https://ria.ru/20211219/posol-1764442732.html

В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции

В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции - РИА Новости, 19.12.2021

В Анкаре почтили память убитого пять лет назад посла России в Турции

Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого террористом пять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:25

2021-12-19T15:25

2021-12-19T16:14

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владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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фетхуллах гюлен

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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости, Алёна Палажченко. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого террористом пять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице.Почтить память Андрея Карлова в российскую дипмиссию прибыли послы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, представители МИД Турции и турецкой общественности.Посол России в Анкаре Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла. Ученики школы при посольстве прочитали стихотворения, посвященные Карлову, которые написали их учителя. Был показан документальный фильм об Андрее Карлове. Перед собравшимися выступил посол России в Турции Алексей Ерхов.Он назвал в числе вех в российско-турецких отношениях газопровод "Турецкий поток" и строящуюся Росатомом АЭС "Аккую" на юге Турции."История – это не в последнюю очередь и укрепление обороноспособности Турецкой Республики, в котором мы принимаем деятельное участие. И вспоминая Андрея Геннадьевича, мы, каждый из нас, обещаем ему, что дело, которому он посвятил последние годы своей жизни, будет продолжено с честью и успехом. У меня в этом никаких сомнений нет", - сказал глава российской дипмиссии.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасностиПрезидент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html

https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html

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