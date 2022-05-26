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Украина пригрозила Венгрии, что с нефтепроводом "Дружба" что-то случится

Украина пригрозила Венгрии, что с нефтепроводом "Дружба" что-то случится - РИА Новости, 26.05.2022

Украина пригрозила Венгрии, что с нефтепроводом "Дружба" что-то случится

Украина может повлиять на работу нефтепровода "Дружба", чтобы оказать давление на страны, неготовые отказаться от российской нефти, следует из выступления... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:24

2022-05-26T13:24

2022-05-26T14:23

дмитрий биричевский

венгрия

украина

россия

евросоюз

укртранснафта

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина может повлиять на работу нефтепровода "Дружба", чтобы оказать давление на страны, неготовые отказаться от российской нефти, следует из выступления советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.Чиновница заявила, что Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках "есть прекрасный рычаг — это нефтепровод "Дружба".Она напомнила, что в Венгрию идет отдельная нитка трубы.Некоторые страны ЕС, в том числе Венгрия, блокируют принятие шестого пакета антироссийских санкций, включающего возможность отказа от российской нефти.По оценке директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, Европа "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов.На минувшей неделе экс-президент Украины Петр Порошенко уже призывал перекрыть "Дружбу", несмотря на то что транзит по этому нефтепроводу остается одним из источников дохода бюджета страны.Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. "Дружба" обеспечивает экспорт нефти из России в Европу, украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.

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https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий биричевский, венгрия, украина, россия, евросоюз, укртранснафта, в мире