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Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС

Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:34

2022-09-16T09:34

2022-09-16T11:21

в мире

си цзиньпин

владимир путин

узбекистан

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шос

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане из-за политики китайской делегации по коронавирусу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС, который он посетил в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии коронавируса, добавляет агентство Рейтер. Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220915/maski-1817053890.html

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