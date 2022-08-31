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ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:58
2022-08-31T15:11
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венгрия
россия
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме."В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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в мире, евросоюз, венгрия, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм
В мире, Евросоюз, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
14:58 31.08.2022 (обновлено: 15:11 31.08.2022)
 
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.
"В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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Вчера, 12:58Туризм
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
 
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