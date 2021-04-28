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В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек
В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек
Неизвестный совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:12
2021-04-28T15:38
гуанси-чжуанский автономный район
китай
в мире
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ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Неизвестный совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в городе Бэйлю около 14:00 по местному времени (9:00 мск).По предварительным данным, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.Полиция уже задержала подозреваемого. Что стало причиной нападения и чем был вооружен злоумышленник, не уточняется.
https://ria.ru/20210428/napadenie-1730312009.html
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гуанси-чжуанский автономный район, китай, в мире

В Китае мужчина напал на детский сад, ранены 18 человек

12:12 28.04.2021 (обновлено: 15:38 28.04.2021)
 
© AP PhotoАвтомобиль полиции в Шанхае, КНР
Автомобиль полиции в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Неизвестный совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в городе Бэйлю около 14:00 по местному времени (9:00 мск).
По предварительным данным, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
Полиция уже задержала подозреваемого. Что стало причиной нападения и чем был вооружен злоумышленник, не уточняется.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 14:20
Случаи нападений на детские сады в мире в 2010-2021 годах
 
Гуанси-Чжуанский автономный районКитайВ мире
 
 
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