https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах - РИА Новости, 19.05.2022
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:10
2022-05-19T11:10
2022-05-19T17:33
экономика
россия
сша
санкции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Прежде всего он назвал сложившуюся ситуацию политическим, а не финансовым дефолтом, так как Россия при отсутствии искусственных препятствий имеет все возможности платить по долговым обязательствам.По мнению Медведева, создавая такие технические проблемы, США вредят репутации собственной финансовой системы."Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. <…> Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", — заключил зампред.Накануне глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не планируют после 25 мая продлевать лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Тем не менее окончательное решение еще не принято. В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. Как подчеркнул глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
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экономика, россия, сша, санкции, дмитрий медведев
11:10 19.05.2022 (обновлено: 17:33 19.05.2022)
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Зампред Совбеза Медведев предложил не погашать долги, если США запретят платить в долларах
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", — написал чиновник в Telegram.
Прежде всего он назвал сложившуюся ситуацию политическим, а не финансовым дефолтом, так как Россия при отсутствии искусственных препятствий имеет все возможности платить по долговым обязательствам.
По мнению Медведева, создавая такие технические проблемы, США
вредят репутации собственной финансовой системы.
"Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. <…> Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", — заключил зампред.
Накануне глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не планируют после 25 мая продлевать лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Тем не менее окончательное решение еще не принято.
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. Как подчеркнул глава российского Министерства финансов Антон Силуанов
, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.