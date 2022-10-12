https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823282088.html

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:28

экономика

польша

германия

нефтепровод "дружба"

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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN."Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в релизе.Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.Причины происшествия пока неизвестны.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20220916/neft-1817343387.html

https://ria.ru/20220715/evropa-1802808254.html

польша

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, германия, нефтепровод "дружба"