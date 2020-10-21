https://ria.ru/20201021/kosovo-1580902146.html

Небензя обвинил Косово в стремлении "выдавить" миссию ООН из края

Москва возмущена тем, что Совбез ООН так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в Косово... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T20:44

2020-10-21T20:44

2020-10-21T20:44

василий небензя

совет безопасности оон

косово

оон

в мире

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<strong>ООН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Москва возмущена тем, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> в 2019 году, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.По его словам, ни в коем случае нельзя допустить "заматывания" этого вопроса.Как указал Небензя, миссии приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/vuchich-1577615139.html

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html

косово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, совет безопасности оон, косово, оон, в мире