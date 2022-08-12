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Какие страны ЕС не выдают визы россиянам - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Какие страны ЕС не выдают визы россиянам
Какие страны ЕС не выдают визы россиянам - РИА Новости, 12.08.2022
Какие страны ЕС не выдают визы россиянам
Несколько стран ЕС отказывают россиянам в выдаче туристических виз из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Сторонники жестких мер —... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:20
2022-08-12T10:20
туризм
россия
евросоюз
новости - туризм
путешествия
шенгенская виза
санкции
визы
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Несколько стран ЕС отказывают россиянам в выдаче туристических виз из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Сторонники жестких мер — государства Прибалтики, Финляндия, Польша, Чехия. Однако в Западной Европе более сдержаны в оценках: не поддерживает такое решение, например, Германия. В какие консульства и визовые центры россиянам обращаться за разрешением на въезд уже бесполезно — в инфографике РИА Новости.
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10:20 12.08.2022
 

Какие страны ЕС не выдают визы россиянам

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Несколько стран ЕС отказывают россиянам в выдаче туристических виз из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Сторонники жестких мер — государства Прибалтики, Финляндия, Польша, Чехия. Однако в Западной Европе более сдержаны в оценках: не поддерживает такое решение, например, Германия. В какие консульства и визовые центры россиянам обращаться за разрешением на въезд уже бесполезно — в инфографике РИА Новости.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
 
ТуризмРоссияЕвросоюзНовости - ТуризмПутешествияШенгенская визаСанкцииВизыФинляндияЭстонияЛатвияШвецияЛитваДанияПольшаНидерландыЧехияСловакияБельгияЕвропаТуризмПолитикаАктуальное - ТуризмПроблемы - Туризм
 
 
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