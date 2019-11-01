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РИА Новости

В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду

15:30 01.11.2019
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© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
© Фото : СК РФ
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу подозреваемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада, сообщил Следственный комитет.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает ведомство.
Подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Нападение на детский сад

Днем в четверг пьяный 36-летний мужчина беспрепятственно проник в детский сад "Сказка". Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом.
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
Вчера, 12:17Радио Sputnik
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
От полученных ранений ребенок скончался на месте. Стал ли он случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.
Подозреваемого задержали на месте преступления. По предварительным данным, он стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников детского сада — о халатности.
Также сегодня задержали охранника детского сада, который впустил преступника в здание, приняв его за родителя одного из воспитанников.
Власти НАО пообещали оказать семье убитого ребенка всю необходимую помощь. Сразу после случившегося с родителями мальчика и семьями других детей из той же группы детсада начали работать психологи.
Сегодня детский сад закрыт, перед ним образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и игрушки.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
31 октября, 19:42РИА Новости
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