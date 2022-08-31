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ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 31.08.2022

ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:58

2022-08-31T14:58

2022-08-31T15:11

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БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме."В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях.

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Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, венгрия, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм