https://ria.ru/20220927/territorii-1819917526.html

Случаи признания присоединения территорий

Случаи признания присоединения территорий - РИА Новости, 27.09.2022

Случаи признания присоединения территорий

23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:43

2022-09-27T20:43

2022-09-27T20:43

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23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Общественная палата России признала их состоявшимися, идет подсчет голосов. Донецкая (ДНР) и Луганская народные республики (ЛНР) провозгласили свою независимость в 2014 году. Тогда вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах Украины начались протестные акции. 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александра Турчинов в связи с событиями на востоке страны объявил о "широкомасштабной антитеррористической операции" с привлечением ВСУ. 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялись референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость. Независимость ДНР и ЛНР признали Россия, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, КНДР, Сирия. Официальный Киев независимость республик не признал. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее были освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Также в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. С инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым, входившей в состав Украины, был проведен общекрымский референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Территория современной Республики Крым вошла в состав Российской империи в 1783 году. В 1921 году была образована Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика (Крымская АССР) в составе СССР. В 1945 году ее преобразовали в Крымскую область. В 1948 году Севастополь получил статус города республиканского подчинения РСФСР (территориально до 1978 года оставался в составе Крымской области). В 1954 году Крымская область была передана в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). По результатам Всекрымского референдума, прошедшего 20 января 1991 года, Крымская область УССР 12 февраля 1991 года была преобразована в Крымскую АССР. 4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете. С 1 декабря 1991 года территория современной Республики Крым входила в состав Украины, где она в 1998 году была переименована в Автономную Республику Крым. В 2014 году в результате государственного переворота к власти на Украине пришло новое антироссийски настроенное руководство. Реакцией на переворот стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение, результатом чего стал референдум, более 90% его участников высказались за присоединение к России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.В 1975 году в состав Индии был включен штат Сикким (Sikkim), который ранее был княжеством в Южной Азии. В 1949 году над Сиккимом был установлен индийский протекторат. По договору 1950 года правительство Индии взяло на себя ответственность за оборону и территориальную целостность Сиккима. В апреле 1974 года в Сиккиме были проведены первые всеобщие выборы в Законодательное собрание. Конституция, принятая 3 июля 1974 года, ограничила власть князя (чогьяла). В сентябре 1974 года Сиккиму был предоставлен статут ассоциированного штата Индии. В апреле 1975 года на референдуме большинство населения Сиккима высказалось за превращение Сиккима в индийский штат. С мая 1975 года Сикким – штат Индии. 1 января 1957 года в состав Западной Германии (в составе современной Германии) вошла федеральная земля Саар. В средние века на территории земли Саар существовало графство, входившее в состав Священной Римской империи. С 1790-х годов до 1814 года Сааром владела Франция. В 1815 году большая часть Саара отошла к Пруссии, меньшая ‒ к Баварии. В 1871 году Саар вошел в состав Германской империи. По Версальскому мирному договору 1919 года был передан в управление комиссии Лиги Наций на 15 лет. Угольные копи, расположенные на территории Саара, передавались в собственность Франции. В 1935 году результате плебисцита Саар (под названием Саарланд) отошел к Германии, которая выкупила у Франции (в соответствии с условиями мирного договора) Саарские угольные копи. После Второй мировой войны (1939-1945) Саар вошел во французскую зону оккупации Германии, затем был включен в экономическую, валютную и таможенную систему Франции. В соответствии с соглашением "О статуте Саара" между Францией и ФРГ, ставшим частью Парижских соглашений 1954 года, Саар был временно поставлен под контроль Западноевропейского союза (военно-политическая организация европейских стран, образованная в 1955 году). Однако этот статут был отклонен большинством голосов во время референдума в Сааре в октябре 1955 года. По договору о Сааре 1956 года между Францией и ФРГ Саар 1 января 1957 года вошел в состав ФРГ. Экономическое присоединение Саара к ФРГ по соглашению между Францией и ФРГ было осуществлено к 1 января 1960 года.29 декабря 1845 года был подписан документ о присоединении к США штата Техас. Первоначально Техас был заселен различными индейскими племенами. В XVII века там возникли поселения испанцев. В XVIII веке Техас входил в состав испанской колонии Новая Испания. После приобретения Луизианы Соединенными Штатами в 1803 году в Техасе появились в сравнительно большом числе англо-американцы. Во время войны Мексики за независимость Техас стал активно заселяться. После провозглашения в 1821 году независимости Мексики Техас вошел в ее состав и стал частью мексиканского штата Коауила и Техас. Осенью 1835 года американские переселенцы, недовольные политикой мексиканских властей и пользовавшиеся поддержкой правительства США, подняли мятеж и взяли под контроль всю территорию штата. 2 марта 1836 года конвент "представителей народа Техаса" провозгласил отделение Техаса от Мексики. 14 мая 1836 года в городе Веласко официальные представители Техаса и мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта-Ана подписали договор о независимости (договор не ратифицирован правительством Мексики). В сентябре 1836 года был проведен плебисцит за немедленное включение провозглашенной независимой республики Техас в состав США, в ходе которого подавляющее большинство опрошенных одобрили эту идею. Однако администрация президента США сначала отклонила предложение Техаса о присоединении: Техас оставался преданным идеям рабовладения и его включение в состав США могло нарушить баланс между 13 рабовладельческими и 13 свободными от рабства штатами страны, также американские власти опасались, что присоединение Техаса приведет к войне с Мексикой. Вскоре Техас установил дипломатические отношения с рядом государств, включая Англию и Францию, и США увидели в растущих связях Техаса угрозу собственному расширению и начали переговоры о присоединении. Присоединение территории Техаса стало основной причиной начала американо-мексиканской войны 1846-1848 годов, завершившейся поражением Мексики и признанием ею вхождения территории Техаса в состав США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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