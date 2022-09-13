https://ria.ru/20220913/shos-1816546059.html

Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности

Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности - РИА Новости, 13.09.2022

Участники саммита ШОС обсудят вопросы обеспечения безопасности

Участники саммита ШОС в Самарканде обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:04

2022-09-13T17:04

2022-09-13T17:04

в мире

юрий ушаков

афганистан

самарканд

россия

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_38e37dc47539fd2b71e94c82281b938d.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники саммита ШОС в Самарканде обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС."Повестка дня традиционно затронет вопросы, касающиеся дальнейшего усиления потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности. Будут рассмотрены вопросы укрепления экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС", - сказал Ушаков журналистам."Из региональных тем особое место в дискуссии на саммите займет положение дел в Афганистане. Это каждый раз так происходит, и в ШОС последовательно выступают за установление этой страны в качестве мирной стабильной, процветающей, свободной от терроризма и наркотиков", - подчеркнул Ушаков.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220913/peregovory-1816465698.html

https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html

афганистан

самарканд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юрий ушаков, афганистан, самарканд, россия, шос