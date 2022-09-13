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"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок - РИА Новости, 13.09.2022
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:25
2022-09-13T13:25
2022-09-13T13:25
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании.Вылет из столичного аэропорта Шереметьево (терминал С) запланирован на 22:20 с прибытием в 11:40. В обратном направлении самолет будет отправляться в 13:35, а приземляться в Москве в 19:50. Перевозки должны осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти 9,5 часа.Кроме того, с 30 октября авиакомпания увеличит количество прямых рейсов на Пхукет — до двух в день.В продаже билетов по направлениям пока что нет.
https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html
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"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы из Москвы в Бангкок