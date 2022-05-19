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Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах - РИА Новости, 19.05.2022
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Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах - РИА Новости, 19.05.2022
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:10
2022-05-19T17:33
экономика
россия
сша
санкции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Прежде всего он назвал сложившуюся ситуацию политическим, а не финансовым дефолтом, так как Россия при отсутствии искусственных препятствий имеет все возможности платить по долговым обязательствам.По мнению Медведева, создавая такие технические проблемы, США вредят репутации собственной финансовой системы."Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. &lt;…&gt; Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", — заключил зампред.Накануне глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не планируют после 25 мая продлевать лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Тем не менее окончательное решение еще не принято. В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. Как подчеркнул глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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экономика, россия, сша, санкции, дмитрий медведев
11:10 19.05.2022 (обновлено: 17:33 19.05.2022)
 
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах

Зампред Совбеза Медведев предложил не погашать долги, если США запретят платить в долларах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", — написал чиновник в Telegram.

Прежде всего он назвал сложившуюся ситуацию политическим, а не финансовым дефолтом, так как Россия при отсутствии искусственных препятствий имеет все возможности платить по долговым обязательствам.
По мнению Медведева, создавая такие технические проблемы, США вредят репутации собственной финансовой системы.
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"Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. <…> Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", — заключил зампред.
Накануне глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не планируют после 25 мая продлевать лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Тем не менее окончательное решение еще не принято.
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. Как подчеркнул глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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