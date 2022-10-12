09:00 12.10.2022 (обновлено: 09:28 12.10.2022)
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
PERN во вторник обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Польше
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN.
"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в релизе.
Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.
Причины происшествия пока неизвестны.
"Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений", — добавили в компании.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.