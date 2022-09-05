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Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле
Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:45
2022-09-05T11:45
2022-09-05T14:33
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кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В результате взрыва у здания посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД. "Пятого сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении ведомства.Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По предварительным данным собеседников агентства в ближайшей к посольству больнице Estiqlal, минимум десять человек погибли, еще восемь госпитализированы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "безусловно, речь идет о теракте".В августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, талибан
В мире, Кабул (город), Афганистан, Талибан
11:45 05.09.2022 (обновлено: 14:33 05.09.2022)
Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле
МИД подтвердил гибель двух сотрудников российского посольства в Кабуле при теракте
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В результате взрыва у здания посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД
.
"Пятого сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.
По предварительным данным собеседников агентства в ближайшей к посольству больнице Estiqlal, минимум десять человек погибли, еще восемь госпитализированы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "безусловно, речь идет о теракте".
В августе 2021 года движение "Талибан
"* захватило Кабул
и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане
.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.