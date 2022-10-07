15:08 07.10.2022 (обновлено: 15:27 07.10.2022)
В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ
Песков: в Константиновском дворце Петербурга начался неформальный саммит лидеров стран СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, встреча организована в Константиновском дворце, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ранее назвал саммит в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане. Песков также не исключил, что иностранные государственные лидеры, участвующие в питерском саммите, поздравят Путина с днем рождения на неформальной встрече.
В мероприятии в Петербурге вместе с Путиным участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
В сентябре помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия". Позже Песков, отвечая на вопрос о визите Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, но планы не менялись.
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