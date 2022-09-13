https://ria.ru/20220913/bangkok-1816455469.html

"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок

"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок - РИА Новости, 13.09.2022

"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:25

2022-09-13T13:25

2022-09-13T13:25

туризм

бангкок

пхукет (остров)

москва

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

airbus a330

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании.Вылет из столичного аэропорта Шереметьево (терминал С) запланирован на 22:20 с прибытием в 11:40. В обратном направлении самолет будет отправляться в 13:35, а приземляться в Москве в 19:50. Перевозки должны осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти 9,5 часа.Кроме того, с 30 октября авиакомпания увеличит количество прямых рейсов на Пхукет — до двух в день.В продаже билетов по направлениям пока что нет.

https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html

бангкок

пхукет (остров)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

бангкок, пхукет (остров), москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a330, новости - туризм, туризм, туристы