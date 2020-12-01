https://ria.ru/20201201/diplomaty-1587238282.html

Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле

Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле

Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:29

2020-12-01T20:29

2020-12-01T21:30

россия

афганистан

кабул (город)

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане.По предварительной оценке, целью атаки мог быть ехавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности, однако нельзя исключить, что теракт был направлен против российских граждан.Как сообщили РИА Новости в посольстве, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.

https://ria.ru/20201015/afganistan-1579966861.html

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афганистан

кабул (город)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, кабул (город), в мире