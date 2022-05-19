https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html

Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах

Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах - РИА Новости, 19.05.2022

Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах

Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:10

2022-05-19T11:10

2022-05-19T17:33

экономика

россия

сша

санкции

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Прежде всего он назвал сложившуюся ситуацию политическим, а не финансовым дефолтом, так как Россия при отсутствии искусственных препятствий имеет все возможности платить по долговым обязательствам.По мнению Медведева, создавая такие технические проблемы, США вредят репутации собственной финансовой системы."Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. <…> Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", — заключил зампред.Накануне глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что они не планируют после 25 мая продлевать лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Тем не менее окончательное решение еще не принято. В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. Как подчеркнул глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, санкции, дмитрий медведев