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Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности - РИА Новости, 13.09.2022
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Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности
Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности - РИА Новости, 13.09.2022
Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности
Участники саммита ШОС в Самарканде обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:04
2022-09-13T17:04
в мире
юрий ушаков
афганистан
самарканд
россия
шос
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники саммита ШОС в Самарканде обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС."Повестка дня традиционно затронет вопросы, касающиеся дальнейшего усиления потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности. Будут рассмотрены вопросы укрепления экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС", - сказал Ушаков журналистам."Из региональных тем особое место в дискуссии на саммите займет положение дел в Афганистане. Это каждый раз так происходит, и в ШОС последовательно выступают за установление этой страны в качестве мирной стабильной, процветающей, свободной от терроризма и наркотиков", - подчеркнул Ушаков.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220913/peregovory-1816465698.html
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в мире, юрий ушаков, афганистан, самарканд, россия, шос
В мире, Юрий Ушаков, Афганистан, Самарканд, Россия, ШОС
17:04 13.09.2022
 
Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности

Ушаков: на саммите ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности и ситуацию в Афганистане

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники саммита ШОС в Самарканде обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.
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"Повестка дня традиционно затронет вопросы, касающиеся дальнейшего усиления потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности. Будут рассмотрены вопросы укрепления экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС", - сказал Ушаков журналистам.
"Из региональных тем особое место в дискуссии на саммите займет положение дел в Афганистане. Это каждый раз так происходит, и в ШОС последовательно выступают за установление этой страны в качестве мирной стабильной, процветающей, свободной от терроризма и наркотиков", - подчеркнул Ушаков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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В миреЮрий УшаковАфганистанСамаркандРоссияШОС
 
 
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