Рецепт компота "Мохито" на зиму: способы приготовления

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Мохито на зиму: лучшие рецепты приготовления компота в домашних условиях
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Классический с мятой и лимоном
Такой вариант напитка считается классическим, лимон придаст компоту цитрусовую кислинку и приятный нежно-желтый оттенок, а мята сделает его еще более освежающим. Ингредиенты в рецептах здесь и далее приводятся на трехлитровую банку.
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лимон , 1 шт.
сахар, 240-320 г
веточки мяты, 2-3 шт.
кипяток , 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Перебрать листья мяты, промыть и отцедить через дуршлаг от воды, а также нарезать лимон.
Шаг 2
Положить в банку мяту и лимон (можно срезать кожуру цитруса, так как она придает горчинку, а вот косточки нужно обязательно удалить).
Шаг 3
Высыпать сахар прямо на лимон.
Шаг 4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
Шаг 6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 7
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С крыжовником
Для приготовления такого необычного компота можно взять крыжовник любого сорта, главное чтобы он был спелым. Напиток будет обладать цитрусовой кислинкой, а также сладким послевкусием ягоды.
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крыжовник, 240-320 г
сахар, 240-320 г
веточки мяты, 2-3 шт.
веточки мелиссы, 2-3 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Перебрать крыжовник, хвостики у ягод удалять не обязательно, на вкус они не повлияют. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
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Выложить крыжовник и сверху поместить мяту и мелиссу.
Шаг 3
Высыпать сахар прямо на ягоды.
Шаг 4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
Шаг 6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 7
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С апельсином
Очень освежающий напиток может получиться, если заменить лимон на апельсин. Компот будет ароматным, а вкус насыщенным и концентрированным.
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2022-09-05T17:33
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5
5
сахар, 240-320 г
апельсин, 1 шт.
веточки мяты , 2-3 шт.
веточки мелиссы , 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть апельсин и нарезать его на половинки кружков, удалить косточки и срезать кожуру, из-за нее компот может горчить.
Шаг 2
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Выложить дольки апельсина и сверху поместить мяту и мелиссу.
Шаг 3
Высыпать сахар прямо на мяту.
Шаг 4
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
Шаг 5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
Шаг 6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 7
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простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С клубникой
Такой мохито стал очень популярным, но дело не только в освежающем вкусе с нотками клубники и морозной мятой. В напитке много витаминов, которые так необходимы организму в холодное время года.
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2022-09-05T17:33
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5
сахар, 240-320 г
клубника , 240-320 г
лимон , 1 шт.
веточки мяты, 2-3 г
веточки мелиссы, 1-2 г
вода , 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть ягоды и оторвать хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его на дольки.
Шаг 2
Выложить клубнику и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С черешней
Напиток с черешней обладает ярким вкусом и тонким мятным ароматом.
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5
сахар , 240-320 г
черешня, 320-480 г
веточки мяты, 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть ягоды и убрать косточки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
Выложить черешню и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку
Шаг 6
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простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
Со смородиной
Ягоды имеют кисловато-сладковатый вкус и обладают особым ароматом, поэтому они отлично подойдут для компота. Напиток будет иметь кислинку и насыщенный красный цвет.
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5
сахар, 240-320 г
лимон, 1 шт.
смородина, 320-480 г
веточки мяты, 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть ягоды и оторвать ее хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его кольцами.
Шаг 2
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Выложить смородину, лимон и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Далее вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С черникой
Напиток обладает сладким послевкусием, так как черника отдает всю свою сладость и сочность, а мята и мелисса добавят мохито свежесть. Также ягоды придают компоту насыщенный и яркий цвет.
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2022-09-05T17:33
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5
5
сахар , 240-320 г
черника, 320-480 г
веточки мяты, 2-3 шт.
веточки мелиссы , 1-2 шт.
вода , 3 л
Для начала стоит простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть ягоды и высушить.
Шаг 2
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 3
Выложить чернику и сверху поместить мяту и мелиссу.
Шаг 4
Высыпать сахар прямо на ягоды.
Шаг 5
Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 7
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С абрикосами
Абрикосовый напиток не только утоляет жажду, но и насыщает организм множеством витаминов (С, В1, В2, В3). В его вкусе удачно сочетается вкус классического мохито и сладость абрикосов.
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5
сахар, 240-320 г
лимон , 1 шт.
апельсин, 1 шт.
абрикосы, 1 кг
веточки мяты , 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть абрикосы, лимон и апельсин. Промыть листья мяты и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
Нарезать лимон и апельсин дольками и срезать кожуру, которая может добавить горечи в напиток. Из абрикосов достать косточки и нарезать дольками.
Шаг 3
Выложить абрикосы, лимон и апельсин, сверху поместить мяту. Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку. С вишней
Шаг 7
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С вишней
Вишневый мохито – это идеальное сочетание вишни, лимона, мяты и мелиссы. Степень кислоты вишни зависит от ее сорта. Поэтому для начала стоит попробовать ягоды, чтобы определить, какое количество сахара стоит добавить.
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2022-09-05T17:33
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5
5
сахар, 240-320 г
лимон , 1 шт.
вишня, 320-480 г
веточки мяты, 2-3 шт.
веточки мелиссы , 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть вишню и достать косточки. Промыть лимон, достать косточки и нарезать на дольки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
Выложить ягоды, лимон и сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С малиной
Мохито с малиной – один из популярнейших рецептов. Напиток будет свежим, сладким и иметь цитрусовые нотки. Он отлично утоляет жажду, а также содержит много витаминов (С, А, В, В1, В2 и т.д.).
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2022-09-05T17:33
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5
5
сахар, 240-320 г
лимон, 1 шт.
малина , 320-480 г
веточки мяты , 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть ягоды. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
Выложить малину, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С яблоками
Компот с яблоками и апельсинами получается сладким и с нотками цитрусов. Витамины, которые содержатся в яблоках (A, С, В1 и т.д.), помогут иммунитету в зимнюю пору.
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2022-09-05T17:33
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5
5
сахар, 240-320 г
апельсин, 1 шт.
яблоки , 1 кг
веточки мяты , 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода, 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть яблоки, удалить из них косточки и нарезать их на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Очистить апельсин от кожуры, разделить на дольки.
Шаг 2
Выложить яблоки и апельсин, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
Со сливами
Вкус сливы не так ярко выражен, как у других фруктов, поэтому в мохито нужно будет добавить чуть больше сахара. Также неплохим сочетанием будет добавление 1/2 апельсина или лимона, чтобы присутствовали цитрусовые нотки.
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сахар, 240-320 г
сливы , 1 кг
веточки мяты , 2-3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода , 3 л
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Хорошо промыть сливу, удалить косточки и нарезать на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 2
Выложить сливу, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 3
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 4
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 5
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 6
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С имбирем
Напиток, имеющий терпкий вкус имбиря и приятный аромат мяты, не только утолит жажду, но и окажет поддержку иммунной системе, так как в корне содержится много витамина С и витаминов группы В.
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сахар , 240-320 г
имбирь , 100 г
веточки мяты, 2-3 г
веточки мелиссы, 1-2 г
вода, 3 г
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
Шаг 1
Имбирь нужно очиститьот кожуры, нарезать на пластины и залить кипятком на пару минут.
Шаг 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569358377_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a9488d35d2229da83ebb3bc10b5a9053.jpg
Переложить имбирь в банку.
Шаг 3
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
Шаг 4
Выложить листья мяты и мелиссы на имбирь.
Шаг 5
Высыпать сахар на листья мяты.
Шаг 6
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 7
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
Шаг 8
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 9
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
С зеленым чаем
Освежающий и ароматный зеленый чай со вкусом лимона, а также мяты имеет много вариаций, например, можно добавить различные фрукты и ягоды на свое усмотрение.
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5
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сахар, 240-320 г
лимон, 1 шт.
веточки мяты, 3 шт.
веточки мелиссы, 1-2 шт.
вода , 3 л
зеленый чай (в сухом виде), 140 г
Промыть лимон и мяту. Нарезать лимон на дольки и убрать косточки.
Шаг 1
Поместить в банку лимон, мяту и зеленый чай.
Шаг 2
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Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
Шаг 3
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
Шаг 4
простые рецепты, растения, фрукты, ягоды, витамины
17:33 05.09.2022
 

Рецепт компота "Мохито" на зиму: способы приготовления

© Фото : Unsplash/Mae MuБанка с мохито
Банка с мохито - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Unsplash/Mae Mu
Читать ria.ru в
Оглавление
Компот под названием "Мохито" стали заготавливать в трехлитровых банках не так давно. Он стал популярен благодаря коктейлю мохито, в который добавляется ром, листья мяты и лимон. По аналогии с ним и был придуман рецепт безалкогольного напитка. Как приготовить в домашних условиях "Мохито" на зиму – в материале РИА Новости.

Мохито на зиму

Компот с мятой рекомендуется в качестве освежающего напитка в жару, но даже зимой заготовка позволит удивить гостей. Обычно рецепты рассчитываются исходя из банки в три литра, однако это же количество ингредиентов можно разместить и по более мелким банкам.
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Больные сахарным диабетом должны иметь в виду, что в компоте достаточно много сахара, поэтому им не рекомендуется употреблять его.

Пищевая ценность

Пищевая ценность продукта составляет 96 Ккал на 100 г. Соотношение белков жиров и углеводов в напитке следующее:
  • белки- 0,06 г;
  • углеводы - 11,08 г;
  • жиры - 0,02 г.
© Fotolia / shaiithКоктейль "Мохито"
Коктейль Мохито - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Fotolia / shaiith
Коктейль "Мохито"

Как консервировать

Для успешной консервации нужно действовать поэтапно:
  1. 1
    Важно не заполнять банки до самого верха. Обязательно оставить не менее 1 см свободного пространства.
  2. 2
    Используя подставку для консервирования, которая представляет собой устройство, устанавливаемое на водяной бане, или глубокую кастрюлю, нужно погрузить стеклянные банки в воду и довести до кипения. Также стоит убедиться, что тара полностью погружена в воду, и никогда не стоит ставить их друг на друга.
  3. 3
    Нужно извлечь стеклянные банки, используя кухонные щипцы, и отставить их в сторону на сложенное полотенце для охлаждения.
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Популярные рецепты мохито

Существует множество рецептов мохито, например, с клубникой, черешней и другими ягодами. Но нужно соблюдать пропорции в рецепте, чтобы не переборщить со сладостью.
Классический с мятой и лимоном
Такой вариант напитка считается классическим, лимон придаст компоту цитрусовую кислинку и приятный нежно-желтый оттенок, а мята сделает его еще более освежающим. Ингредиенты в рецептах здесь и далее приводятся на трехлитровую банку.
Ингредиенты
1 шт.
лимон
240-320 г
сахар
2-3 шт.
веточки мяты
3 л
кипяток
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Перебрать листья мяты, промыть и отцедить через дуршлаг от воды, а также нарезать лимон.
3
Положить в банку мяту и лимон (можно срезать кожуру цитруса, так как она придает горчинку, а вот косточки нужно обязательно удалить).
4
Высыпать сахар прямо на лимон.
5
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
6
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
7
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С крыжовником
Для приготовления такого необычного компота можно взять крыжовник любого сорта, главное чтобы он был спелым. Напиток будет обладать цитрусовой кислинкой, а также сладким послевкусием ягоды.
Ингредиенты
240-320 г
крыжовник
240-320 г
сахар
2-3 шт.
веточки мяты
2-3 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Перебрать крыжовник, хвостики у ягод удалять не обязательно, на вкус они не повлияют. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
© РИА Новости / Виталий АньковКрыжовник
Крыжовник
© РИА Новости / Виталий Аньков
3
Выложить крыжовник и сверху поместить мяту и мелиссу.
4
Высыпать сахар прямо на ягоды.
5
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
6
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
7
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С апельсином
Очень освежающий напиток может получиться, если заменить лимон на апельсин. Компот будет ароматным, а вкус насыщенным и концентрированным.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
апельсин
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть апельсин и нарезать его на половинки кружков, удалить косточки и срезать кожуру, из-за нее компот может горчить.
3
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Выложить дольки апельсина и сверху поместить мяту и мелиссу.
4
Высыпать сахар прямо на мяту.
5
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
6
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
7
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
© Фото : Unsplash/Emily AndreevaМохито с апельсином
Мохито с апельсином
© Фото : Unsplash/Emily Andreeva
С клубникой
Такой мохито стал очень популярным, но дело не только в освежающем вкусе с нотками клубники и морозной мятой. В напитке много витаминов, которые так необходимы организму в холодное время года.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
240-320 г
клубника
1 шт.
лимон
2-3 г
веточки мяты
1-2 г
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть ягоды и оторвать хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его на дольки.
3
Выложить клубнику и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С черешней
Напиток с черешней обладает ярким вкусом и тонким мятным ароматом.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
320-480 г
черешня
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть ягоды и убрать косточки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
3
Выложить черешню и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
4
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку
© Фото : Unsplash/Jochem RaatМохито с черешней
Мохито с черешней
© Фото : Unsplash/Jochem Raat
Со смородиной
Ягоды имеют кисловато-сладковатый вкус и обладают особым ароматом, поэтому они отлично подойдут для компота. Напиток будет иметь кислинку и насыщенный красный цвет.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
лимон
320-480 г
смородина
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть ягоды и оторвать ее хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его кольцами.
© Pixabay / GeisserSЧерная смородина
Черная смородина
© Pixabay / GeisserS
3
Выложить смородину, лимон и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды.
4
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
5
Далее вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
С черникой
Напиток обладает сладким послевкусием, так как черника отдает всю свою сладость и сочность, а мята и мелисса добавят мохито свежесть. Также ягоды придают компоту насыщенный и яркий цвет.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
320-480 г
черника
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Для начала стоит простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть ягоды и высушить.
3
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
4
Выложить чернику и сверху поместить мяту и мелиссу.
5
Высыпать сахар прямо на ягоды.
6
Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
7
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С абрикосами
Абрикосовый напиток не только утоляет жажду, но и насыщает организм множеством витаминов (С, В1, В2, В3). В его вкусе удачно сочетается вкус классического мохито и сладость абрикосов.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
лимон
1 шт.
апельсин
1 кг
абрикосы
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть абрикосы, лимон и апельсин. Промыть листья мяты и отцедить через дуршлаг.
3
Нарезать лимон и апельсин дольками и срезать кожуру, которая может добавить горечи в напиток. Из абрикосов достать косточки и нарезать дольками.
4
Выложить абрикосы, лимон и апельсин, сверху поместить мяту. Высыпать сахар на листья мяты.
5
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
6
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
7
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку. С вишней
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С вишней
Вишневый мохито – это идеальное сочетание вишни, лимона, мяты и мелиссы. Степень кислоты вишни зависит от ее сорта. Поэтому для начала стоит попробовать ягоды, чтобы определить, какое количество сахара стоит добавить.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
лимон
320-480 г
вишня
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть вишню и достать косточки. Промыть лимон, достать косточки и нарезать на дольки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
3
Выложить ягоды, лимон и сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С малиной
Мохито с малиной – один из популярнейших рецептов. Напиток будет свежим, сладким и иметь цитрусовые нотки. Он отлично утоляет жажду, а также содержит много витаминов (С, А, В, В1, В2 и т.д.).
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
лимон
320-480 г
малина
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть ягоды. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
3
Выложить малину, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
4
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
5
Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С яблоками
Компот с яблоками и апельсинами получается сладким и с нотками цитрусов. Витамины, которые содержатся в яблоках (A, С, В1 и т.д.), помогут иммунитету в зимнюю пору.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
апельсин
1 кг
яблоки
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть яблоки, удалить из них косточки и нарезать их на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Очистить апельсин от кожуры, разделить на дольки.
3
Выложить яблоки и апельсин, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
4
Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин.
5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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Со сливами
Вкус сливы не так ярко выражен, как у других фруктов, поэтому в мохито нужно будет добавить чуть больше сахара. Также неплохим сочетанием будет добавление 1/2 апельсина или лимона, чтобы присутствовали цитрусовые нотки.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 кг
сливы
2-3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Хорошо промыть сливу, удалить косточки и нарезать на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
3
Выложить сливу, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты.
4
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
5
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
6
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
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С имбирем
Напиток, имеющий терпкий вкус имбиря и приятный аромат мяты, не только утолит жажду, но и окажет поддержку иммунной системе, так как в корне содержится много витамина С и витаминов группы В.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
100 г
имбирь
2-3 г
веточки мяты
1-2 г
веточки мелиссы
3 г
вода
Приготовление
1
Простерилизовать крышки и банки с помощью пара.
2
Имбирь нужно очиститьот кожуры, нарезать на пластины и залить кипятком на пару минут.
© Pixabay / CouleurИмбирь
Имбирь
© Pixabay / Couleur
3
Переложить имбирь в банку.
4
Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг.
5
Выложить листья мяты и мелиссы на имбирь.
6
Высыпать сахар на листья мяты.
7
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
8
Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку.
9
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.
С зеленым чаем
Освежающий и ароматный зеленый чай со вкусом лимона, а также мяты имеет много вариаций, например, можно добавить различные фрукты и ягоды на свое усмотрение.
Ингредиенты
240-320 г
сахар
1 шт.
лимон
3 шт.
веточки мяты
1-2 шт.
веточки мелиссы
3 л
вода
140 г
зеленый чай (в сухом виде)
Приготовление
1
Промыть лимон и мяту. Нарезать лимон на дольки и убрать косточки.
2
Поместить в банку лимон, мяту и зеленый чай.
© Pixabay / Mirko StödterЗеленый чай
Зеленый чай
© Pixabay / Mirko Stödter
3
Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин.
4
Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

Советы кулинаров

Первый совет, который дают кулинары – следить за температурой воды, ведь кипячение воды убивает большинство плесени и бактерий, переносимых воздухом, в продуктах с высоким содержанием кислот, таких как фрукты, фруктовые соки и маринады. Если вода будет недостаточно горячей, то в консервах может образовываться плесень.
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Второй совет – не готовить напиток более получаса. После закипания воды, компот нужно готовить на медленном огне под закрытой крышкой. Таким образом он получится более насыщенным и ароматным.
Третий совет – использовать замороженные фрукты. Не стоит обесценивать плоды, которые были заморожены. В них также есть все необходимые витамины, а компот из них получится ничуть не хуже, чем из свежих.
 
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