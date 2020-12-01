Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/diplomaty-1587238282.html
Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле
Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле
Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:29
2020-12-01T21:30
россия
афганистан
кабул (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1400x0_80_0_0_453ba9c9041ec72c711cb6e12f81268f.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане.По предварительной оценке, целью атаки мог быть ехавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности, однако нельзя исключить, что теракт был направлен против российских граждан.Как сообщили РИА Новости в посольстве, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.
https://ria.ru/20201015/afganistan-1579966861.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1441bf5076191be8938c1d8a5db41907.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, кабул (город), в мире

Автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле

20:29 01.12.2020 (обновлено: 21:30 01.12.2020)
 
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкую контузию при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане.
По предварительной оценке, целью атаки мог быть ехавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности, однако нельзя исключить, что теракт был направлен против российских граждан.
"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", — заключила Захарова.
Как сообщили РИА Новости в посольстве, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.
Афганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:10
Россия обеспокоена ростом боевой активности в Афганистане, заявили в МИД
 
РоссияАфганистанКабул (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
07:06Минобороны сообщило о результатах саперных работ миротворцев в Карабахе
06:50Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский
06:47"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
06:35В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
Лента новостейМолния