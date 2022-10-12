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В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
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В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:00
2022-10-12T09:28
экономика
польша
германия
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN."Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в релизе.Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.Причины происшествия пока неизвестны.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ria.ru/20220916/neft-1817343387.html
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экономика, польша, германия, нефтепровод "дружба"
Экономика, Польша, Германия, Нефтепровод "Дружба"
09:00 12.10.2022 (обновлено: 09:28 12.10.2022)
 
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

PERN во вторник обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Польше

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий на нефтепроводе "Дружба"
Рабочий на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба", сообщает местный оператор PERN.
"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в релизе.
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Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.
Причины происшествия пока неизвестны.
"Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений", — добавили в компании.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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