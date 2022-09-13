17:20 13.09.2022 (обновлено: 17:21 13.09.2022)
Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксируют в декларации
В Кремле ожидают принятия декларации и более 20 документов по итогам саммита ШОС
Флаги государств-членов ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Итоги саммита ШОС в Самарканде будут зафиксированы в декларации, ожидается также принятие более 20 документов, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"После дискуссии основные итоги саммита будут зафиксированы в Самаркандской декларации ШОС. Это главный документ нынешнего саммита, и в ней имеется в виду отразить консолидированные позиции всех стран по вопросам дальнейшего развития организации и актуальным темам глобальной и региональной повестки дня", - сказал он журналистам.
"Ожидается принятие значительного пакета документов, где-то более 20 на данный момент отработано, согласовано. В их числе очередной пятилетний комплексный план по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 годы. Также дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - пояснил Ушаков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.