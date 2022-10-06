https://ria.ru/20221006/tailand-1821903507.html
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде
Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:01
2022-10-06T11:01
2022-10-06T13:13
в мире
таиланд
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БАНГКОК, 6 окт — РИА Новости. Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 36 человек, сообщил телеканал Thai PBS.Прежде было известно о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.Уточняется, что полицейские сначала нашли принадлежавший мужчине пикап на стоянке у его дома. Силовики окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся. Исходя из этого, они предположили, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, однако через некоторое время члены опергруппы все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях. По данным телеканала, там же обнаружено оружие.
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таиланд
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети
Машины скорой помощи у детского сада в Таиланде, где были расстреляны дети.
2022-10-06T11:01
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таиланд
11:01 06.10.2022 (обновлено: 13:13 06.10.2022)
Экс-полицейский застрелил не менее 36 человек в Таиланде
В Таиланде не менее 36 человек погибли после нападения в детском центре
БАНГКОК, 6 окт — РИА Новости.
Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 36 человек, сообщил
телеканал Thai PBS.
Прежде было известно о 32 жертвах — 24 детях и восьми взрослых.
Уточняется, что полицейские сначала нашли принадлежавший мужчине пикап на стоянке у его дома. Силовики окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся.
Исходя из этого, они предположили, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, однако через некоторое время члены опергруппы все-таки проникли в дом. Там они нашли тело самого сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.
По данным телеканала, там же обнаружено оружие.