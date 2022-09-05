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Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире - РИА Новости, 05.09.2022
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Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире
Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире - РИА Новости, 05.09.2022
Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире
5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле (Афганистан) неизвестный боевик привел в действие взрывное... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:54
2022-09-05T13:54
справки
андрей карлов
фетхуллах гюлен
дмитрий бородин
россия
афганистан
киев
оон
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20225 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле (Афганистан) неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадали также несколько граждан Афганистана. Инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.20201 декабря автомобиль посольства РФ подорвался в Кабуле (Афганистан) на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию. Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане. 201928 мая в Косово в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края был задержан и жестоко избит сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. В ночь 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле, бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства РФ. При инциденте никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. 201619 декабря в Анкаре (Турция) на открытии выставки было совершено вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Преступник выстрелил в него из пистолета. Дипломат получил смертельное ранение и впоследствии скончался. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как теракт. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры. 28 октября посольство России в Дамаске (Сирия) обстреляли из подконтрольного антиправительственным силам района Джобар. Террористы выпустили два минометных снаряда по зданию дипмиссии. Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание, вторая сдетонировала за внешней оградой. Никто не пострадал. В ночь на 17 сентября в Киеве (Украина) около 20 неизвестных обстреляли здание российского посольства из салютной установки и бросили на ее территорию дымовую шашку. Полиция Киева сообщила, что при этом нападении пострадавших не было, а здание получило повреждения. На обнародованной в интернете видеозаписи видно, как группа людей запускают фейерверки и намеренно направляют их на здание. В ночь на 10 марта в Киеве (Украина) неизвестные бросили несколько бутылок с коктейлем Молотова на территорию посольства Российской Федерации, но пожара не произошло. Нападавшие были задержаны правоохранительными органами. Несколькими днями ранее неизвестные разбили машины дипломатических представителей РФ, которые стояли возле здания посольства в Киеве. Позже собравшиеся на митинг забросали здание камнями и яйцами. Один из митингующих перелез на территорию посольства, разбил окна в здании на первом этаже и камеры видеонаблюдения. 201414 марта в столице Канады Оттаве было совершено нападение на сотрудника российского посольства в Канаде. Инцидент произошел в столичном районе Сэнди Хилл в многоквартирном доме, в котором проживают сотрудники иностранных ведомств. Пострадавший 44-летний гражданин РФ был обнаружен в вестибюле здания с ножевым ранением в спину и резаными ранами на руках. Полиция предъявила обвинение "в нападении при отягчающих обстоятельствах" военнослужащему армии Канады, сотруднику министерства национальной обороны Канады, 32-летнему Кевину Мартину. Между сотрудником российского дипведомства и канадцем произошла ссора. Оба употребляли алкоголь, затем собеседник россиянина выхватил нож и стал им наносить удары, из-за чего россиянин был вынужден выбежать из квартиры.28 января в столице Судана городе Хартум было совершено нападение на генерального консула России в Судане и его супругу. Нападение совершил выходец из Центральноафриканской республики (ЦАР). Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями, их состояние было расценено как стабильное. По мнению полиции, мотивом преступления послужило полученное злоумышленником известие об убийстве французскими военнослужащими в ЦАР его брата. Хотя в Центральноафриканской республике нет российских военных, мужчина хотел отомстить за брата, убив любого представителя западной цивилизации. В феврале нападавший был приговорен к трем годам заключения.201311 октября рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице Панамы было совершено нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Сам Лисовенко заявил, что его опоили или загипнотизировали, и он был в состоянии некоего тумана. 7 октября стало известно, что было совершено нападение на сотрудника посольства РФ в Голландии Дмитрия Бородина. В квартиру советника-посланника посольства Бородина в Гааге ворвались вооруженные лица в камуфляжной форме и под абсолютно надуманным предлогом о якобы плохом его обращении с детьми жестоко избили, заковали в наручники и отвели в участок, где продержали почти до утра, после чего отпустили без всяких извинений и объяснений. Российская сторона направила Нидерландам резкую ноту протеста. Вечером 2 октября неизвестные обстреляли российское посольство в Триполи и попытались проникнуть на его территорию. Произошедшее оказалось акцией протеста, которая последовала после сообщений об убийстве офицера ВВС ливийской армии, в котором подозревают гражданку России. В ходе инцидента погибли двое из числа нападавших, еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы охранников посольства на территории дипломатической миссии.9 сентября первый секретарь посольства РФ в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении серьезные огнестрельные ранения, скончалась в больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и уроженца и жителя Грозного Юсупа Майр-Алиевича Лакаева, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году.201129 ноября были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат. Они попытались отобрать почту, применяя грубую физическую силу. После этого инцидента посол был отозван.1 июля произошло нападение на сотрудника посольства России в Македонии, когда он пешком возвращался с работы домой. Недалеко от своего места жительства российский дипломат был задет расположенным со стороны водителя боковым зеркалом автомашины, которая на высокой скорости двигалась во встречном направлении. Двое находившихся в автомобиле неизвестных вышли и без объяснений сбили дипломата с ног и жестоко избивали его в течение нескольких минут. После появления на месте происшествия свидетелей преступники сели в машину и скрылись. Россиянин был доставлен бригадой "скорой помощи" в одну из больниц города Скопье, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У него были диагностированы многочисленные ушибы. 2006В ночь на 29 октября четверо сотрудников российского дипломатического представительства в Македонии подверглись нападению со стороны хулиганов. Инцидент произошел в баре, где на дипломатов набросилась с кулаками группа хулиганов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Избиение дипломатов пресек оказавшийся поблизости полицейский наряд. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, российские граждане получили легкие телесные повреждения - ушибы и ссадины.20 августа было совершено нападение на посла России в Кении Валерия Егошкина двумя неизвестными на автотрассе. Один из них ударил посла ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Егошкин продолжил свою работу в Кении.3 июня в Багдаде (Ирак) группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. 27 июня МИД РФ официально сообщил о гибели захваченных в заложники дипломатов. 23 мая 2010 года Иракский суд приговорил к смертной казни осужденного члена террористической группировки "Аль-Каида"* за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде.Материал подготовлен на основе информации открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России
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справки, андрей карлов, фетхуллах гюлен, дмитрий бородин, россия, афганистан, киев, оон, генеральная прокуратура рф
Справки, Андрей Карлов, Фетхуллах Гюлен, Дмитрий Бородин, Россия, Афганистан, Киев, ООН, Генеральная прокуратура РФ
13:54 05.09.2022
 

Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире

© AFP 2022 / Wakil KosharНедалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Wakil Koshar
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2022

5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле (Афганистан) неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадали также несколько граждан Афганистана. Инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.

2020

1 декабря автомобиль посольства РФ подорвался в Кабуле (Афганистан) на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию. Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане.

2019

28 мая в Косово в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края был задержан и жестоко избит сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
В ночь 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле, бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства РФ. При инциденте никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб.

2016

19 декабря в Анкаре (Турция) на открытии выставки было совершено вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Преступник выстрелил в него из пистолета. Дипломат получил смертельное ранение и впоследствии скончался. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как теракт. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
28 октября посольство России в Дамаске (Сирия) обстреляли из подконтрольного антиправительственным силам района Джобар. Террористы выпустили два минометных снаряда по зданию дипмиссии. Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание, вторая сдетонировала за внешней оградой. Никто не пострадал.
В ночь на 17 сентября в Киеве (Украина) около 20 неизвестных обстреляли здание российского посольства из салютной установки и бросили на ее территорию дымовую шашку. Полиция Киева сообщила, что при этом нападении пострадавших не было, а здание получило повреждения. На обнародованной в интернете видеозаписи видно, как группа людей запускают фейерверки и намеренно направляют их на здание.
В ночь на 10 марта в Киеве (Украина) неизвестные бросили несколько бутылок с коктейлем Молотова на территорию посольства Российской Федерации, но пожара не произошло. Нападавшие были задержаны правоохранительными органами. Несколькими днями ранее неизвестные разбили машины дипломатических представителей РФ, которые стояли возле здания посольства в Киеве. Позже собравшиеся на митинг забросали здание камнями и яйцами. Один из митингующих перелез на территорию посольства, разбил окна в здании на первом этаже и камеры видеонаблюдения.

2014

14 марта в столице Канады Оттаве было совершено нападение на сотрудника российского посольства в Канаде. Инцидент произошел в столичном районе Сэнди Хилл в многоквартирном доме, в котором проживают сотрудники иностранных ведомств. Пострадавший 44-летний гражданин РФ был обнаружен в вестибюле здания с ножевым ранением в спину и резаными ранами на руках. Полиция предъявила обвинение "в нападении при отягчающих обстоятельствах" военнослужащему армии Канады, сотруднику министерства национальной обороны Канады, 32-летнему Кевину Мартину. Между сотрудником российского дипведомства и канадцем произошла ссора. Оба употребляли алкоголь, затем собеседник россиянина выхватил нож и стал им наносить удары, из-за чего россиянин был вынужден выбежать из квартиры.
28 января в столице Судана городе Хартум было совершено нападение на генерального консула России в Судане и его супругу. Нападение совершил выходец из Центральноафриканской республики (ЦАР). Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями, их состояние было расценено как стабильное. По мнению полиции, мотивом преступления послужило полученное злоумышленником известие об убийстве французскими военнослужащими в ЦАР его брата. Хотя в Центральноафриканской республике нет российских военных, мужчина хотел отомстить за брата, убив любого представителя западной цивилизации. В феврале нападавший был приговорен к трем годам заключения.

2013

11 октября рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице Панамы было совершено нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Сам Лисовенко заявил, что его опоили или загипнотизировали, и он был в состоянии некоего тумана.
7 октября стало известно, что было совершено нападение на сотрудника посольства РФ в Голландии Дмитрия Бородина. В квартиру советника-посланника посольства Бородина в Гааге ворвались вооруженные лица в камуфляжной форме и под абсолютно надуманным предлогом о якобы плохом его обращении с детьми жестоко избили, заковали в наручники и отвели в участок, где продержали почти до утра, после чего отпустили без всяких извинений и объяснений. Российская сторона направила Нидерландам резкую ноту протеста.
Вечером 2 октября неизвестные обстреляли российское посольство в Триполи и попытались проникнуть на его территорию. Произошедшее оказалось акцией протеста, которая последовала после сообщений об убийстве офицера ВВС ливийской армии, в котором подозревают гражданку России. В ходе инцидента погибли двое из числа нападавших, еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы охранников посольства на территории дипломатической миссии.
9 сентября первый секретарь посольства РФ в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении серьезные огнестрельные ранения, скончалась в больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и уроженца и жителя Грозного Юсупа Майр-Алиевича Лакаева, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году.

2011

29 ноября были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат. Они попытались отобрать почту, применяя грубую физическую силу. После этого инцидента посол был отозван.
1 июля произошло нападение на сотрудника посольства России в Македонии, когда он пешком возвращался с работы домой. Недалеко от своего места жительства российский дипломат был задет расположенным со стороны водителя боковым зеркалом автомашины, которая на высокой скорости двигалась во встречном направлении. Двое находившихся в автомобиле неизвестных вышли и без объяснений сбили дипломата с ног и жестоко избивали его в течение нескольких минут. После появления на месте происшествия свидетелей преступники сели в машину и скрылись. Россиянин был доставлен бригадой "скорой помощи" в одну из больниц города Скопье, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У него были диагностированы многочисленные ушибы.

2006

В ночь на 29 октября четверо сотрудников российского дипломатического представительства в Македонии подверглись нападению со стороны хулиганов. Инцидент произошел в баре, где на дипломатов набросилась с кулаками группа хулиганов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Избиение дипломатов пресек оказавшийся поблизости полицейский наряд. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, российские граждане получили легкие телесные повреждения - ушибы и ссадины.
20 августа было совершено нападение на посла России в Кении Валерия Егошкина двумя неизвестными на автотрассе. Один из них ударил посла ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Егошкин продолжил свою работу в Кении.
3 июня в Багдаде (Ирак) группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. 27 июня МИД РФ официально сообщил о гибели захваченных в заложники дипломатов. 23 мая 2010 года Иракский суд приговорил к смертной казни осужденного члена террористической группировки "Аль-Каида"* за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
СправкиАндрей КарловФетхуллах ГюленДмитрий БородинРоссияАфганистанКиевООНГенеральная прокуратура РФ
 
 
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