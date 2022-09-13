В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам
Помощник Путина Ушаков назвал ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, все члены организации привержены формированию более демократичного многополярного миропорядка, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Как мы считаем, ШОС как раз предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам. Поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного демократического справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права", - сказал он журналистам.
"В ШОС входят страны с различными культурно-цивилизационными традициями, различными внешнеполитическими ориентирами, моделями национального развития. Однако работа в рамках этой организации выстраивается на принципах равноправия, на принципах взаимной выгоды, уважения суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, что позволило за небольшой по историческим меркам срок превратить ШОС в действенный и влиятельный механизм многостороннего сотрудничества", - подчеркнул Ушаков.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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