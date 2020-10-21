Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/kosovo-1580902146.html
Небензя обвинил Косово в стремлении "выдавить" миссию ООН из края
Москва возмущена тем, что Совбез ООН так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в Косово... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:44
2020-10-21T20:44
василий небензя
совет безопасности оон
косово
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1400x0_80_0_0_f9a7c81ff32bfec70facb0db0696a110.jpg
<strong>ООН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Москва возмущена тем, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> в 2019 году, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.По его словам, ни в коем случае нельзя допустить "заматывания" этого вопроса.Как указал Небензя, миссии приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/vuchich-1577615139.html
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html
косово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1400x0_80_0_0_b018261c8ffddeede69914557a7b7412.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, совет безопасности оон, косово, оон, в мире

Небензя обвинил Косово в стремлении "выдавить" миссию ООН из края

20:44 21.10.2020
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 21 окт – РИА Новости. Москва возмущена тем, что Совбез ООН так и не получил сведений, наказаны ли виновные в задержании и избиении российского сотрудника миссии организации в Косово в 2019 году, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:38
Трамп ни при чем. Вучич объяснил подписание соглашения по Косово в США

"Еще один нелицеприятный момент, требующий нашего постоянного внимания. Возмущены тем фактом, что СБ ООН так и не получил сведений о наказании виновных в задержании и избиении косовоалбанским спецназом в муниципалитете Зубин-Поток 28 мая 2019 года сотрудников МООНК, одним из которых являлся российский гражданин Михаил Краснощеков", - сказал Небензя.

По его словам, ни в коем случае нельзя допустить "заматывания" этого вопроса.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:15
Израиль установит дипломатические отношения с Косово

"Игнорирование дерзкого нападения на сотрудников ООН самым отрицательным образом сказывается на их безопасности – во всех странах мира. Налицо стремление косовоалбанских властей выдавить миссию ООН из края", - добавил он.

Как указал Небензя, миссии приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей.
 
Василий НебензяСовет Безопасности ООНКосовоООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния