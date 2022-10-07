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В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
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В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ
Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:08
2022-10-07T15:27
санкт-петербург
снг
политика
юрий ушаков
астана
россия
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков ранее назвал саммит в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане. Песков также не исключил, что иностранные государственные лидеры, участвующие в питерском саммите, поздравят Путина с днем рождения на неформальной встрече.В мероприятии в Петербурге вместе с Путиным участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия". Позже Песков, отвечая на вопрос о визите Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, но планы не менялись.
https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html
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санкт-петербург, снг, политика, юрий ушаков, астана, россия, дмитрий песков
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Юрий Ушаков, Астана, Россия, Дмитрий Песков
15:08 07.10.2022 (обновлено: 15:27 07.10.2022)
 
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ

Песков: в Константиновском дворце Петербурга начался неформальный саммит лидеров стран СНГ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ранее назвал саммит в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане. Песков также не исключил, что иностранные государственные лидеры, участвующие в питерском саммите, поздравят Путина с днем рождения на неформальной встрече.
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Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
В мероприятии в Петербурге вместе с Путиным участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия". Позже Песков, отвечая на вопрос о визите Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, но планы не менялись.
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Санкт-ПетербургСНГПолитикаЮрий УшаковАстанаРоссияДмитрий Песков
 
 
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