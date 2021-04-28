https://ria.ru/20210428/napadenie-1730287731.html

В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек

В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек

Неизвестный совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:12

2021-04-28T12:12

2021-04-28T15:38

гуанси-чжуанский автономный район

китай

в мире

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ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Неизвестный совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в городе Бэйлю около 14:00 по местному времени (9:00 мск).По предварительным данным, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.Полиция уже задержала подозреваемого. Что стало причиной нападения и чем был вооружен злоумышленник, не уточняется.

https://ria.ru/20210428/napadenie-1730312009.html

гуанси-чжуанский автономный район

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуанси-чжуанский автономный район, китай, в мире