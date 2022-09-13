https://ria.ru/20220913/shos-1816552165.html

Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксируют в декларации

Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксируют в декларации - РИА Новости, 13.09.2022

Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксируют в декларации

Итоги саммита ШОС в Самарканде будут зафиксированы в декларации, ожидается также принятие более 20 документов, сообщил помощник главы государства по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:20

2022-09-13T17:20

2022-09-13T17:21

в мире

юрий ушаков

шос

самарканд

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Итоги саммита ШОС в Самарканде будут зафиксированы в декларации, ожидается также принятие более 20 документов, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Ожидается принятие значительного пакета документов, где-то более 20 на данный момент отработано, согласовано. В их числе очередной пятилетний комплексный план по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 годы. Также дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - пояснил Ушаков.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220913/iran-1816547822.html

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в мире, юрий ушаков, шос, самарканд