В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде

© Фото : СК РФ Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает ведомство.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Нападение на детский сад

Днем в четверг пьяный 36-летний мужчина беспрепятственно проник в детский сад "Сказка". Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом.

От полученных ранений ребенок скончался на месте. Стал ли он случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.

Подозреваемого задержали на месте преступления. По предварительным данным, он стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников детского сада — о халатности.

Также сегодня задержали охранника детского сада, который впустил преступника в здание, приняв его за родителя одного из воспитанников.

Власти НАО пообещали оказать семье убитого ребенка всю необходимую помощь. Сразу после случившегося с родителями мальчика и семьями других детей из той же группы детсада начали работать психологи.