венгерской Народной Республики (ныне Венгрия) на основе соглашения, подписанного 18 декабря 1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи. Сооружение нефтепровода должно было продемонстрировать плоды экономической интеграции социалистических стран: трубы изготавливались в Советском Союзе и в Польше, запорная арматура в Чехословакии. В ГДР изготавливали узлы для насосных станций, в Венгрии – средства автоматики. Строительство "Дружбы" началось 10 декабря 1960 года, но вопреки обычной практике с конечных участков. Главная причина была геополитической: таким образом СССР демонстрировал серьезность своих намерений обеспечить социалистические страны достаточным количеством углеводородного сырья. При сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть (трубопровод становился собственностью соответствующего государства). Строительство "Дружбы" велось в сложных географических и климатических условиях: перепад высот достигал более одной тысячи метров. Нефтепровод прокладывался по горам (построено 175 мостов и 113 переходов), по дну 45 крупных рек, в том числе Волги, Оки, Днестра, Днепра, Припяти, Дуная, Вислы, Одера, пересекал сотни автомобильных и железных дорог. При его сооружении было вывезено более 15 миллионов кубометров грунта для заложения 730 тысяч тонн труб. Строительство нефтепровода "Дружбы" стоило около 400 миллионов рублей.К середине 1964 года основные объекты системы были сданы в эксплуатацию, а 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй. Официально нефтепровод "Дружба" начинается в городе Альметьевске (Татарстан), где встречаются трубопроводы, транспортирующие нефть из Сибири, с Урала и из Каспийского моря. Затем нефтепровод диаметром до 1,02 метра шел по территории СССР от Куйбышева (ныне Самара) до Брянской области. Там от него отходило ответвление диаметром до 0,8 метра в латвийский город Вентспилс (Унеча – Полоцк (Белоруссия) – Мажейкяй (Литва) – Вентспилс), имеющий порт на Балтийском море. Основная труба "Дружбы" из Брянской области шла на запад в Белоруссию, где магистраль разделялась на две ветки. Северная ветка шла через Польшу в ГДР, южная – через Украину в Чехословакию и Венгрию. В 1969 году возник вопрос об увеличении экспортных возможностей Советского Союза, но имеющийся нефтепровод такого увеличения обеспечить не мог. В 1974 году по тем же трассам была проложена трубопроводная система "Дружба-2" диаметром до 1,220 метра. Тем самым экспортные возможности страны были увеличены более чем в два раза. Строились также ответвления от магистральной нитки: Мичуринск – Кременчуг (1975), Никольское – Высокое (1978) и др.В 1981 году вступила в строй третья очередь (на территории Германии, Чехословакии). Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи километров на территории России). В систему нефтепроводов также входило 46 насосных станций, из них четыре головные – "Лопатино", "Клин", "Никольское", "Унеча", резервуарные парки. Управление "Дружбой" осуществлялось с главного территориального диспетчерского пункта, находящегося во Львове (Украина). После распада социалистического лагеря и СССР центр управления российской частью нефтепровода в 1992 году переместился из Львова в Брянск. В России магистраль нефтепровода проходит по территориям 32 районов восьми областей. Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 миллионов тонн нефти; ею обеспечивается промышленность 10 европейских стран. В 2006 году на нефтепроводе на участке Унеча – Полоцк в Брянской области произошла авария. После этого полностью приостановили прокачку по северной части "Дружбы". В 2012 году была построена "Балтийская трубопроводная система-2", которая связала нефтепровод "Дружба" с российскими морскими портами на Балтийском море. Она начинается от линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" доходит до Спецморнефтепорта "Усть-Луга" (Ленинградская область). "Балтийская трубопроводная система-2" проходит по территории пяти областей. Протяженность магистральных нефтепроводов "Дружба" тогда увеличилась на тысячу километров. Российский участок нефтепровода "Дружба" принадлежит АО "Транснефть – Дружба" (до декабря 2014 года – ОАО "Магистральные нефтепроводы "Дружба", в 2014-2016 годах – ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"), являющейся дочерней компанией ПАО "Транснефть". За белорусский участок отвечает ОАО "Гомельтранснефть Дружба", украинский – "Укртранснафта", польский и немецкий – PERN, венгерский собственник – группа компаний MOL Plc., словацкий – Transpetrol, чешский – Mero. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор. В условиях санкций сложно стало проводить транзитный платеж. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит. "Укртранснафта" 4 августа 2022 года остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как "Транснефть" не смогла провести транзитный платеж в условиях санкций. 10 августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. 11 августа "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. 11 октября 2022 года поздно вечером системы автоматизации польской оператора Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка. Передача нефти по поврежденной ветке была отключена. Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, оао "гомельтранснефть дружба", укртранснафта, транснефть, россия, венгрия, экономика, нефтепровод "дружба"