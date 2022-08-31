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Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 31.08.2022

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:33

2022-08-31T14:33

2022-08-31T20:47

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БУДАПЕШТ, 31 авг — РИА Новости. Главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами."Что касается вопроса о визах — на совете (глав МИД ЕС. — Прим. ред.) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", — пояснил он.При этом Европейский союз принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, за что проголосовали большинство государств объединения, добавил Сийярто."Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", — подчеркнул глава МИД Венгрии.Эту информацию подтвердил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна, в свою очередь, закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, Европейский союз вряд ли придет к общему соглашению о запрете выдачи виз, но это не повод для Вильнюса "опускать руки".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

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