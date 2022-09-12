https://ria.ru/20220912/bangkok-1816174006.html
Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок
Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок - РИА Новости, 12.09.2022
Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок
Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о старте продаж билетов в Бангкок по сниженным тарифам, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:23
2022-09-12T17:23
2022-09-12T17:23
туризм
новости - туризм
бангкок
таиланд
паттайя
ethiopian airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44af4fb9b5a57e3489fd319c29a6a361.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о старте продаж билетов в Бангкок по сниженным тарифам, сообщает АТОР."У российских туристов появилась возможность добираться до столицы Таиланда, и, соответственно, до курорта Паттайя более бюджетно. Улететь с Ethiopian Airlines из Москвы в Бангкок можно за 70,5 тысячи рублей на человека в обе стороны", — рассказывают в ассоциации.Рейс не прямой: предусмотрена 11-часовая стыковка в эфиопском Аддис-Абебе с трансфером до отеля и проживанием по программе полный пансион.По словам экспертов, тарифы авиакомпании на данный момент самые выгодные. Для сравнения, билеты до Бангкока и обратно на рейсах Gulf Air с пересадкой в Бахрейне стоят 106 тысяч рублей, на Emirates через Дубай — 108 тысяч.В скором времени блоки мест в самолетах Ethiopian Airlines появятся у российских туроператоров: переговоры на эту тему уже ведутся, добавляют в АТОР. Предположительно, отдых в Паттайе с перелетом на рейсах эфиопского перевозчика обойдется в 141 тысячу рублей на двоих туда-обратно. Пока что цены на туры стартуют от 230 тысяч.Для въезда в Таиланд россиянам понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.
https://ria.ru/20220909/tailand-1815657202.html
бангкок
таиланд
паттайя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3e0f66f30375087912981d64afddf2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бангкок, таиланд, паттайя, ethiopian airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Бангкок, Таиланд, Паттайя, Ethiopian Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Авиабилеты, Туризм, туристы
Крупная авиакомпания предложила скидки на перелеты в Бангкок
Авиакомпания Ethiopian Airlines начала продавать билеты в Бангкок по сниженным тарифам
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о старте продаж билетов в Бангкок по сниженным тарифам, сообщает
АТОР.
"У российских туристов появилась возможность добираться до столицы Таиланда, и, соответственно, до курорта Паттайя более бюджетно. Улететь с Ethiopian Airlines из Москвы в Бангкок можно за 70,5 тысячи рублей на человека в обе стороны", — рассказывают в ассоциации.
Рейс не прямой: предусмотрена 11-часовая стыковка в эфиопском Аддис-Абебе с трансфером до отеля и проживанием по программе полный пансион.
По словам экспертов, тарифы авиакомпании на данный момент самые выгодные. Для сравнения, билеты до Бангкока и обратно на рейсах Gulf Air с пересадкой в Бахрейне стоят 106 тысяч рублей, на Emirates через Дубай — 108 тысяч.
В скором времени блоки мест в самолетах Ethiopian Airlines появятся у российских туроператоров: переговоры на эту тему уже ведутся, добавляют в АТОР. Предположительно, отдых в Паттайе с перелетом на рейсах эфиопского перевозчика обойдется в 141 тысячу рублей на двоих туда-обратно. Пока что цены на туры стартуют от 230 тысяч.
Для въезда в Таиланд россиянам понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.