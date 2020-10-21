Небензя обвинил Косово в стремлении "выдавить" миссию ООН из края
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Москва возмущена тем, что Совбез ООН так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в Косово в 2019 году, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
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"Еще один нелицеприятный момент, требующий нашего постоянного внимания. Возмущены тем фактом, что СБ ООН так и не получил сведений о наказании виновных в задержании и избиении косовоалбанским спецназом в муниципалитете Зубин-Поток 28 мая 2019 года сотрудников МООНК, одним из которых являлся российский гражданин Михаил Краснощеков", - сказал Небензя.
По его словам, ни в коем случае нельзя допустить "заматывания" этого вопроса.
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"Игнорирование дерзкого нападения на сотрудников ООН самым отрицательным образом сказывается на их безопасности – во всех странах мира. Налицо стремление косовоалбанских властей выдавить миссию ООН из края", - добавил он.
Как указал Небензя, миссии приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей.