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ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:58
2022-08-31T14:58
2022-08-31T15:11
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БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме."В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Евросоюз, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
14:58 31.08.2022 (обновлено: 15:11 31.08.2022)
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией