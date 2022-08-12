https://ria.ru/20220812/viza-1808944191.html

Какие страны ЕС не выдают визы россиянам

Какие страны ЕС не выдают визы россиянам - РИА Новости, 12.08.2022

Какие страны ЕС не выдают визы россиянам

Несколько стран ЕС отказывают россиянам в выдаче туристических виз из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Сторонники жестких мер —... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:20

2022-08-12T10:20

2022-08-12T10:20

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Несколько стран ЕС отказывают россиянам в выдаче туристических виз из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Сторонники жестких мер — государства Прибалтики, Финляндия, Польша, Чехия. Однако в Западной Европе более сдержаны в оценках: не поддерживает такое решение, например, Германия. В какие консульства и визовые центры россиянам обращаться за разрешением на въезд уже бесполезно — в инфографике РИА Новости.

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Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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