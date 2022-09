https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html

Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде

Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде - РИА Новости, 16.09.2022

Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде

Туры в Таиланд, прежде так горячо любимые россиянами зимой, возвращаются. Во многих агентствах уже раскупили путевки на новогодние каникулы, а в некоторых — и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:11

туризм

пхукет (остров)

таиланд

краби (провинция)

отдых

отдых на море

куда поехать

авиарейсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756813651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a5aac2103c77e51be22278019e0be48.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Туры в Таиланд, прежде так горячо любимые россиянами зимой, возвращаются. Во многих агентствах уже раскупили путевки на новогодние каникулы, а в некоторых — и на весенние праздники. Несмотря на высокие цены, эксперты уверены, что это направление войдет в список самых востребованных. Авиакомпании обещают запустить прямые рейсы, а местные власти — снять ковидные ограничения. О том, как изменился отдых в королевстве, в какую провинцию ехать и во сколько обойдутся каникулы, — в материале РИА Новости.Рейсов будет большеУ туроператора Regas Touristic с 29 октября стартует новая полетная программа на Пхукет — на чартерах авиакомпании IKAR. Перевозки будут выполняться из Москвы четыре раза в неделю. А с 30 октября "Аэрофлот" запускает прямые рейсы в Бангкок из Шереметьево, и в Пхукет будет два самолета в день.О продаже билетов в Бангкок по сниженным тарифам на днях объявила Ethiopian Airlines. Сейчас отправиться из Москвы в столицу Таиланда можно за 70,5 тысячи рублей с человека в обе стороны — с 11-часовой пересадкой в эфиопской Аддис-Абебе.У туроператоров тоже все больше предложений. Недавно появились путевки на Пхукет из Нур-Султана и Алма-Аты на чартерах казахстанской авиакомпании Sunday Airlines. И это выгодно. Как поясняют в АТОР, даже если добавить к турпакету перелет из Москвы, получится дешевле, чем на стыковочных рейсах других зарубежных перевозчиков (Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines) и тем более на прямых — "Аэрофлота".Программа стартует с 1 октября. Десять дней с авиабилетами, трансферами, проживанием и страховкой — от 171 тысячи рублей на двоих. Для сравнения: похожий тур с перелетом без пересадок обходится минимум в 600 тысяч.Войдет в топ"По оценкам нашей компании, отдых в Таиланде подорожал в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом", — отмечает управляющий директор Слетать.ру Евгений Данилович. По его словам, прежде всего — из-за авиабилетов.Сказывается и отложенный спрос. "Безусловно, в осенне-зимнем сезоне Таиланд войдет в число востребованных направлений", — уверен Данилович.У TEZ Tour цены выросли на 40-50 процентов. Тем не менее глубина бронирования туров — до новогодних праздников, говорит PR-директор компании Елизавета Тимошенко.Повышенный спрос ощущают и в "Русском Экспрессе". "Глубина продаж у нас — уже до марта", — говорит директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.Привлекательности направлению добавляют заявления местных властей. С 1 октября в стране могут отменить все ковидные ограничения на въезд (сейчас необходим сертификат о вакцинации, подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт", или же ПЦР-тест не старше 72 часов).Также обсуждают возможность подключения к тайской платежной системе российских карт "Мир". Ожидается, что расплачиваться нашим "пластиком" туристы смогут через два-три месяца.Пхукет — для всехПо информации туроператоров, чаще всего в Таиланде туристы выбирают Пхукет. По словам основателя русскоязычного стендап клуба на острове Лео Бро, туристов на Пхукете сейчас поменьше, чем в допандемийные времена."Приезжают индусы, арабы, европейцы, — перечисляет он. — В ближайшее время ждем туристов из России".Пляжи на Пхукете — с мелким белым песком и лазурно-бирюзовой водой. Виталий рекомендует Януи, Най Харн, Ката, Ката Ной, Карон, Патонг, Камала, Сурин, Банг Тао, Банана, Найтон и, конечно же, Май Кхао (фотографии с пролетающим над головой самолетом, которые часто публикуют в Сети, делают именно тут)."Еще есть Раваи, тут не купаются, но можно арендовать аутентичную длиннохвостую тайскую лодку вместе с капитаном, чтобы сплавать на ближайшие острова", — добавляет Лео Бро.У берега вам предложат морские развлечения: вейкбординг, серфинг, парасейлинг, дайвинг, сноркелинг.На земле тоже множество вариантов активного досуга: картинг, зиплайн над джунглями, полеты на параплане или легкомоторном самолете над Пхукетом, скалолазание, тир, батуты, тарзанка. Есть еще аквапарки (один из самых крутых — Andamanda) и парк тигров. No spicy, no chilli"Исторический центр Пхукет-Тауна — сплошной гастроквартал. Некоторые кафе и рестораны — со звездой Мишлен. Предлагают и блюда традиционной тайской кухни, и характерной для южного Таиланда и Малайзии перанаканской — от потомков китайских переселенцев", — рассказывает Лео Бро.В список must try, по словам Виталия Мотобайского, входят суп на кокосовом молоке "Том Кха", жареная лапша с курицей или морепродуктами "Пад-Тай", приготовленные на пару пельмени "Дим-Сам", жареные блинчики с разными начинками "Роти", тайский сладкий чай на молоке.А вот с "Том Ямом" (суп с морепродуктами или курицей) и "Сам Тамом" (салат из зеленой папайи) нужно быть осторожнее. "Всегда просите сделать неостро. Говорите: "No spicy, no chilli", — советует Виталий.Из фруктов стоит хотя бы раз купить дуриан, специфический запах которого напоминает некоторым грязные носки. "Многим в первый раз он кажется отвратительным, — предупреждает гид. — Но потом это ощущение пропадает, и ешь уже с удовольствием".Дегустировать тайскую кухню он советует в Three Monkeys Restaurant (вкусная еда, шикарный вид, идеальный для праздничного ужина), а на десерт взять смузи в Ma Doo Bua Cafe (кафе с гигантскими лотосами).Не только пляжиЭкскурсий на Пхукете много: поездки по островам (самые популярные — Джеймса Бонда и Пхи-Пхи), катание на гидроцикле, мототур по всей провинции.Главная достопримечательность и символ Пхукета — Статуя Будды на горе Накакед. Сюда можно подняться самостоятельно или в составе экскурсионной группы.Виталий Мотобайский также рекомендует посетить храм Ват Чалонг, самый большой на острове водопад Банг Пэ, парк тигров, главный шопинг-молл Централ Пхукет, центр ночной жизни Бангла Роуд. Рассвет встречают на смотровой площадке Самет Нангше, а закат — на мысе Промтеп."Обязательно прогуляйтесь по улочкам старого города Таланг Роуд и Пханг Нга Роуд: красивая архитектура в китайско-португальском колониальном стиле, красочный стрит-арт, множество сувенирных лавок и ресторанчиков. "Каждое воскресенье на Таланг Роуд — крупная вечерняя ярмарка с выступлениями уличных артистов", — добавляет Виталий.Краби: релакс без толп Также в Таиланде популярна провинция Краби. "На это направление был высокий спрос весной, когда были прямые перелеты. Сейчас интерес меньше", — отмечает Анна Филатовская. Руководитель коммерческого отдела "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов тоже объясняет спад отсутствием прямых рейсов.Однако вся туристическая инфраструктура действует, и отели открылись после пандемии, уточняет он.Краби — это место уединенного размеренного отдыха. Регион часто посещают в групповых экскурсиях, но, по словам Ольги Хорьковой, здесь можно провести весь отпуск.Сезон, как и на Пхукете, — с октября по апрель. "В отелях по-прежнему самые высокие цены на новогодние праздники. Если хотите сэкономить, лучше приезжать в ноябре, феврале или марте", — говорит Ольга.Остановиться лучше на полуострове Рейли: там один из самых красивых пляжей Таиланда — Прананг. Если хочется нераскрученный курорт — выбирайте Ао Нанг или Клонг Муанг.Огромный плюс пляжей Краби — безопасность, подчеркивает местный житель, владелец отеля Klong Muang Sunset House Кирилл Сенопальников. Прибрежные воды находятся в ведении национальных парков, поэтому все морские развлечения, кроме экскурсий, запрещены. "Можно плавать без опасений, что по голове проедет гидроцикл или катер, волокущий банан", — отмечает Кирилл.Богата провинция Краби и на достопримечательности. Например, храм Тигра, на вершину которого ведут 1260 ступеней. Это лучшая смотровая площадка, откуда видно весь регион. Оптимально приходить сюда вечером, чтобы полюбоваться закатом."Включите в программу и посещение природных заповедников — водопада Huya Tho, горячих источников Krabi Hot Springs и удивительных озер Emerald Pool и Blue Pool", — добавляет Ольга.Обязательно прокатитесь на каяке сквозь мангровые заросли и попробуйте себя в скалолазании: в провинции множество карстовых гор, идеально подходящих для этого вида спорта.По его словам, самое главное, что увозят отсюда туристы, — это яркие впечатления.

https://ria.ru/20220905/egipet-1813927603.html

пхукет (остров)

таиланд

краби (провинция)

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

пхукет (остров), таиланд, краби (провинция), отдых, отдых на море, куда поехать, авиарейсы, туризм, маршруты - туризм, маршруты, аэрофлот, ethiopian airlines, туристы, природа, еда, впечатления - туризм, бангкок, куда можно лететь, шереметьево (аэропорт)