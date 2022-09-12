https://ria.ru/20220912/bangkok-1816174006.html

Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок

Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок - РИА Новости, 12.09.2022

Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок

Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о старте продаж билетов в Бангкок по сниженным тарифам, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:23

2022-09-12T17:23

2022-09-12T17:23

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бангкок

таиланд

паттайя

ethiopian airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

авиабилеты

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о старте продаж билетов в Бангкок по сниженным тарифам, сообщает АТОР."У российских туристов появилась возможность добираться до столицы Таиланда, и, соответственно, до курорта Паттайя более бюджетно. Улететь с Ethiopian Airlines из Москвы в Бангкок можно за 70,5 тысячи рублей на человека в обе стороны", — рассказывают в ассоциации.Рейс не прямой: предусмотрена 11-часовая стыковка в эфиопском Аддис-Абебе с трансфером до отеля и проживанием по программе полный пансион.По словам экспертов, тарифы авиакомпании на данный момент самые выгодные. Для сравнения, билеты до Бангкока и обратно на рейсах Gulf Air с пересадкой в Бахрейне стоят 106 тысяч рублей, на Emirates через Дубай — 108 тысяч.В скором времени блоки мест в самолетах Ethiopian Airlines появятся у российских туроператоров: переговоры на эту тему уже ведутся, добавляют в АТОР. Предположительно, отдых в Паттайе с перелетом на рейсах эфиопского перевозчика обойдется в 141 тысячу рублей на двоих туда-обратно. Пока что цены на туры стартуют от 230 тысяч.Для въезда в Таиланд россиянам понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

https://ria.ru/20220909/tailand-1815657202.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, бангкок, таиланд, паттайя, ethiopian airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, туризм, туристы