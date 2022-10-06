https://ria.ru/20221006/napadeniya-1821930466.html

Случаи нападений на детские дошкольные учреждения в мире в 2010-2022 годах

Случаи нападений на детские дошкольные учреждения в мире в 2010-2022 годах - РИА Новости, 06.10.2022

Случаи нападений на детские дошкольные учреждения в мире в 2010-2022 годах

в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:36

2022-10-06T12:36

2022-10-06T12:36

справки

китай

таиланд

гуанси-чжуанский автономный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785604888_0:148:1372:920_1920x0_80_0_0_e9be74beac68c4452bc9d59d6f764f7f.jpg

6 октября 2022 года в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста. В результате стрельбы погибли не менее 24 детей и восемь взрослых. По данным телеканала Thai PBS, преступник, 34-летний Панья Кхамрап, по предположению полиции, мог быть в состоянии наркотического опьянения, скрылся с места преступления на принадлежавшем ему автомобиле-пикапе. По данным СМИ, вернувшись домой, стрелок убил свою жену и ребенка и покончил с собой.26 апреля 2022 года в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области в результате нападения взрослого мужчины на детский сад "Рябинка" были застрелены нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна женщина была ранена. Нападавший покончил жизнь самоубийством. 28 апреля 2021 года мужчина совершил нападение на детский сад в городе Бейлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Шестнадцать детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны. Полиция задержала подозреваемого. Что стало причиной нападения и чем был вооружен злоумышленник, не уточнялось. 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспрепятственно проник в детский сад "Сказка", вошел в группу, где готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом. От полученных ранений ребенок скончался на месте. Нападавшего мужчину, состоявшего на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, задержали на месте преступления, он был заключен под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был задержан охранник детского сада, который впустил преступника в здание, приняв его за родителя одного из воспитанников. В июле 2020 года охранника приговорили к 2,5 годам колонии. В марте 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего ребенка, и направить его на принудительное лечение. 26 октября 2018 года в Чунцине (Китай) вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, когда они возвращались с утренней зарядки. Сотрудники учебного заведения и охрана смогли остановить женщину, полиция ее задержала. Пострадали 14 детей. 21 сентября 2018 года в нью-йоркском районе Куинс (США) женщина с ножом напала на круглосуточный детский сад. Пять человек, в том числе три ребенка, получили ножевые ранения. Женщина была задержана. 30 октября 2017 года в Армении мужчина напал на сотрудников детского сада в Армавире, захватив трехлетнего ребенка в заложники. Нападавшего удалось задержать после применения спецсредств. Позже в Следственном комитете сообщили, что до того, как взять в заложники ребенка, мужчина нанес ножевые ранения бывшей жене и теще, которые работали в том же детском саду. В апреле 2019 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы. В начале января 2017 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР вооруженный ножом мужчина ранил 11 детей в детском саду города Пинсян. Таким образом мужчина решил отомстить за недовольство своей жизнью и ссоры с соседями. В августе 2017 года местный суд средней ступени приговорил подсудимого к смертной казни и пожизненно лишил политических прав. Однако подсудимый обжаловал приговор в вышестоящую инстанцию. В декабре того же года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района после пересмотра оставил приговор без изменений и направил дело в Верховный народный суд. В январе 2019 года Верховный народный суд Китая утвердил казнь мужчины, напавшего с ножом на детсадовцев. 5 апреля 2013 года в немецком Кельне в районе Хорвайлер вооруженный ножом мужчина зашел в детский сад, проник в кабинет заведующего и захватил его в заложники. В это время в двухэтажном здании находились несколько групп детей и воспитатели, но все они смогли покинуть помещение. Спустя 10 часов группа захвата обезвредила преступника. При задержании он получил огнестрельное ранение в плечо. О мотивах преступника не сообщалось. 10 июля 2012 года во Франции в городе Витри-сюр-Сен неподалеку от Парижа утром неизвестный ворвался в здание детсада, в котором в дни каникул находился детский лагерь, и взял в заложники несколько человек, в том числе четверых детей. Один из родителей, попавших в заложники, убедил злоумышленника освободить всех, сам остался с преступником. Спустя несколько часов в результате переговоров с полицией последний заложник был освобожден. После этого полицейский спецназ захватил преступника. 21 сентября 2012 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая вооруженный тесаком для рубки дров мужчина вломился в помещение одного из жилых домов, используемое в качестве детского сада, и напал на воспитанников. В результате из 16 детей, находившихся в здании, трое были убиты, 13 пострадали. Нападавший мужчина был арестован полицией. 3 августа 2010 года в Китае вооруженный ножом мужчина устроил резню в детском саду в городе Цзыбо (провинция Шандун). Жертвами преступника, по информации регионального издания "Синьсянбао", стали трое детей и воспитатель. Гонконгское издание "Синдао жибао" сообщало о пяти погибших: двоих воспитателях и трех малышах. Сведения о числе раненых также разнились – газеты сообщали о 12 и 20 раненых. Нападение было совершено, когда родители пришли в сад за детьми. Убийца сдался полиции. 12 мая 2010 года в Китае житель уезда Наньчжэн по имени У Хуаньмин, вооруженный кухонным ножом, совершил нападение на детский сад в этом уезде, близ города Ханьчжун в провинции Шэньси. На месте погибли пять мальчиков, две девочки, а также владелец и воспитатель детского сада – У Хунъин. Позднее в больнице от полученных ран скончалась ее 80-летняя мать, которая также стала жертвой нападения. Всего после инцидента с ножевыми ранениями были госпитализированы 11 человек, ранения у двух детей медики квалифицировали как серьезные. Совершив нападение, преступник вернулся домой, где покончил с собой. 29 апреля 2010 года вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в городе Тайсинь в провинции Цзянсу КНР. От рук разъяренного мужчины пострадали 29 детей и трое сотрудников воспитательного учреждения. Свои действия он объяснил "гневом на общество". Китайский суд приговорил его к смертной казни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

таиланд

гуанси-чжуанский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, китай, таиланд, гуанси-чжуанский автономный район