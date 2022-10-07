https://ria.ru/20221007/sammit-1822247837.html

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:08

2022-10-07T15:08

2022-10-07T15:27

санкт-петербург

снг

политика

юрий ушаков

астана

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков ранее назвал саммит в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане. Песков также не исключил, что иностранные государственные лидеры, участвующие в питерском саммите, поздравят Путина с днем рождения на неформальной встрече.В мероприятии в Петербурге вместе с Путиным участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия". Позже Песков, отвечая на вопрос о визите Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, но планы не менялись.

https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html

https://ria.ru/20220930/lavrov-1820512018.html

санкт-петербург

астана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, снг, политика, юрий ушаков, астана, россия, дмитрий песков