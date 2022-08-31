https://ria.ru/20220831/gretsiya-1813327963.html

Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию

Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию - РИА Новости, 31.08.2022

Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию

Работающие на российском рынке греческие туроператоры заявили, что проблем с визами в эту страну нет, а также выступили против возможного запрета на выдачу... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:20

2022-08-31T14:20

2022-08-31T14:21

туризм

туризм

георгий акритидис

димитрис харитидис

греция

россия

евросоюз

tez tour

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Работающие на российском рынке греческие туроператоры заявили, что проблем с визами в эту страну нет, а также выступили против возможного запрета на выдачу шенгена россиянам."По крайней мере Греция пока ничего такого не говорит. Визы выдаются в принципе в штатном режиме", – заявил вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис. По его словам, против запрета не только туроператоры. "Вы знаете, 70-80 процентов греков против всех этих действий правительства", – сказал Акритидис.Насчет возможного ограничения на выдачу шенгенских виз высказался и управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "Я вообще против, и меня очень расстраивает эта ситуация", – сказал он.По его словам, у компании также нет проблем с получением виз для российских туристов. По его словам, фактически сошла на нет выдача мультивиз. Кроме того, нужно обязательно предоставлять билеты.При этом туроператоры отмечают радикальное сокращение потока российских туристов в Грецию из-за отсутствия прямого авиасообщения в рамках европейских санкций против России.Вопрос выдачи виз гражданам РФ обсуждается на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое проходит 30-31 августа в Праге.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813387804.html

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Лана Баева

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