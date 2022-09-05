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Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022

Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:45

2022-09-05T11:45

2022-09-05T14:33

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кабул (город)

афганистан

талибан

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В результате взрыва у здания посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД. "Пятого сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении ведомства.Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По предварительным данным собеседников агентства в ближайшей к посольству больнице Estiqlal, минимум десять человек погибли, еще восемь госпитализированы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "безусловно, речь идет о теракте".В августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кабул (город), афганистан, талибан