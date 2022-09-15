https://ria.ru/20220915/chartery-1817105314.html
Крупный российский туроператор запустит чартеры в Таиланд
Крупный российский туроператор запустит чартеры в Таиланд - РИА Новости, 15.09.2022
Крупный российский туроператор запустит чартеры в Таиланд
Крупный российский туроператор Pegas Touristik ставит прямые чартеры из Москвы в Таиланд с 29 октября, продажа путевок уже началась, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:24
2022-09-15T19:24
2022-09-15T19:24
туризм
таиланд
москва
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
шереметьево (аэропорт)
pegas fly
туризм
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Крупный российский туроператор Pegas Touristik ставит прямые чартеры из Москвы в Таиланд с 29 октября, продажа путевок уже началась, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."У туроператора Pegas Touristik стартовала продажа туров на собственных прямых чартерных рейсах на остров Пхукет (Таиланд) из Москвы. Полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании Pegas Fly, стартует с 29 октября и запланирована до конца марта. Полеты будут выполнять борта Boeing B 777-200 из московского аэропорта Шереметьево", - сообщили в ассоциации.Там уточнили, что частота рейсов пока заявлена как четыре рейса в неделю. На базе этой программы у Pegas Touristik сформированы пакетные туры продолжительностью от 1 до 30 ночей."По данным из системы бронирования туроператора, цены недельных туров на Пхукет на прямых рейсах из Москвы стартуют от 96,6 тысячи рублей на человека в отелях три звезды с завтраками, от 95,9 тысячи рублей на человека в отелях четыре звезды (также BB) и от 102,3 тысячи рублей на человека в отелях пять звезд (также завтраки)", - рассказали в АТОР.Как ранее в ходе ВЭФ заявлял в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, популярные у российских туристов Турция, Египет и ОАЭ нуждаются в увеличении количества рейсов из России, также необходимо наладить прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Доминикану и на Кубу.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, сообщал журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. Уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время компания планирует открыть полеты в Бангкок.
https://ria.ru/20220826/maldivy-1812334141.html
https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html
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таиланд, москва, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), pegas fly, туризм, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Москва, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт), Pegas Fly, Туризм, Новости - Туризм
Крупный российский туроператор запустит чартеры в Таиланд
В АТОР сообщили, что Pegas Touristik запустит чартерные рейсы в Таиланд с 29 октября