https://ria.ru/20220831/gretsiya-1813327963.html
Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию
Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию - РИА Новости, 31.08.2022
Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию
Работающие на российском рынке греческие туроператоры заявили, что проблем с визами в эту страну нет, а также выступили против возможного запрета на выдачу... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:20
2022-08-31T14:20
2022-08-31T14:21
туризм
туризм
георгий акритидис
димитрис харитидис
греция
россия
евросоюз
tez tour
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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Работающие на российском рынке греческие туроператоры заявили, что проблем с визами в эту страну нет, а также выступили против возможного запрета на выдачу шенгена россиянам."По крайней мере Греция пока ничего такого не говорит. Визы выдаются в принципе в штатном режиме", – заявил вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис. По его словам, против запрета не только туроператоры. "Вы знаете, 70-80 процентов греков против всех этих действий правительства", – сказал Акритидис.Насчет возможного ограничения на выдачу шенгенских виз высказался и управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "Я вообще против, и меня очень расстраивает эта ситуация", – сказал он.По его словам, у компании также нет проблем с получением виз для российских туристов. По его словам, фактически сошла на нет выдача мультивиз. Кроме того, нужно обязательно предоставлять билеты.При этом туроператоры отмечают радикальное сокращение потока российских туристов в Грецию из-за отсутствия прямого авиасообщения в рамках европейских санкций против России.Вопрос выдачи виз гражданам РФ обсуждается на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое проходит 30-31 августа в Праге.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813387804.html
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туризм, георгий акритидис, димитрис харитидис, греция, россия, евросоюз, tez tour, туристы, новости - туризм, визы, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Туризм, Георгий Акритидис, Димитрис Харитидис, Греция, Россия, Евросоюз, Tez Tour, туристы, Новости - Туризм, Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза
14:20 31.08.2022 (обновлено: 14:21 31.08.2022)
Туроператоры рассказали, как россияне получают визы в Грецию
Туроператоры: проблем с получением виз в Грецию у россиян сейчас нет
АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Работающие на российском рынке греческие туроператоры заявили, что проблем с визами в эту страну нет, а также выступили против возможного запрета на выдачу шенгена россиянам.
"По крайней мере Греция пока ничего такого не говорит. Визы выдаются в принципе в штатном режиме", – заявил вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис. По его словам, против запрета не только туроператоры. "Вы знаете, 70-80 процентов греков против всех этих действий правительства", – сказал Акритидис.
Насчет возможного ограничения на выдачу шенгенских виз высказался и управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "Я вообще против, и меня очень расстраивает эта ситуация", – сказал он.
По его словам, у компании также нет проблем с получением виз для российских туристов.
"Но сейчас в консульстве ссылаются на то, что после высылки практически не осталось дипломатов, некому заниматься документами. Если раньше выдавали 700 паспортов в день, то сейчас проходимость – 150. И в основном визы оформляют под сроки поездки", – уточнил Харитидис.
По его словам, фактически сошла на нет выдача мультивиз. Кроме того, нужно обязательно предоставлять билеты.
При этом туроператоры отмечают
радикальное сокращение потока российских туристов в Грецию из-за отсутствия прямого авиасообщения в рамках европейских санкций против России.
Вопрос выдачи виз гражданам РФ обсуждается на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое проходит 30-31 августа в Праге.