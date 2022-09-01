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Тяжелый "шенген": как теперь россиянам получать визы в Европу

Тяжелый "шенген": как теперь россиянам получать визы в Европу - РИА Новости, 01.09.2022

Тяжелый "шенген": как теперь россиянам получать визы в Европу

Неформальный саммит Евросоюза к согласию по вопросам виз не привел. Но полугодовые ожидания, увеличенный пакет документов и изрядно подросший консульский сбор... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:00

2022-09-01T14:44

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европа

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Неформальный саммит Евросоюза к согласию по вопросам виз не привел. Но полугодовые ожидания, увеличенный пакет документов и изрядно подросший консульский сбор могут стать реальностью. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: общего запрета не будет, а вот соглашение об упрощенном режиме расторгнут. О том, чем это грозит туристам, как теперь получать разрешения на въезд и зачем нужен второй загранпаспорт, — в материале РИА Новости.Визовый "шопинг" исключенРешение, принятое на неформальном саммите, значительно снизит число выдаваемых европейскими государствами виз, а их получение станет более сложным и длительным.Правда, пока неясно, как все реализуют на практике. "Есть общее понимание, что выдачу продолжат на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю", — отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.По его словам, это общеевропейский подход, который исключает для россиян возможность "визового шопинга" — то есть обращения в консульства разных стран в поиске лучших вариантов.Эксперты советуют пока не паниковать. "Считаю, что надо дождаться, когда озвучат все условия", — комментирует ситуацию исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Отмена упрощенного режима означает повышение визового сбора до 80 евро (с прежних 35), удлинение сроков оформления. А также, возможно, новый — более обширный — перечень документов. По словам Ломидзе, что именно поменяется и с какого момента — пока неизвестно. В любом случае на организованный туризм это слабо повлияет: поток в 2022-м уже упал на 90-95 процентов.Как и кто выдавал визыУже выданных виз, кстати, немало. Даже сейчас российские туристы получают паспорта с длительным "шенгеном"."Испания и Франция остаются самыми лояльными странами, хотя сложности с записью на подачу документов сохраняются. Но консульства ставят длительные визы, — говорит автор телеграм-канала Juliya Visa эксперт Юлия Валд. — О других странах речи не идет. Кто-то плохо ставит, кто-то требует выкупленные билеты, куда-то не записаться". Например, у Германии, по ее словам, в последний день августа "окна" были только на ноябрь, у Италии — на октябрь-ноябрь.У туроператоров продажи путевок в Европу пусть в минимальном объеме, но были. "Наибольшим спросом пользуется Греция, — поясняют в компании Tez Tour. — Все путешественники, которые оформляют визы для поездки через туроператора, получают их вовремя".Правда, как пояснял управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис, если раньше выдавали 700 паспортов в день, то сейчас проходимость — 150. По его словам, фактически сошло на нет получение мультивиз. Кроме того, нужно обязательно предоставлять билеты."По визам ситуация непростая, в большинство стран на подачу очереди нет. Из наиболее реальных вариантов сейчас остается Венгрия, — отмечают в компании "Русский Экспресс". — Записаться можно хоть на завтра, но ставят четко на период тура".Процесс был несложнымНекоторые страны (Эстония, Литва, Латвия, Бельгия, Чехия, Словакия) давно уже ничего не выдают. Финляндия на днях сделала оформление практически невозможным. С 1 сентября подавать документы туристы могут только по понедельникам, причем в четырех визовых центрах — в Москве, в Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Примут не более 500 заявок в день, то есть две тысячи в месяц (для сравнения: до пандемии было 74 тысячи).Где-то, как рассказывает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев, изменился пакет документов: требуют вместо справки об остатке на счете выписку с движением средств за три месяца. Некоторым нужны документы, подтверждающие готовность вернуться в Россию: например, свидетельства на имущество (движимое и недвижимое), справки о рождении детей, о заключении брака.Но в целом, по словам Юлии Валд, если говорить о странах, которые выдают визы на длительный срок, процесс не был сложным. Главные трудности — с записью — по большому счету консульств не касаются, а связаны с наплывом туристов в сервисно-визовые центры. Остальное — пакет документов, минимальные сроки (в среднем около 15 дней, максимум до 30) — не создавало проблем.Каждый сам по себеТеперь, возможно, все значительно усложнится. "Сбор вырастет с 35 до 80 евро, это существенно, — отмечает Юлия Валд. — Заявления будут рассматривать от трех до шести месяцев. Пакет документов могут расширить, добавить что-то". Но вовсе не обязательно, что так поступят все.Даниил Сергеев предполагает, что принятое вчера решение может носить формальный и косметический характер. "Крупнейшие экономики Европы, а также страны, популярные у российских туристов, уже однозначно высказались против запрета, — поясняет он. — Итоговая формулировка позволяет действовать в прежнем режиме, увеличив только сбор".Эксперт отмечает, что расторжение соглашения не запрещает каждой отдельной стране облегчать оформление индивидуально. "Многие государства сохранят лояльность к россиянам по политическим и, конечно, экономическим причинам", — уверен он.Юлия Валд соглашается. Например, могут либо просто перестать выдавать длительные мультивизы, либо увеличить сроки рассмотрения и консульский сбор. Но необязательно одновременно.В Европу — по второму "заграну""Евросоюз — это единый организм, но какая-то страна — голова, а какая-то — безымянный палец", — говорит Валд. Она убеждена, что государства, которые открыты для российских туристов и имеют существенный вес в принятии решений по ЕС, не прервут контакты. Напомним, против запрета высказывались представители Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Греции, Венгрии, Кипра, Португалии. При этом эксперты уверены, что спрос на визы и поездки останется. Ведь он сохранялся во время коронавируса и прекращения полетов, когда попасть в Евросоюз было практически невозможно."Ждать визу по три-шесть месяцев — это абсурд. Так что рекомендую сделать второй паспорт, он на "Госуслугах" называется "в дополнение к имеющемуся", — объясняет Юлия Валд. — Тогда будет одновременно два действующих. Закон это позволяет. Один, допустим, уедет за "шенгеном" на три месяца, а по второму можно путешествовать".Документы в любом случае нужно подавать заранее. Например, если есть желание поехать на Новый год, сейчас — самое время.

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https://ria.ru/20220829/finlyandiya-1812825097.html

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https://ria.ru/20220830/gretsiya-1813073083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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