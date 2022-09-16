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Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС
Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС
Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:34
2022-09-16T11:21
в мире
си цзиньпин
владимир путин
узбекистан
китай
россия
шос
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане из-за политики китайской делегации по коронавирусу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС, который он посетил в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии коронавируса, добавляет агентство Рейтер. Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, узбекистан, китай, россия, шос, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в самарканде
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Узбекистан, Китай, Россия, ШОС, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Самарканде
09:34 16.09.2022 (обновлено: 11:21 16.09.2022)
 
Председатель КНР пропустил ужин с лидерами государств в рамках саммита ШОС

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран на саммите ШОС из-за COVID-правил

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане из-за политики китайской делегации по коронавирусу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.
Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС, который он посетил в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии коронавируса, добавляет агентство Рейтер. Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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