https://ria.ru/20220811/transneft-1808758506.html

"Транснефть" возобновила прокачку нефти по "Дружбе" через Украину

"Транснефть" возобновила прокачку нефти по "Дружбе" через Украину - РИА Новости, 11.08.2022

"Транснефть" возобновила прокачку нефти по "Дружбе" через Украину

"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента компании... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:31

2022-08-11T01:31

2022-08-11T01:31

экономика

владимир зеленский

елена зеркаль

чехия

украина

венгрия

транснефть

евросоюз

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил агентству, что нефть начала поступать в страну."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Как сообщил РИА Новости Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС."И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", - сказал Молнар.ШантажВенгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба""."Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим вовлекаться в войну и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников", — пишет Origo.В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".Поставок в Чехию не будетПоставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова.Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава совместно ищут решение по поставкам, которое подойдет сторонам с правовой и технической точки зрения. Польская компания PKN Orlen владеет крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Чехии.Сикела также заверил, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.

https://ria.ru/20220810/neft-1808567336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/neft-1808440626.html

https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html

чехия

украина

венгрия

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экономика, владимир зеленский, елена зеркаль, чехия, украина, венгрия, транснефть, евросоюз