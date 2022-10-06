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Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде - РИА Новости, 06.10.2022
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Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде
Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:01
2022-10-06T13:13
в мире
таиланд
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БАНГКОК, 6 окт — РИА Новости. Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 36 человек, сообщил телеканал Thai PBS.Прежде было известно о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.Уточняется, что полицейские сначала нашли принадлежавший мужчине пикап на стоянке у его дома. Силовики окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся. Исходя из этого, они предположили, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, однако через некоторое время члены опергруппы все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях. По данным телеканала, там же обнаружено оружие.
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Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети
Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети.
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в мире, таиланд
В мире, Таиланд
11:01 06.10.2022 (обновлено: 13:13 06.10.2022)
 
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде

В Таиланде не менее 36 человек погибли после нападения в детском центре

© Фото очевидцаПолицейский недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде. 6 октября 2022 года
Полицейский недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде. 6 октября 2022 года
© Фото очевидца
Полицейский недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде. 6 октября 2022 года
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 окт — РИА Новости. Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 36 человек, сообщил телеканал Thai PBS.
Прежде было известно о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.
Уточняется, что полицейские сначала нашли принадлежавший мужчине пикап на стоянке у его дома. Силовики окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся.
Исходя из этого, они предположили, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, однако через некоторое время члены опергруппы все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.
По данным телеканала, там же обнаружено оружие.
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