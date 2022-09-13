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В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам - РИА Новости, 13.09.2022
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В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам
В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам
ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, все члены организации привержены формированию более демократичного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:03
2022-09-13T17:03
в мире
юрий ушаков
россия
шос
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, все члены организации привержены формированию более демократичного многополярного миропорядка, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Как мы считаем, ШОС как раз предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам. Поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного демократического справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права", - сказал он журналистам."В ШОС входят страны с различными культурно-цивилизационными традициями, различными внешнеполитическими ориентирами, моделями национального развития. Однако работа в рамках этой организации выстраивается на принципах равноправия, на принципах взаимной выгоды, уважения суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, что позволило за небольшой по историческим меркам срок превратить ШОС в действенный и влиятельный механизм многостороннего сотрудничества", - подчеркнул Ушаков.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220913/soyuzy-1816480953.html
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в мире, юрий ушаков, россия, шос
В мире, Юрий Ушаков, Россия, ШОС
17:03 13.09.2022
 
В Кремле назвали ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам

Помощник Путина Ушаков назвал ШОС реальной альтернативой западноцентричным структурам

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, все члены организации привержены формированию более демократичного многополярного миропорядка, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Как мы считаем, ШОС как раз предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам. Поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного демократического справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права", - сказал он журналистам.
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"В ШОС входят страны с различными культурно-цивилизационными традициями, различными внешнеполитическими ориентирами, моделями национального развития. Однако работа в рамках этой организации выстраивается на принципах равноправия, на принципах взаимной выгоды, уважения суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, что позволило за небольшой по историческим меркам срок превратить ШОС в действенный и влиятельный механизм многостороннего сотрудничества", - подчеркнул Ушаков.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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