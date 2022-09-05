Рецепт компота "Мохито" на зиму: способы приготовления

Компот под названием "Мохито" стали заготавливать в трехлитровых банках не так давно. Он стал популярен благодаря коктейлю мохито, в который добавляется ром, листья мяты и лимон. По аналогии с ним и был придуман рецепт безалкогольного напитка. Как приготовить в домашних условиях "Мохито" на зиму – в материале РИА Новости.

Мохито на зиму

Компот с мятой рекомендуется в качестве освежающего напитка в жару, но даже зимой заготовка позволит удивить гостей. Обычно рецепты рассчитываются исходя из банки в три литра, однако это же количество ингредиентов можно разместить и по более мелким банкам.

Больные сахарным диабетом должны иметь в виду, что в компоте достаточно много сахара , поэтому им не рекомендуется употреблять его.

Пищевая ценность

Пищевая ценность продукта составляет 96 Ккал на 100 г. Соотношение белков жиров и углеводов в напитке следующее:

— белки- 0,06 г;

белки- 0,06 г; — углеводы - 11,08 г;

углеводы - 11,08 г; — жиры - 0,02 г.

Как консервировать

Для успешной консервации нужно действовать поэтапно:

1 Важно не заполнять банки до самого верха. Обязательно оставить не менее 1 см свободного пространства. 2 Используя подставку для консервирования, которая представляет собой устройство, устанавливаемое на водяной бане, или глубокую кастрюлю, нужно погрузить стеклянные банки в воду и довести до кипения. Также стоит убедиться, что тара полностью погружена в воду, и никогда не стоит ставить их друг на друга. 3 Нужно извлечь стеклянные банки, используя кухонные щипцы, и отставить их в сторону на сложенное полотенце для охлаждения.

Популярные рецепты мохито

Существует множество рецептов мохито, например, с клубникой, черешней и другими ягодами. Но нужно соблюдать пропорции в рецепте, чтобы не переборщить со сладостью.

Классический с мятой и лимоном Такой вариант напитка считается классическим, лимон придаст компоту цитрусовую кислинку и приятный нежно-желтый оттенок, а мята сделает его еще более освежающим. Ингредиенты в рецептах здесь и далее приводятся на трехлитровую банку. Ингредиенты 1 шт. лимон 240-320 г сахар 2-3 шт. веточки мяты 3 л кипяток Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Перебрать листья мяты, промыть и отцедить через дуршлаг от воды, а также нарезать лимон. 3 Положить в банку мяту и лимон (можно срезать кожуру цитруса, так как она придает горчинку, а вот косточки нужно обязательно удалить). 4 Высыпать сахар прямо на лимон. 5 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 6 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку. 7 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С крыжовником Для приготовления такого необычного компота можно взять крыжовник любого сорта, главное чтобы он был спелым. Напиток будет обладать цитрусовой кислинкой, а также сладким послевкусием ягоды. Ингредиенты 240-320 г крыжовник 240-320 г сахар 2-3 шт. веточки мяты 2-3 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Перебрать крыжовник, хвостики у ягод удалять не обязательно, на вкус они не повлияют. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. © РИА Новости / Виталий Аньков Крыжовник © РИА Новости / Виталий Аньков 3 Выложить крыжовник и сверху поместить мяту и мелиссу. 4 Высыпать сахар прямо на ягоды. 5 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 6 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку. 7 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С апельсином Очень освежающий напиток может получиться, если заменить лимон на апельсин. Компот будет ароматным, а вкус насыщенным и концентрированным. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. апельсин 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть апельсин и нарезать его на половинки кружков, удалить косточки и срезать кожуру, из-за нее компот может горчить. 3 Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Выложить дольки апельсина и сверху поместить мяту и мелиссу. 4 Высыпать сахар прямо на мяту. 5 Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин. 6 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку. 7 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку. © Фото : Unsplash/Emily Andreeva Мохито с апельсином © Фото : Unsplash/Emily Andreeva

С клубникой Такой мохито стал очень популярным, но дело не только в освежающем вкусе с нотками клубники и морозной мятой. В напитке много витаминов, которые так необходимы организму в холодное время года. Ингредиенты 240-320 г сахар 240-320 г клубника 1 шт. лимон 2-3 г веточки мяты 1-2 г веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть ягоды и оторвать хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его на дольки. 3 Выложить клубнику и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды. 4 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 5 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С черешней Напиток с черешней обладает ярким вкусом и тонким мятным ароматом. Ингредиенты 240-320 г сахар 320-480 г черешня 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть ягоды и убрать косточки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 3 Выложить черешню и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды. 4 Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин. 5 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку © Фото : Unsplash/Jochem Raat Мохито с черешней © Фото : Unsplash/Jochem Raat

Со смородиной Ягоды имеют кисловато-сладковатый вкус и обладают особым ароматом, поэтому они отлично подойдут для компота. Напиток будет иметь кислинку и насыщенный красный цвет. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. лимон 320-480 г смородина 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть ягоды и оторвать ее хвостики. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Промыть лимон и нарезать его кольцами. © Pixabay / GeisserS Черная смородина © Pixabay / GeisserS 3 Выложить смородину, лимон и сверху поместить мяту и мелиссу. Высыпать сахар прямо на ягоды. 4 Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин. 5 Далее вылить все содержимое в большую кастрюлю, вскипятить и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С черникой Напиток обладает сладким послевкусием, так как черника отдает всю свою сладость и сочность, а мята и мелисса добавят мохито свежесть. Также ягоды придают компоту насыщенный и яркий цвет. Ингредиенты 240-320 г сахар 320-480 г черника 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Для начала стоит простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть ягоды и высушить. 3 Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 4 Выложить чернику и сверху поместить мяту и мелиссу. 5 Высыпать сахар прямо на ягоды. 6 Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 7 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С абрикосами Абрикосовый напиток не только утоляет жажду, но и насыщает организм множеством витаминов (С, В1, В2, В3). В его вкусе удачно сочетается вкус классического мохито и сладость абрикосов. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. лимон 1 шт. апельсин 1 кг абрикосы 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть абрикосы, лимон и апельсин. Промыть листья мяты и отцедить через дуршлаг. 3 Нарезать лимон и апельсин дольками и срезать кожуру, которая может добавить горечи в напиток. Из абрикосов достать косточки и нарезать дольками. 4 Выложить абрикосы, лимон и апельсин, сверху поместить мяту. Высыпать сахар на листья мяты. 5 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 6 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 7 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку. С вишней

С вишней Вишневый мохито – это идеальное сочетание вишни, лимона, мяты и мелиссы. Степень кислоты вишни зависит от ее сорта. Поэтому для начала стоит попробовать ягоды, чтобы определить, какое количество сахара стоит добавить. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. лимон 320-480 г вишня 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть вишню и достать косточки. Промыть лимон, достать косточки и нарезать на дольки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 3 Выложить ягоды, лимон и сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты. 4 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 5 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С малиной Мохито с малиной – один из популярнейших рецептов. Напиток будет свежим, сладким и иметь цитрусовые нотки. Он отлично утоляет жажду, а также содержит много витаминов (С, А, В, В1, В2 и т.д.). Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. лимон 320-480 г малина 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть ягоды. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 3 Выложить малину, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты. 4 Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин. 5 Далее следует вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С яблоками Компот с яблоками и апельсинами получается сладким и с нотками цитрусов. Витамины, которые содержатся в яблоках (A, С, В1 и т.д.), помогут иммунитету в зимнюю пору. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. апельсин 1 кг яблоки 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть яблоки, удалить из них косточки и нарезать их на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. Очистить апельсин от кожуры, разделить на дольки. 3 Выложить яблоки и апельсин, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты. 4 Залить кипяток в банку и дать ей настояться примерно 20 мин. 5 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

Со сливами Вкус сливы не так ярко выражен, как у других фруктов, поэтому в мохито нужно будет добавить чуть больше сахара. Также неплохим сочетанием будет добавление 1/2 апельсина или лимона, чтобы присутствовали цитрусовые нотки. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 кг сливы 2-3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Хорошо промыть сливу, удалить косточки и нарезать на кусочки. Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 3 Выложить сливу, а сверху поместить веточки мелиссы и мяты. Высыпать сахар на листья мяты. 4 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 5 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 6 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С имбирем Напиток, имеющий терпкий вкус имбиря и приятный аромат мяты, не только утолит жажду, но и окажет поддержку иммунной системе, так как в корне содержится много витамина С и витаминов группы В. Ингредиенты 240-320 г сахар 100 г имбирь 2-3 г веточки мяты 1-2 г веточки мелиссы 3 г вода Приготовление 1 Простерилизовать крышки и банки с помощью пара. 2 Имбирь нужно очиститьот кожуры, нарезать на пластины и залить кипятком на пару минут. © Pixabay / Couleur Имбирь © Pixabay / Couleur 3 Переложить имбирь в банку. 4 Промыть листья мяты и мелиссы и отцедить через дуршлаг. 5 Выложить листья мяты и мелиссы на имбирь. 6 Высыпать сахар на листья мяты. 7 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 8 Вылить все содержимое в большую кастрюлю, подогреть это и влить обратно в банку. 9 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

С зеленым чаем Освежающий и ароматный зеленый чай со вкусом лимона, а также мяты имеет много вариаций, например, можно добавить различные фрукты и ягоды на свое усмотрение. Ингредиенты 240-320 г сахар 1 шт. лимон 3 шт. веточки мяты 1-2 шт. веточки мелиссы 3 л вода 140 г зеленый чай (в сухом виде) Приготовление 1 Промыть лимон и мяту. Нарезать лимон на дольки и убрать косточки. 2 Поместить в банку лимон, мяту и зеленый чай. © Pixabay / Mirko Stödter Зеленый чай © Pixabay / Mirko Stödter 3 Залить кипяток в банку и дать настояться примерно 20 мин. 4 Закатать крышку с помощью специального устройства и перевернуть банку.

Советы кулинаров

Первый совет, который дают кулинары – следить за температурой воды, ведь кипячение воды убивает большинство плесени и бактерий, переносимых воздухом, в продуктах с высоким содержанием кислот, таких как фрукты, фруктовые соки и маринады. Если вода будет недостаточно горячей, то в консервах может образовываться плесень.

Второй совет – не готовить напиток более получаса. После закипания воды, компот нужно готовить на медленном огне под закрытой крышкой. Таким образом он получится более насыщенным и ароматным.