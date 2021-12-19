Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/posol-1764442732.html
В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции
В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции - РИА Новости, 19.12.2021
В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции
Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого террористом пять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:25
2021-12-19T16:14
в мире
анкара
турция
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
фетхуллах гюлен
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764446844_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a758a1da40f12d7500ee38d785cd8a6.jpg
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости, Алёна Палажченко. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого террористом пять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице.Почтить память Андрея Карлова в российскую дипмиссию прибыли послы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, представители МИД Турции и турецкой общественности.Посол России в Анкаре Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла. Ученики школы при посольстве прочитали стихотворения, посвященные Карлову, которые написали их учителя. Был показан документальный фильм об Андрее Карлове. Перед собравшимися выступил посол России в Турции Алексей Ерхов.Он назвал в числе вех в российско-турецких отношениях газопровод "Турецкий поток" и строящуюся Росатомом АЭС "Аккую" на юге Турции."История – это не в последнюю очередь и укрепление обороноспособности Турецкой Республики, в котором мы принимаем деятельное участие. И вспоминая Андрея Геннадьевича, мы, каждый из нас, обещаем ему, что дело, которому он посвятил последние годы своей жизни, будет продолжено с честью и успехом. У меня в этом никаких сомнений нет", - сказал глава российской дипмиссии.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасностиПрезидент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html
https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html
анкара
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764446844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_08786440153f2d79a410b04bb4d03b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара, турция, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", фетхуллах гюлен, турецкий поток, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре, алексей ерхов, россия
15:25 19.12.2021 (обновлено: 16:14 19.12.2021)
 
В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции

В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции Андрея Карлова

© РИА Новости / Алёна ПалажченкоПамять убитого пять лет назад посла РФ в Турции почтили в Анкаре
Память убитого пять лет назад посла РФ в Турции почтили в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости, Алёна Палажченко. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого террористом пять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице.
Почтить память Андрея Карлова в российскую дипмиссию прибыли послы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, представители МИД Турции и турецкой общественности.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла. Ученики школы при посольстве прочитали стихотворения, посвященные Карлову, которые написали их учителя. Был показан документальный фильм об Андрее Карлове. Перед собравшимися выступил посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Пять лет прошло с того момента, как был злодейски убит наш товарищ. Боль, которую мы испытали в тот день, остается и сейчас такой же острой и ноющей. Мы очень любили этого человека, продолжаем уважать Андрея Геннадьевича и его дело. История делается прямо на наших глазах. Вспоминая события пятилетней давности, убеждаешься в этом. Но, с другой стороны, историю мы делаем и своими руками тоже. И то, что мы делаем в память об этом замечательном человеке, - тоже история", - сказал Ерхов.
Он назвал в числе вех в российско-турецких отношениях газопровод "Турецкий поток" и строящуюся Росатомом АЭС "Аккую" на юге Турции.
"История – это не в последнюю очередь и укрепление обороноспособности Турецкой Республики, в котором мы принимаем деятельное участие. И вспоминая Андрея Геннадьевича, мы, каждый из нас, обещаем ему, что дело, которому он посвятил последние годы своей жизни, будет продолжено с честью и успехом. У меня в этом никаких сомнений нет", - сказал глава российской дипмиссии.
Посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
08:00
Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности
Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
08:12
Вдова погибшего дипломата Карлова рассказала, каким был ее муж
 
В миреАнкараТурцияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Фетхуллах ГюленТурецкий потокАндрей КарловУбийство российского посла в АнкареАлексей ЕрховРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона
02:10Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
02:01Боррель заявил о "давлении" России из-за ситуации с "Северным потоком — 2"
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
Лента новостейМолния
Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефонаИммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированиемБоррель заявил о "давлении" России из-за ситуации с "Северным потоком — 2"Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство