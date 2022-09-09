https://ria.ru/20220909/tailand-1815657202.html

Из Сибири планируют запустить рейсы в Таиланд

Из Сибири планируют запустить рейсы в Таиланд - РИА Новости, 09.09.2022

Из Сибири планируют запустить рейсы в Таиланд

Таиланд обсуждает с российскими и монгольскими авиакомпаниями возможность запустить рейсы в королевство из Сибири, сообщила исполнительный директор... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:56

2022-09-09T19:56

2022-09-09T19:56

туризм

таиланд

россия

владивосток

s7 airlines

уральские авиалинии

сертификат о вакцинации

пцр-тест

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Таиланд обсуждает с российскими и монгольскими авиакомпаниями возможность запустить рейсы в королевство из Сибири, сообщила исполнительный директор Туристического управления страны Титипорн Маненате во время визита в РФ."Мы пытаемся вести переговоры с S7 и "Уральскими авиалиниями" о рейсах из Владивостока, Новосибирска. Также ведутся переговоры с "Монгольскими авиалиниями", которые могли бы забирать туристов из Сибири", — рассказала она.А вот тайские перевозчики, по словам Маненате, вряд ли в ближайшее время начнут полетную программу в восточные регионы России."Помимо политических моментов, лизинга и вопроса страховок, есть технические, — пояснила она. — Самолеты есть, но они не готовы. Нужно время на восстановление. Кроме того, экипажи были распущены в пандемию. Это мировая проблема".Титипорт Маненате также отметила, что сейчас в королевстве рассматривается вопрос о полном снятии всех ковидных ограничений на въезд с 1 октября 2022 года. Однако окончательное решение пока не принято.Сейчас для въезда в Таиланд нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Прямых рейсов нет: добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний со стыковой. Стоимость билетов стартует от 40 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в сентябре.

https://ria.ru/20220909/kareliya-1815618031.html

таиланд

россия

владивосток

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

таиланд, россия, владивосток, s7 airlines, уральские авиалинии, сертификат о вакцинации, пцр-тест, новости - туризм, туризм, авиарейсы, туристы