https://ria.ru/20221006/tailand-1821903507.html

Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде

Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде

Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:01

2022-10-06T11:01

2022-10-06T13:13

в мире

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821907994_0:146:492:422_1920x0_80_0_0_9b17360b5beb7aa1951dd5ddd981bff6.jpg

БАНГКОК, 6 окт — РИА Новости. Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 36 человек, сообщил телеканал Thai PBS.Прежде было известно о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.Уточняется, что полицейские сначала нашли принадлежавший мужчине пикап на стоянке у его дома. Силовики окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся. Исходя из этого, они предположили, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, однако через некоторое время члены опергруппы все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях. По данным телеканала, там же обнаружено оружие.

https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети. 2022-10-06T11:01 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд