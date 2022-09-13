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"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок - РИА Новости, 13.09.2022
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:25
2022-09-13T13:25
туризм
бангкок
пхукет (остров)
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
airbus a330
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании.Вылет из столичного аэропорта Шереметьево (терминал С) запланирован на 22:20 с прибытием в 11:40. В обратном направлении самолет будет отправляться в 13:35, а приземляться в Москве в 19:50. Перевозки должны осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти 9,5 часа.Кроме того, с 30 октября авиакомпания увеличит количество прямых рейсов на Пхукет — до двух в день.В продаже билетов по направлениям пока что нет.
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бангкок, пхукет (остров), москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a330, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Бангкок, Пхукет (остров), Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Airbus A330, Новости - Туризм, Туризм, туристы
13:25 13.09.2022
 
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок

В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы из Москвы в Бангкок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании.
Вылет из столичного аэропорта Шереметьево (терминал С) запланирован на 22:20 с прибытием в 11:40. В обратном направлении самолет будет отправляться в 13:35, а приземляться в Москве в 19:50. Перевозки должны осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти 9,5 часа.
Кроме того, с 30 октября авиакомпания увеличит количество прямых рейсов на Пхукет — до двух в день.
В продаже билетов по направлениям пока что нет.
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ТуризмБангкокПхукет (остров)МоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)Airbus A330Новости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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